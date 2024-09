Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Legisladora por un día”

La cronista consultaba al informante de la Legislatura por el paso de la ex concejala de Río Cuarto, Mónica Lannutti, por la Unicameral.

Periodista: El otro día, charlando con un colega, nos acordábamos de que la ex concejala del PRO había asumido el mes pasado. Nos dijeron que era por un mes asi que calculo que habrá terminado su período.

Informante: Menos mal que me pregunta porque duró lo mismo que un suspiro.

P: Bueno, un mes se pasa rápido.

I: ¡Estuvo mucho menos! Por eso lo digo. Casi como una experiencia de “legisladora por un día” (risas). Parece que (Ariel) Grich volvió antes de su licencia. Me atrevo a decir que Lannutti participó en una o dos sesiones como mucho.

P: Entonces no creo que haya tenido mucho para mostrar. En cuanto a proyectos o intervenciones en el recinto.

I: Lo poco que sé es que quería acomodarse bien. Incluso alguien me tiró, medio en chiste, que la ex concejala quería su propia oficina (risas). Para ser justos, participó en una comisión en la que hicieron una visita a la terminal y quizás en alguna otra pero no mucho más. La banca se convirtió en calabaza antes de lo previsto (risas).

P: Fuera de esta perlita, ¿sabe algo del PRO de Río Cuarto? En algún momento se dijo que algunos podían llegar a tener algún lugar en la provincia. Alguna segunda o tercera línea, claro.

I: No sé nada pero creo que hay un par que están ahí, boyando. Ustedes lo sabrán mejor pero algunos casi que dan por sentado que el PRO de Río Cuarto fue captado por De Rivas. Podemos decir que lo vimos venir hace rato, ¿no?

El cumple de GDR

El periodista consultaba con el dirigente peronista sobre un importante aniversario que circunda a la actividad de la Municipalidad de Río Cuarto.

Periodista: Che, ¿es el cumpleaños del intendente hoy (por el martes)?

Dirigente: ¡Si! Ya hubo saludo, cantito, todo. Fue un ratito porque había que volver al laburo.

P: Me contaron que hubo algo en el colegio Santa Eufrasia.

D: El intendente estuvo de recorrida ahí y los chicos le cantaron el feliz cumpleaños cuando estuvo de visita. Fue un lindo momento. Lo puede ver en su tik-tok (risas).

P: ¿Y hay fiesta?

D: Pfff. ¿Usted se dio cuenta de que estamos atravesando una de las peores crisis del último tiempo? Está bien que sea el cumple del Guille (De Rivas), pero él no vive en un cumple. No hay tiempo de festejar mucho.

P: Bueno, pero alguna cena familiar seguro.

D: A eso lo hará en su casa. Yo sé que lo único que vamos a ver de él es en la Municipalidad, laburando hasta las 9 de la noche. Así festejará su natalicio el intendente, laburando.

P: Pucha. Se ve que no es para todos esto de festejar cumpleaños.

D: Menos para un intendente. Yo me veo venir si saliera en todas sus redes sociales celebrando su cumpleaños mientras mucha gente no tiene para morfar. No hay que olvidarse que se gobierna para todos. Fíjese que opina la gente del asado que el presidente (Javier Milei) le armó a los diputados que considera “héroes” porque lo acompañaron a vetar el aumento jubilatorio.