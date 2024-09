Enroque Corto

Presión cruzada

El informante libertario llamó al periodista, para compartir un dato nacional, pero con posible impacto en la Legislatura.

Periodista: Estimado, ¿a qué debo el gusto?

Informante: Querido, ¿supo lo que pasó en Diputados hoy?

P.: Va a tener que ser más específico, porque en Diputados vienen pasando cosas cada 15 minutos…

I.: Tiene razón, le hablo específicamente del proyecto de Ficha Limpia que presentó el PRO en Diputados. Este martes, en plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, el proyecto del PRO alcanzó dictamen. Y tanto en el partido amarillo como en el oficialismo hay optimismo de obtener la media sanción en las próximas semanas.

P.: Que dato…

I.: Lo interesante es que el proyecto, que llevaba tiempo dormido, se movió. Y en el Concejo pasó algo parecido. El proyecto del radicalismo se empezó a mover en Legislación General después del ‘caso Kraismann’. Si las cosas siguen así, a Hacemos Unidos se le va a hacer muy cuesta arriba esquivar su tratamiento en la Legislatura…

Arabia y Rodríguez Machado compartieron la ensalada

En el polémico asado del presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos junto a los diputados que lo respaldaron por el veto a los jubilados tuvo repercusiones. Sobre todo, en Córdoba. Por eso, el informante del PRO llamó al periodista.

Informante PRO: Ya de vuelta en Córdoba…

Periodista: Qué bueno, tuvo un arranque de semana agitado.

IP: Algo así…

P: Cuente.

IP: Me di una vuelta por Olivos, en la cena. ¿Vio la ensalada que llevaba el bullrichista Damián Arabia?

P: La de papa y huevo.

IP: Exacto. Tuvo una persona que se sentó al lado y a la que le compartió la ensalada.

P: ¿Quién?

IP: Laura Rodríguez Machado. La bullrichista dijo que no estaba mal y se ofreció la próxima a llevar un flan. ¿Qué me cuenta?

P: Mejor lo dejo. Abrazo.

Cordobeses en el asado de Milei

Cuatro diputados cordobeses estuvieron en la Quinta de Olivos el martes por la noche, invitados por Javier Milei, que los considera "héroes" por haber votado en contra la movilidad jubilatoria tras el veto presidencial.

Informante: Estuvieron Gabriel Bornoroni, presidente del bloque La Libertad Avanza, María Celeste Ponce, de LLA, Cecilia Ibañez, del MID, y Laura Rodríguez Machado, del PRO línea Bullrich.

Alfil: No estuvo el radical Luis Picat, uno de los cinco radicales que "saltaron el charco".

Informante: No, no estuvo. Tenía cuestiones de agenda, pero la verdad es que tampoco quiso estirar tanto la cuerda en el bloque de la UCR. Recuerde que ese mismo día se reunió el bloque y si bien se logró mantener la unidad, la cosa no está fácil. De Loredo lo banca, pero todos dicen que la arremetida del eje Manes-Lousteau en contra del sector más amigable con Milei no se detuvo y que la unidad se verá en el día a día.

Alfil: O en el voto a voto.

Informante: Usted lo ha dicho.

Se casó el correligionario

El periodista hablaba con el informante del Concejo Deliberante de San Francisco sobre lo que se vivió en los últimos días tanto dentro y particularmente fuera del recinto.

Informante Concejo: Fueron días movidos por acá, mucha pachanga y buena comida.

Periodista: Ya lo creo ¿Lo decís por Bernarte que estuvo en Italia de recorrida?

I.C: No no. Bernarte se mostró activo con reuniones importantes, aunque no se privó de un partidito de fútbol. Vio como es, la pasión le tira.

P: ¿Entonces a qué te referís con pachanga y buena comida?

I.C: Al casorio de Marco Julio. Se casó el concejal Puricelli, y metió alta fiesta. Con muchos invitados, entre ellos sus compañeros de bancada de Juntos por el Cambio.

P: Claro, no podían faltar.

I.C: Pero no solo eso, además se largó con unos podcasts personales y políticos.

P: Mirá vos, no pierde el tiempo parece.