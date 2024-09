Incursión capitalina: Prunotto desembarcó en un centro vecinal de la Cuarta

Por Bettina Marengo

La vicegobernadora Myrian Prunotto se movió hacia la Capital y se mostró en el corazón de la Seccional 4, en el Centro Vecinal de barrio Jardín, junto a la legisladora Silvina Jurich, esposa del poderoso jefe del gremio de Comercio, Pablo Chacón, y a Cristina Pereyra, legisladora del entorno de la senadora Alejandra Vigo y oriunda de esa zona. La titular de la Legislatura había estado con Chacón la semana anterior, en ocasión de la celebración del Día del Empleado de Comercio que se celebró el 23 de septiembre. Aunque la actividad fue en el predio del gremio ubicado camino a Alta Gracia, participó el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini. Hubo unos 15 mil mercantiles presentes.

Prunotto es de Estación Juárez Celman, departamento Colón, y venía con creciente actividad en distintos puntos del interior provincial, un poco para responder al pedido del gobernador Martín Llaryora de profundizar la presencia en los territorios, y otro poco porque la radical que inauguró el capitulo “partido cordobés” del oficialismo tiene sus aspiraciones políticas más allá de la presidencia de la Unicameral. Rol que es el que menos la motiva: suele decir a los suyos que lo de ella es lo ejecutivo.

La visita a barrio Jardín tuvo el plafón del festejo del Día de la Primavera, en una actividad organizada para adultos mayores de la que no tenía conocimiento el director de Centros Vecinales de la Municipalidad, Adrían Britos. “Compartimos un momento especial con nuestros adultos mayores, destacando la importancia de seguir generando estos encuentros que fortalecen los lazos comunitarios”, posteó Prunotto en sus redes sociales. “Estos espacios de convivencia son fundamentales para su bienestar y para que sigamos construyendo una Córdoba más unida”, agregó.

“Está caminando”, observó un referente del PJ Capital. Hay que recordar que el peronismo capitalino acordó tener más presencia en el territorio para apuntalar la gestión municipal en el actual marco de crisis económica, donde muchos aseguran que el índice de pobreza de casi el 50% que detectó el Indec en el primer semestre del año, ya quedó corto.

“Desembarco capitalino”, acotó otro peronista, pero de Colón. Con qué fin, se verá. “Eligió los centros vecinales, de lo más territorial que hay hoy junto a los comedores”, se expidió un tercer peronista que ponderó el funcionamiento de 400 centros funcionando sobre 562 barrios que hay en la ciudad.

Aunque suena con insistencia para integrar la lista de diputados nacionales de Hacemos Unidos el año que viene, Prunotto ha dicho que solo le interesa el lugar si es para secundar al exgobernador Juan Schiaretti. Que el “Gringo” encabece la lista es algo improbable. “Es pronto y todo puede cambiar”, advierten algunos frente al escenario super abierto (y escarpado para el cordobesismo) que se configura para el año que viene. Los nombres que suenan para la lista además de Prunotto son el del ministro de Gobierno Manuel Calvo, el del jefe del bloque de Hacemos Unidos Miguel Siciliano, cada vez con más visibilidad en el Gobierno (hoy encabeza evaluación sobre incendios en La Cumbre, junto a ministros), el del economista Osvaldo Giordano, y entre las mujeres, empezó a circular el nombre de Victoria Busso, legisladora de Roque Saéz Peña, uno de los departamentos sureños donde el oficialismo ganó en un mar de derrotas frente a Luis Juez. De los que finalizan en 2025, Natalia de la Sota quiere un lugar expectable para continuar en Diputados, e Ignacio García Aresca ya le dijo a Llaryora que le busque un lugar en el Gabinete provincial.

Lo cierto es que la vicegobernadora está armando un perfil propio aun con riesgos. No hace mucho dijo que le gustaría ser “la primera gobernadora mujer de Córdoba”, y la frase no cayó bien en el PJ, que asumió hasta ahí la necesidad de incluir a radicales y gente del PRO en el oficialismo. ¿Se suma ahora a los posibles candidatos para suceder a Passerini en la Capital, teniendo en cuenta que el lord mayor no tiene posibilidad de reelección? Capital también es una expectativa que la dirigente dejó trascender, aunque aclaró que todavía no hizo el cambio de domicilio para ser candidata en la ciudad.