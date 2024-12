ALFIL TV Juez: “Macri debe entender que no hay doble comando”

Por Redacción Alfil

El senador Luis Juez fue parte de la última emisión del ciclo 2024 de Alfil TV (viernes 20hs por Canal 10) y se mostró optimista por el rumbo del Gobierno nacional, ratificó el presente económico de la gestión libertaria y mandó varios mensajes. Algunos, dirigidos a la cúpula del PRO que lidera el expresidente Mauricio Macri; y otros tantos a la política cordobesa. No solo al oficialismo, sino también a la porción opositora que encabeza Rodrigo de Loredo.

“En marzo cuando el presidente Javier Milei me invitó por primera vez a comer me decía ‘vamos a terminar la inflación con 2,5, el dólar en 1100, el riesgo país perforado los 700 puntos’ y yo le decía que no lo dijera. Pero los números hoy están y muestran que la gestión es buena. Por supuesto que no está en el bolsillo de la gente y todavía no se reactivó la economía, pero son números que generan expectativa”, dijo el jefe del bloque PRO en el Senado.

Acerca de su peso dentro de la Cámara alta al frente de la bancada amarilla, Juez sostuvo que ese rol lo seguirá ejerciendo “hasta marzo”. “No soy dirigente del PRO, tengo la responsabilidad de conducir un bloque y lo voy a hacer hasta marzo. No me gusta que a los senadores los estén apretando por teléfono”, sostuvo el exintendente.

Y agregó que “no soy senador del PRO, soy dirigente del Frente Cívico. Tengo una gran relación con el presidente Mauricio Macri y le dije no pidas lo que no te van a dar porque te desmerecés. Ponete en otro nivel. Cuando hablo con Milei siento que tiene un nivel de consideración para con Macri que otros en La Libertad Avanza no”, dijo.

Asimismo, acerca de ese vínculo con el titular del Ejecutivo nacional, Juez afirmó: “le voté en contra algunas cosas que se lo dije. Soy egresado de la Universidad Nacional, no puedo estar en contra de la movilidad jubilatoria, desobedecí el tema Kueider… Mientras tenemos el índice de indigencia más grande de la historia de Córdoba, estamos generando un ministerio de la defensa con cargos vitalicios y sueldos de 14 millones de pesos. En mi provincia mi gobernador no acompañó con ese modelo de austeridad”, se despachó.

“La diferencia que tengo con Macri se la dije porque tiene que admitir que Milei tenga su propia musculatura. Debe entender que no hay doble comando. El año que viene le dije a Milei que no necesito nada. Si llego con el motor voy a intentar por cuarta vez ser candidato a gobernador, pero no tengo drama en llevar el bidón y ser parte del equipo”, afirmó.

Por último, sostuvo que le pareció “bien” el encuentro de Milei con los radicales que lidera De Loredo. “Es el espacio que le dio gobernabilidad en la Cámara baja, ¿cómo no los va a recibir para cerrar el año”, dijo y cerró con miras al 2027: “la oposición tiene dos candidatos y al peronismo le queda la reelección de Llaryora. Hay una interna en el peronismo de Córdoba que anticipa un final de ciclo”.