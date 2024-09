Enroque corto en Rio Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Buena letra

El informante llegaba a la cronista para dialogar sobre lo que implicó para el oficialismo la aprobación de la ampliación presupuestaria con el acompañamiento de dos bloques opositores.

Informante: No sé si ustedes lo verán así pero fue todo un mérito haber logrado la ampliación presupuestaria para el peronismo.

Periodista: Bueno, iba a salir si o si. Aún con los votos de ellos.

I: Pero lograr el consenso con dos de las tres fuerzas opositoras es un golazo para el PJ. Especialmente cuando se habla de endeudamiento, algo que siempre va a generar rispideces. Creo que es fruto del buen trabajo que se hizo en las comisiones. No sé si se lograron responder todas las dudas de la oposición pero se trabajó bien. Esta era la primera prueba de fuego del nuevo cuerpo legislativo. Al menos para la comisión de Economía en este caso. El concejal Augusto Lago, que la preside, hizo buena letra.

P: Bueno, le tomo la palabra. Escuché algunas observaciones que hicieron desde La Fuerza del Imperio del Sur, sobre todo porque hablaban de cierta falta de austeridad en lo que va del año.

I: Sí, hicieron sus observaciones. Aún así, creo que primó la idea de “gobernabilidad” y entender que esta gestión recién arranca. A nadie escapa la situación dificilísima del país, aunque claramente también hay sugerencias de que se vienen tiempos muy duros y va a haber chispazos cuando se discuta el presupuesto 2025. Pero bueno, por ahora, podemos decir que el bloque oficialista aprobó satisfactoriamente esta primera prueba. Lo gracioso es que no lograron el acompañamiento del libertario Mario Lamberghini que sí los había acompañado en la primera lectura. Cosas que pasan (risas).

Reproches radicales

El militante radical llegaba a la cronista para compartirle la decepción de varios dirigentes de la ciudad frente al voto de algunos diputados de la UCR que no acompañaron el aumento jubilatorio en el Congreso.

Informante: Como casi siempre, los radicales están al rojo vivo. Vi un par de publicaciones de dirigentes locales muy enojados. Vivi Pomiglio, Lucas Castro. Incluso salió a hablar el presidente de la UCR local, Gonzalo Losada.

Periodista: Lo escuché. Dijo algo de la pérdida de identidad y valores. Nada nuevo pero creo que cada vez se escucha con más énfasis ese tipo de comentarios.

I: Fue un papelonazo lo del Congreso. No se entiende que un bloque presente un proyecto y a los 40 días algunos se desentiendan y voten en contra de su propia iniciativa. Bueno, claramente responde a acuerdos por debajo de la mesa. De todos modos, me ponía a pensar en los dirigentes de “La 30” y sus aliados. Ellos confiaron mucho en Rodrigo de Loredo y más allá de que él no votó de una manera condenable en este caso, también le salpican las críticas. De hecho, Losada dijo que no cree que haya nadie a nivel provincial que tenga buen liderazgo. Ni siquiera Rodrigo.

A tocar puertas

El periodista consultaba con un dirigente radical de la región para conocer más sobre el clima que se vive en el Foro de Intendentes.

Periodista: Che, me llegan mensajes todos los días por el tema del Foro de Intendentes Radicales. Hay quienes me dicen que Lucía Bolaño no se fue nada…

Informante: Nosotros tenemos entendidos que se salió. O sea, eliminaron por ordenanza el aporte de la coparticipación al Foro. Pero el problema no es si ella se va o con quien se va. El tema es que no sea la única…

P: Claro. Eso me decían, lo de la inconformidad con los que dirigen…

I: Es obvio que los intendentes esperan más respuesta de sus representantes cuando van a dialogar con Provincia o con Nación por obras. Pero también hay mucho enojo con los legisladores nacionales de la región que no se mueven para abrirles el juego en Buenos Aires. ¿Sabía que la última reunión de intendentes con Guillermo Francos fue armada por Luis Juez? Bueno, de no ser por él, no se hubiera llegado.

P: Según me contaron, tampoco es que en esa reunión consiguieron algo…

I: Pero por lo menos te reciben. Después les dicen que no hay plata, pero los intendentes se sienten escuchados por lo menos. Es la ilusión de que algo puede venir. En la Provincia, los intendentes tocan puertas ellos solos, si no se quedan con las manos vacías. No es que el gobernador no los recibe, pero si lo hace es porque los intendentes se ponen insistentes. Lo que quiero decirle es que el rol del Foro está desdibujado por esta razón, porque gestionan siempre los mismos y para los mismos que son muy pocos.

P: Entonces, el tema no es si Bolaños se va…

I: Es que, si seguimos así, se van más. Los únicos que están en gestión son los intendentes, que son legitimados por la gente de sus pueblos mientras en las elecciones provinciales y nacionales el radicalismo pierde siempre o termina votando contra los jubilados en el Congreso. Así estamos.

La evidencia de la división

El informante del Concejo Deliberante llegaba a la periodista para compartirle algo que ocurrió en los últimos minutos de la sesión del Concejo Deliberante de este jueves.

Informante: ¿Siguió todo el tratamiento de la ampliación presupuestaria o abandonó antes la transmisión?

Periodista: Había que almorzar (risas).

I: Se hizo larga la sesión pero al final hubo algunas palabras elogiosas a quien fue tres veces gobernador, José Manuel de la Sota. Por supuesto, el concejal nazarista, Franco Miranda, tuvo algunas palabras para homenajearlo, ya que este domingo se cumplen seis años de su fallecimiento. Nada muy extenso porque la jornada ya había sido bastante larga de por sí. Pero algo me llamó la atención.

P: ¿Alguien del oficialismo dijo algo?

I: A eso quería llegar. El concejal Ignacio Biga también se sumó a las palabras y destacó la figura del ex gobernador y sobre todo su anclaje con Río Cuarto y esta capacidad de “arenga” que dicen que tuvo en el 2012, cuando apoyó al candidato peronista, Miguel Minardi. Si mal no recuerdo, Biga en una parte mencionó haber compartido militancia con Miranda y por supuesto con varios de los dirigentes nazaristas que estaban ahí. Eso fue lo loco para mí. Caer en la cuenta de que, seis años después, el delasotismo local ya no forma parte de la estructura orgánica del PJ y estos dos discursos, aunque similares, venían de concejales de distintos bloques.

P: Buena reflexión. Habrá que ver qué hace el PJ orgánico para la conmemoración del fallecimiento.

I: Hasta ahora no supe nada pero si me entero de algo, le cuento.