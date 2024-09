El panorama universitario se puede tensionar aún más en los próximos días en el marco de lo que fue la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Senado en la madrugada del 13 de septiembre, y el inminente veto del presidente de Javier Milei para tirarla abajo. Es por esto que en San Francisco se mira de cerca este capítulo por varios motivos. Primero es que días atrás las mismas autoridades de UTN San Francisco habían pedido la aprobación de la Ley de Financiamiento y mediante una carta les pidieron a los senadores cordobeses Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo que apoyen el proyecto. En el comunicado los directivos universitarios, entre ellos el decano local Alberto Toloza, expresaban la preocupación de los rectores de universidades por la crisis que afecta al sistema universitario público y científico-tecnológico de Argentina.

Y por otro es que, en San Francisco, durante este año, no quedan dudas que la mayor movilización política se dio con la marcha universitaria en abril pasado, por lo que ningún dirigente político puede y quiere sacar los pies del plato de este tema candente.

Ergo, los referentes políticos de esta ciudad se expresaron, dejando en claro la mayoría que sería un error que el Presidente vete la ley de financiamiento universitario, aunque el único que se manifestó a favor de las decisiones del “León” fue, claro, el dirigente libertario, Germán Cassinerio.

A pocos días de llegar de su gira por Italia, el intendente Damián Bernarte definió que uno de los valores más importantes que tiene Argentina “es su educación y su sistema de salud pública”.

“Uno debe ser respetuoso de las autoridades electas por el pueblo, pero me parece que no todo se justifica en función de una idea madre, que los aportes presupuestarios en educación no pueden ser considerado un gasto”, dijo y agregó que si el Presidente decide vetar la ley de financiamiento para las universidades nacionales “va ser un golpe muy difícil de absorber”.

“Me parece un error desinvertir en educación. No se puede mirar todo con un criterio economicista. En nuestra zona hay gran demanda de ingenieros y nos van a desfinanciar nuestra facultad que ha venido creciendo en los últimos años notablemente, eso es hacer retroceder al país y no creo que eso quiera el gobierno nacional”, reflexionó Bernarte, quien se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)

El referente radical y presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio (JxC), también egresado como abogado en la UNC, Marco Puricelli, declaró que el Gobierno Nacional parecía al principio tener una vocación de rediscusión del sistema de educación superior, aunque hoy se observa otra cosa: “Se nota una vocación de destrucción y es un error; este debate busca confundir a la población en general porque se parte de un desconocimiento profundo de lo que significa la universidad pública para el interior del interior de Argentina”.

“Si vamos al nivel mundial, que tanto le gusta compararse al presidente, ninguna potencia mundial en el mundo llegó a esa posición sin invertir de manera agresiva, robusta y significativa en los sistemas universitario, científico y de investigación”, remarca el edil quien marcó que la actualidad universitaria es dramática y defendió a la UTN San Francisco resaltando que no es una usina política.

Por su lado, el referente del Partido Libertario en San Francisco, Germán Cassinerio, pide no cambiar el foco de a discusión: “Durante este año el gobierno aumentó el presupuesto a las universidades, los salarios quedaron por encima de la inflación que ha venido bajando. Hay cuestiones de fondo que analizar, cuando se dio la cuestión universitaria, los rectores se reunieron con la ministra Petovello y llegaron a un acuerdo de que se iba a ir aumentando paulatinamente a medida que se tengan los recursos”.

Agregó que el Milei fue claro cuando presentó el Presupuesto al decir que ante iguales recursos, iguales gastos: “Cuando bajen los gastos se achicará el gasto público, y cuando los recursos aumenten no se va a achicar el gasto público, sino que se van a reducir impuestos. Es una visión clara de luchar contra el gasto público”.

También apuntó contra autoridades universitarios diciendo que había un preacuerdo con los rectores que hicieron una jugada política a través de una ley para presionar al gobierno. “No hablo de calidad universitaria, se habla de presupuesto para aumentar sueldos y gastos. No fue muy buena política kirchnerista abrir a mansalva universidades, sin tener en cuenta la calidad. Hoy tenés las consecuencias porque es necesario pagar sueldos de carreras que ni siquiera se deberían haber abierto”, cerró.

Del otro lado de la vereda está Andrés Romero, profesor de Historia, exconcejal y referente del Frente Renovador en la ciudad, quien explicó que la ley busca recuperar “parcialmente” los recursos que se destinan al funcionamiento del sistema universitario: “Estos recursos fueron perjudicados por la no asignación ni la actualización, ya que funcionamos con el presupuesto de 2023, no se hizo uno nuevo para este año por decisión de Javier Milei con ajuste de por medio”.

Informó que la caída en términos reales en comparación de 2023 a 2024, es de un 34 por ciento menos, lo que a su entender implica “menos becas, menos recursos para investigación, menos para el funcionamiento general y una caída real del 25 por ciento del salario no docente y docente universitarios”.

Tras ello, Romero calificó la decisión política del Presidente, en caso que se produzca el veto, de “salvaje” y que atenta “contra las poblaciones más vulnerables, los proyectos de investigación”. Por último, apuntó que la educación pública, gratuita y de calidad no son prioridad para este gobierno que retrocedió mucho en educación.

Finalmente, el médico, Luciano Stoppani, edil de JxC y referente del PRO, resaltó el rol de la educación pública y se mostró en desacuerdo con la posibilidad de que sea vetado el proyecto de financiamiento aprobado: “La educación es lo único que puede transformar la vida de las personas. Estoy totalmente en desacuerdo con cualquier presidente que cambie una decisión que se tomó en el Congreso, creo en la democracia y en los legisladores que fueron elegidos por el voto popular”.

Después manifestó que el gobierno debe avanzar en auditorías internas en todas las universidades: “Si hay gente que está de más o gastos innecesarios, que estoy seguro de que pueden existir, todo eso debe corregirse para poder mejorar el presupuesto que tienen las universidades y los sueldos de los docentes que fueron siempre mínimos”, indicó Stoppani, quien se formó como médico en la Universidad Nacional de Rosario y contó que formó parte de Franja Morada: “Uno de nuestros principales lemas es la defensa de la educación pública y gratuita. Sin educación no hay trabajo, no hay futuro, no hay mejor jubilación ni posibilidades de soñar”.