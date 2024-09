Enroque Corto

Encuentro de Prunotto y Benedetti en Arroyito

La que volvió a tener unos días de intensas recorridas por el interior fue la vicegobernadora Myrian Prunotto. A veces con rodete, otras con el pelo al viento, lo cierto es que la titular de la Unicameral volvió a las giras. Por eso, el informante radical habló con el periodista.

Informante Radical: Siguió la gira de Myrian, nomás…

Periodista: ¿Con rodete o pelo al viento?

IR: No se haga el pícaro. Lo del rodete fue un acto casi por obligación, usted sabe la coquetería femenina, un secador de pelo que no funcionó y salió ese rodete. No me parece algo tan importante, sinceramente.

P: Está bien, no se enoje.

IR: ¡Para nada! Otros también le preguntaron si tenía que ver con un cambio de look y a todos les dijo lo mismo, el tema del secador. Pero escuche, vamos a lo importante. Estuvo en Arroyito, con el intendente Gustavo Benedetti.

P: El hombre del radicalismo, también.

IR: ¡Claro! ¡Y el que ganó la única interna radical que hubo en la provincia de la mano de su hermano, Germán! Así que estuvieron juntos, buena charla y mejores resultados. Se lo quería contar. Le mando un abrazo.

Passerini con constructores El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini se sumó al reclamo contra las retenciones a las exportaciones en las jornadas de Infraestructura que realiza en el hotel Quinto Centenario la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba (Camarco). Informante: Esa es la nueva, sectores no agrícolas se suman al pedido de los productores de baja de retenciones, y el oficialismo cordobés lo está viendo. Alfil: Passerini replica el reclamo de Llaryora... Informante: Así es. Llaryora lo vive planteando al gobierno nacional, casi como una letanía, igual que lo hizo Schiaretti. Ahora Passerini. En el evento de Camarco estuvo junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López; su par de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; el secretario municipal de Desarrollo Urbano, Diego Peralta; y el titular de la cartera de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti. Y ahí usó la lógica de "menos retenciones más construcción".

Cruce de diputados por el fuego

Informante: Cerrando el domingo a la noche se incendió X entre Bornoroni y Agost Carreño

Periodista: Esos dos vienen a los chispazos

Informante: Si, pero este tema no es menor para los cordobeses, justamente se trata de los incendios que nos vienen acorralando en la provincia

Periodista: Tema jodido, estamos todos muy preocupados sobre eso

Informante: Claro pero parece ser que Bornoroni quiso hacer política con eso, pegarle a Llaryora y le salió el tiro por la culata. A estos muchachos libertarios les falta formación.

Periodista: A veces quedan muy expuestos. Pero vayamos al grano

Informante: Resulta que Bornoroni salió a pegarle a Llaryora por el tema del fuego. Claro que la provincia tiene que ser más rigurosa. Pero se olvidó que Agost Carreño presentó en diputados, en el mes de mayo y el seis de septiembre, un proyecto de Emergencia Ambiental para los departamentos de la provincia afectados por el fuego. Parece ser que para la Nación no era un tema prioritario y acá estamos de nuevo, prendidos fuego.

Periodista: Y eso que Bornoroni es de Córdoba

Informante. Ahí tiene. En conclusión Agost Carreño se lo recordó y además pidió un plenario en comisión urgente, en diputados para que se trate

Periodista: ¿Y usted qué cree que va a pasar?

Informante: Nada. ¿Usted cree que a la gente de Milei le importa lo que nos pasa en el interior? Vuelven con el mensaje anti casta, con el casette puesto pero se olvidan de donde vienen

Miércoles agitado

El periodista llamó a su informante peronista en busca de información para una nueva edición de Alfil, aunque se dio con que su informante se había “desenchufado” por el finde, y seguía dándole vueltas a lo que pasó el último miércoles en la Unicameral.

Informante: Amigo, es un gusto escucharlo, pero adivino que anda en busca de información sobre la semana que entra, y la verdad es que me encuentra descansando en las sierras.

Periodista: Estimado, perdón entonces. Lo dejo descansar…

I.: No, no. No se haga problema. Me alejé de la sobremesa y, para hablar de política, siempre estoy de humor. ¿Siguió la sesión del último miércoles?

P.: De a partes, para serle sincero. Para seguirla completa, había que trasnochar, y se me hacía imposible.

I.: Pero se enteró de todo lo que pasó, imagino...

P.: Sí, claro. Al otro día me puse al corriente. De hecho, la mayoría de los comentarios iba en dirección de que al oficialismo se le hizo muy cuesta arriba, porque tuvo una baja, con Limia, y casi tiene otra, con Ovejeros…

I.: Sí, sí. Yo escuche lo mismo… pero...

P.: Pero, ¿qué?

I.: Bueno, a mí me llegó que Ovejeros se había descompuesto, que hubo que llamar a varios médicos, y que hasta le tuvieron que poner suero porque se había deshidratado.

P.: Exactamente.

I.: Pero también me llegó de que, tal vez, no fue tan grave la cosa. Usted sabe… que se agregó un poco de drama al asunto.

P.: No sé si estoy entendiendo…

I.: Y bueno… esto no deja de ser como en el futbol… hay momentos en que hay que bajarle el ritmo al partido, ¿vio? Sobre todo si hay un jugador que está siendo atendido afuera de la cancha, y es necesario darle tiempo para que vuelva, no vaya a ser que un contra ataque agarre al equipo mal parado…

P.: O sea…

I.: Está lento hoy… Hay algunos malpensados que dicen que el oficialismo compró un poco de tiempo con Ovejeros, para que apareciera Lencinas, pudiera asumir en lugar de Limia, que solicitó una licencia de último momento, y el bloque no quedara desbalanceado.

P.: Ja, ja… ustedes dicen que nosotros los periodistas somos mal pensados, pero ustedes son peores…

I.: Y bueno, hay que estar atento a todo…

Barletta, picante

La semana pasada, la intenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, encabezó una conferencia de prensa junto al secretario de Salud municipal, Leonardo Ayuso, para informar sobre la campaña contra el dengue en la ciudad.

Informante: Allí, entre otras cosas, la intendenta mencionó que la Provincia envió 10 mochilas para fumigar, un dató pasó inadvertido entre tanta información que se brindó.

Periodista: Ajá.

I.: Hasta que el presidente del Concejo, el radical Javier Barletta, que estaba entre el público se levantó y le preguntó a la intendenta si esas 10 mochilas eran sólo para Marcos Juárez o para todo el departamento…

P.: ¿Y?

I.: Majorel le respondió que son 10 para todo el departamento. Entonces Barletta, pícaramente dijo: “El ministerio de Salud de Córdoba le manda una mochila a nuestra ciudad para compartir con la de Leones, siendo nosotros el municipio que más aporta…”.

P.: ¿Y qué dijo la intendenta?

I.: Nada lo miró y sonrió. Parece que Barletta está diciendo todo lo que Sara no puede o no debe decir para no pelearse con la Provincia…