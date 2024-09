Demoras de prensa gráfica

Por Javier Boher

Hace unos días me crucé con una nota de un periodista que tomó algo de distancia de las noticias durante un tiempo. De a poco empezó a notar cómo eso lo ayudó a no estar saturado y a hacer mejores análisis de las cosas que pasan. En su relato mencionó algo que nos toca a los periodistas de medios gráficos: la vorágine política argentina nos deja siempre algo descolocados respecto de la agenda, porque escribir medio día antes de que despierte la gente sobre cosas que pasaron el día anterior hace que quedemos un poco viejos.

Esa situación es particularmente compleja para los gráficos que copian o relatan en lugar de analizar, porque son cada vez más irrelevantes. Los otros, los que analizamos u opinamos, no tenemos mucha mejor suerte: estamos lejos de las masas, donde ebulle la actualidad. La televisión agoniza por las bajas audiencias, pero están en el otro extremo respecto a nuestra realidad. Agarran el tema apenas sale y lo estiran por horas, hablando sobre la nada como si fuese urgente, mientras que nosotros apenas si conseguimos robarle cinco minutos a la gente al engancharlos con el primer párrafo. Como me dijo el amigo que me acercó a los medios: empezá cada párrafo con un tuit.

La semana pasada cerró con dos noticias que hoy martes ya están viejas, especialmente porque la urgencia de los incendios se llevó la atención de la nota de ayer lunes y de toda la gente que sigue la evolución del fuego. Afortunadamente acá seguimos escribiendo para gente a la que le gusta leer, así que tenemos la licencia para liberarnos un poco de la agenda.

Papa Francisco

Una de las noticias está referida a los ataques -más o menos solapados- que lanzó el líder de la iglesia católica al gobierno nacional. Es notable el escozor que le genera el gobierno de Milei a Jorge Bergoglio, que suele tener lagunas mentales cuando se trata de casos como el de Venezuela. Quizás sea la edad, pero lo más probable es que sea por su agenda política.

La orden del gobierno fue no confrontar, lo que tiene bastante lógica. Cada templo y cada púlpito representan una estructura territorial mucho más grande que la que tiene La Libertad Avanza. Quizás el impacto no sea inmediato, pero poco a poco pueden ir dando vuelta las cosas.

Casualmente hace unos días me crucé con un relevamiento interesante: los católicos argentinos son más de izquierda que los católicos europeos o norteamericanos, con la Teología de la Liberación reverberando más de medio siglo después de su auge. Tal vez por eso la agenda del Papa es tanto más clara cuando se trata de criticar la liberalización de la economía de un país empobrecido por el proteccionismo que por la represión en un país empobrecido por gobiernos de izquierda.

Por último, su horrible referencia -especialmente por su poco rigor histórico- a los supuestos degüellos de Roca en la Campaña del Desierto. Están por cumplirse 140 años de la rotura de relaciones con el Vaticano ordenada por el gran prócer argentino y esta gente sigue sin superarlo. Nunca hay que olvidarse que se pueden separar las cosas de Dios y de la política.

Interna kirchnerista

La otra noticia fue sobre la interna que hay en el peronismo nacional, con el kirchnerismo de La Cámpora enfrentado al kirchnerismo de Kicillof. ¿Existe realmente una pelea entre gente que a duras penas pudo asegurar la provincia de Buenos Aires, comparando con sus propias performances años antes?

Por principio hay que desconfiar, porque el general nos lo advirtió: los peronistas son como los gatos, porque cuando parece que se pelean es que se están reproduciendo.

Algunos dicen que el enojo es ideológico porque Kicillof dice que hay que probar ideas nuevas. ¿Es creíble esa afirmación en boca de un tipo que nos sigue costando millones de dólares por su delirio soviético de una economía completamente dirigida desde el Estado?¿Acaso alguien cree que el que prefirió pagar viajes de egresados antes que sanear la obra social provincial va a proponer equilibrio fiscal? Es muy difícil imaginarse algo así.

Donde sí puede haber una disputa es por el lugar que va a ocupar Cristina, una figura política que solo sigue siendo un faro para gente de más de 30 años que se resiste a madurar, creyendo los relatos fantásticos sobre un mundo que dejó de existir hace más de tres décadas. Además, Argentina debe revisarse a sí misma si está convencida de que Máximo Kirchner es alguna clase de cuadro político brillante. No hay que olvidar que el kirchnerismo perdió todas las elecciones desde 2013, con la única excepción de 2019, por lo que habría que poner en duda la existencia de grandes cerebros políticos por detrás (aunque hay mérito en estar siempre por encima de las 100 blancas, un constante que no hay en otros espacios).

Independientemente del resultado, la pelea parece ser una pulseada circunscripta a un solo distrito, acercando la realidad a esa ironía de que el kirchnerismo se fue convirtiendo en una alianza de partidos vecinales del conurbano. En menos de un mes vence el plazo para que se presenten las listas para la interna del PJ y el único anotado es Ricardo Quintela, un gobernador que puso a su provincia en default y emitió una cuasimoneda que nadie quiere. Las alternativas no son mejores: la catamarqueña Lucía Corpacci, Wado De Pedro o Sergio Ziliotto. El peronismo se sigue replegando en un dogma que expulsa gente en lugar de abrirse para conquistar. Habrá que ver si no aparece algún tapado que se anime a plantarse contra un verticalismo que está matando al partido.

—

Menos mal que acá se hace gráfica. No se me podían pasar esas noticias.