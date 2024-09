Enroque Corto

Hernández Maqueda, presente en acto de Milei

El sábado el informante estaba entretenido viendo por televisión toda la previa del acto de Milei en Parque Lezama. Cuando de repente... una imagen le llamó la atención.



Informante JpC: ¡Oiga! ¿Está por ahí?



Periodista: Sí, pero me sorprende usted un sábado.



IJ: Tiene razón, disculpe. Lo que ocurre es que están pasando cosas. Estaba viendo tele y decidí rebobinar, mire que termino antiguo, en Flow porque hubo algo que me llamó la atención. Ahí le paso. Mire hasta el final.



P: ¡Gregorio Hernández Maqueda!



IJ: Así es... para nosotros será siempre 'el Lilito'. El hombre se fue para allá, al acto de Milei en Parque Lezama y obtuvo su foto con 'el Jefe', Karina Milei. Aunque algunos dicen que fue una foto medio forzada, él está haciendo los deberes para el 2025...



P: Veo.



IJ: Le cuento una. Él no es más de Carrió, eso está claro. Ahora parece que responde a Patricia Bullrich, ¿seguirá criticando a (Juan Pablo) Quinteros? Nosotros esperamos que sí, pero... vamos a ver. Le mando un abrazo.

Accastello estrenó bastón y banda

El viernes pasado, con bombos y platillo, el intendente Eduardo Accastello encabezó el 157° aniversario de la ciudad de Villa María.

Periodista: ¿Fue el gobernador Martín Llaryora?

Informante: Mmm…no. No vi a nadie de la Provincia, pero estuvo muy linda la celebración. Ah, estrenó banda y bastón. Mire la foto que le mandé…

P.: ¿Por qué dice que estrenó? ¿No había antes?

I.: En Villa María no. No lo exige ninguna norma ni está escrito en ningún lado. Pero se sabe que Accastello siempre quiso un bastón y la banda…

P.: No le alcanzó en las provinciales del 2015 y por eso se los hizo ahora… (guiño de ojo)

I.: (Risa) Ehh, que malo. Es cierto que fue raro ver al intendente de la ciudad con eso, pero ya nos vamos a acostumbra. Ah, y otro dato color.

P.: Diga.

I.: El próximo fin de semana se casa con su pareja, la legisladora Verónica Navarro. Se acuerda que lo anunció por redes, bueno, llegó el día.

Ahora sí

El informante legislativo llamó al periodista, que se preparaba para cerrar la primera jornada de la semana.

Periodista: Estimado, esperaba su llamada más temprano…

Informante: No se ofenda amigo, recién ahora me llega un dato para compartirle. ¿Vio que Milei quedó mal parado por no haber saludado a los bomberos de Capilla del Monte?

P.: Sí, claro. También que Llaryora viajó a saludarlos.

I.: Bueno, pero la historia sigue, porque mañana (por hoy) va a ser el turno de tantos otros dirigentes que van a ir a dejarles su saludo, a ponerse al corriente de la situación y a coordinar esfuerzos.

P.: Ajá… ¿Cómo viene la mano?

I.: Se lo resumo. Este lunes desde las 10 los presidentes de todos los bloques van a ir a la Base Operativa de Bomberos, en Capilla del Monte. Ahí se van a reunir con Juan Pablo Quinteros (ministro de Seguridad), Victoria Flores (ministra de Ambiente), y representantes de los ministerios de Desarrollo Social y Promoción del Empleo. Todo esto, en el marco del “Programa de Remediación Social, Productivo, Ambiental y de Infraestructura” que presentó Llaryora, para trabajar en conjunto en soluciones integrales a los afectados por los incendios. Y ahí también van a estar los equipos de Bomberos, ETAC y Policía, para que los legisladores se interioricen sobre el estado de situación.

P.: Bueno, a falta de una foto con el presidente, los bomberos van a tener un álbum de fotos completo con los funcionarios y legisladores…

I.: Es una manera de verlo…

¿Intendente o ex intendente?

En la bonita localidad de Agua de Oro, en las Sierras Chicas, los parroquianos no dejan de comentar que el ex intendente Orlando Belli se hizo pasar por actual jefe comunal en una nota periodística que le hicieron por los incendios en la zona.Informante: Desopilante es poco. El radical Belli nunca desmintió al periodista que lo entrevistó para hablar de los incendios en la zona, que en todo momento lo llamó "intendente".

Alfil: Un cargo que Juntos por el Cambio perdió cuando ganó Miguel Aguirre, de Hacemos Unidos.

Informante: Así es. Hasta el zócalo con el nombre y el cargo pusieron en la transmisión. Pero Belli dejó de ser intendente en diciembre y hoy es funcionario de Río Ceballos, ciudad que gobierna el también radical Ezequiel Lemos.

Alfil: ¿Entonces el periodista creyó estar hablando con el intendente de Agua de Oro y no era así?

Informante: Así es, le muestro el vídeo. Uno que no puede soltar.