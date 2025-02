Por Redacción Alfil

La diputada nacional Natalia de la Sota estaba con ganas de hablar de todo y cumplió. Como primera invitada a #MesaChica, el streaming de cada miércoles que se emite por el canal de YouTube de Alfil, la integrante del bloque Encuentro Federal en la Cámara baja habló de su incomodidad por la relación que tiene parte del peronismo de Córdoba con el gobierno de Javier Milei, de sus intenciones de seguir en el Congreso después de diciembre y, fundamentalmente, fue muy crítica del rumbo económico que imparte Casa Rosada.

“Me he diferenciado en distintos temas del Gobierno nacional. Nadie puede estar en contra de que tengamos superávit y el déficit cero. El tema es a costa de qué”, dijo en el arranque y sostuvo que, por tener esa postura, no se sintió discriminada dentro del bloque.

“El peronismo no tiene absolutamente nada que ver con lo que el Gobierno nacional plantea y yo tengo cierta libertad para decir cosas. Entiendo a quienes tienen que gobernar y lograr acuerdos. Hay que medirse, más con este personaje… pero hay que lograr un mínimo respeto institucional”, dijo la diputada peronista y agregó: “esperaría mayor firmeza de parte del Gobierno provincial, reconocerse como oposición, porque de hecho no tiene nada que ver lo que está haciendo la Provincia con el tema empleo, sosteniendo la obra pública… pero creo que en momento de tanta confusión política hay que ser totalmente claro y hoy no lo veo”.

De la Sota también afirmó que “lo único que hizo hasta ahora el Gobierno de Milei fue perjudicar a los cordobeses”. “El campo, las industrias, las pymes son sectores que están con serios problemas y no veo una respuesta”, señaló.

Consultada por los dos hechos que atravesaron la semana pasada, como el debate por la suspensión de las Paso en Diputados y la marcha antifascista en contra de Milei, la parlamentaria cordobesa acerca de lo primero dijo “nos llevan a los patadones a discutir cosas, cuando podríamos tener otras prioridades. Por ejemplo, no tenemos Presupuesto, hay crisis en el sector automotriz y lácteo en Córdoba…”.

En tanto, acerca de la marcha LGBT y su acompañamiento al massismo sostuvo: “marché con el massismo, con radicales, con la izquierda. Marché con todos. Me hubiese encantado que hubiera estado un legislador del oficialismo de Córdoba”. Asimismo, consultada sobre el escenario de acuerdos, la hija del exgobernador De la Sota afirmó: “me junto con todos, con el Frente Renovador, con Libres del Sur. Pertenezco a una fuerza política y me encantaría ser parte en lo que viene, pero la pelea la voy a dar adentro hasta donde pueda”.

Siempre sobrevuela en la política cordobesa cómo quedó la relación entre ella y el exgobernador Juan Schiaretti. “Hace mucho que no hablo con Schiaretti. No fui yo la que puso distancia. Con (Alejandra) Vigo tampoco tengo charlas políticas, le cuestionaría la falta de oposición fuerte a ambos. Juan tiene funcionarios en esta gestión nacional”, dijo. Mientras que, sobre la carga negativa que tiene el kirchnerismo en el PJ cordobés y el rol de la expresidenta como líder de la oposición, lo primero lo reconoció y acerca de lo segundo sostuvo: “negar que Cristina tiene peso es una huevada, nos guste o no. Es una dirigente inteligente”.

Por último, afirmó que le da un “changüí” al Partido Cordobés “siempre y cuando se mantenga la esencia del PJ”. “Mi viejo fue el primero en abrir a otras fuerzas, pero hay que mantener la esencia”, sostuvo.

Y dejó para la última parte algunos dardos para los opositores Luis Juez y Rodrigo De Loredo: “no saben ya cómo hacer para que Milei los quiera. Es irrespetuoso lanzarse dos años antes, ¿por qué no dicen qué piensan de que Milei no mande los fondos que le debe a Córdoba?”.