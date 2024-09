Por Redacción Alfil

El jefe del bloque del oficialismo, Miguel Siciliano, y el líder de la bancada juecista, Walter Nostrala, estuvieron el viernes en Alfil TV (20hs por Canal 10). Sobre el final de una semana cargada, y donde ambos tuvieron un notable protagonismo por lo sucedido en la Unicameral entre el miércoles y el jueves; y lo impulsado por la oposición en torno al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, ambos legisladores dieron sus puntos de vista.

En el arranque, Siciliano fue crítico de la iniciativa impulsada por la oposición y afirmó: “quiero que al que comete un hecho de corrupción vaya preso. Pero no quiero que mezclemos todo. Si hay personas disfrazadas de policía y delinquen, son delincuentes, no policías. No hay que ensuciar a toda la policía”.

El referente del llaryorismo en la Unicameral además sostuvo acerca de un hecho que se conoció sobre el final de la semana con la detención de gendarmes involucrados con causas de narcotráfico: “salí a respaldar a (Patricia) Bullrich”, afirmó sobre el apoyo a la ministra de Seguridad de la Nación.

“Se descubrió a gendarmes que delinquían, pero no le pedí la renuncia a Bullrich ni me puse en contra de toda la Gendarmería que es una fuerza que respeto muchísimo”, dijo.

“La oposición no tiene un plan de seguridad, ¿o sí? Se supone que se prepararon para gobernar, pero ellos no dejan propuestas, critican, pero no están pensando en los cordobeses. No tienen ningún plan para aportar sobre esto, a ellos les gusta criticar”, apuntó Siciliano

A su turno, Nostrala sostuvo “venimos reclamando en la Legislatura muchos pedidos de informe y la renuncia de Quinteros”. “El principal tema de los cordobeses en la elección del año pasado era la inseguridad, y Llaryora decidió elegir a una persona que no está preparada. Y el otro irresponsable es el propio ministro que aceptó el cargo sin tener ninguna experiencia”, dijo el juecista.

Quien además afirmó que “hoy estamos peor que Rosario”. “Los barrios descontrolados y los narcos también. Hace 25 años que gobiernan y no pueden poner en orden la policía. Tener detenido al exsubjefe de la Policía es dramático. Es una cúpula de la Policía que eligió Quinteros”, dijo el parlamentario que participó, junto a Luis Juez y Rodrigo de Loredo, de la conferencia de prensa pidiendo la salida de Quinteros.

Por último, Nostrala insistió con el pedido de la derogación del juego online.