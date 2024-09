Por Felipe Osman

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del “León”, presentó este sábado a La Libertad Avanza como partido nacional, y dio por realizado el sueño del sello propio.

Lo hizo en un discurso breve, de apenas 13 minutos, que prologó una extensa auto-celebración del presidente, donde Milei hizo de guía en un minucioso recorrido que fue desde su irrupción en política a sus primeros 10 meses al frente de la Casa Rosada.

Sin embargo, esta vez fue Karina la que ofreció las principales definiciones. Karina, y el contexto.

“El Jefe” se mostró complacido por haber conseguido la oficialización de La Libertad Avanza como partido nacional -léase, la herramienta para no depender de los aliados-, ante una concurrencia que no alcanzó para llenar las 6.000 plazas del Anfiteatro del Parque Lezama, a pesar de haber apelado algunos artilugios propios de “la casta”: en las inmediaciones del acto se estacionaron decenas de micros que partieron desde distintos puntos del país. Córdoba, de hecho, aportó dos.

En su discurso, Karina envió dos mensajes. El primero, reclamó militancia a los propios: “(Javier Milei) nos necesita hoy más que nunca, para difundir y defender las ideas de la libertad en el barrio, en la casa, en el trabajo, en las universidades (...) es hora de que todos nosotros tomemos la antorcha de la libertad y la llevemos a cada rincón del país”.

El segundo, una reafirmación de la pureza del espacio: “Con La Libertad Avanza consolidada como partido a nivel nacional, vamos a poder llenar el Congreso con diputados y senadores que defiendan las ideas de la libertad”.

Desde luego, las declaraciones de Karina deben ser puestas en contexto. El marco era un acto pensado para el núcleo duro libertario, y no para los aliados. De hecho, el tono del propio Milei fue duro, casi como un regreso a su estilo de campaña previo a las Generales, con el que el León disparó contra todos. Apenas salvó a una parte del PRO y a “algunos nobles que vienen de Juntos por el Cambio”. Aparentemente, el estómago no le permitió decir “radicales”.

Es que los libertarios necesitan administrar un delicado equilibrio; no pueden abrir de par en par sus puertas a alianzas para no desdibujarse (de hecho, armaron un partido para no tener que hacerlo), pero tampoco puede extinguir esa llama, porque las bancas de quienes se ilusionan con un futuro al calor del oficialismo son cruciales en el Congreso.

Esto plantea un escenario paradójico: La Libertad Avanza necesita aliados ahora, para blindar los vetos del Ejecutivo y disuadir cualquier peregrina idea de Juicio Político contra el presidente; pero seguramente los dejará de necesitar a mediados del año que viene, cuando se renueve la mitad de la Cámara Baja. Es decir, no hay garantías.

Tras el acto, se multiplicaron las versiones de que Karina Milei llegaría a Córdoba, y aunque la visita está confirmada, no así la fecha. Se especula con que la secretaria general de la Presidencia llegue a la provincia en las próximas semanas, antes de que Milei participe de un nuevo encuentro de la Fundación Mediterránea, aunque también hay versiones de que la hermana del presidente organiza un acto partidario para la primera semana de noviembre, después de la visita del mandatario. En este caso, el lugar elegido sería Studio Theather, un foro ya conocido para los libertarios.

Mientras estas noticias llegan desde Buenos Aires, los delegados cordobeses del espacio toman nota del pedido de militancia del “jefe”.

Bornoroni viene de aportar el reconocimiento de LLA como partido en Córdoba, materia prima esencial para que el armado alcanzara reconocimiento nacional. Córdoba es uno de los seis partidos provinciales que cimentó ese reconocimiento de la Justicia Electoral, y es imperiosa la necesidad de seguir construyendo en la provincia hacia 2025.

En cuanto al MID de Cecilia Ibáñez, la situación de sus diputados había quedado tensionada con la Casa Rosada tras la escisión del bloque, que vota con los libertarios pero que quedó afuera de la bancada oficial tras la eyección de Oscar Zago. Tras el veto a la movilidad jubilatoria, el MID recuperó espacio en la consideración del presidente por una sencilla razón: ningún voto sobra cuando de conjurar la mayoría agravada se trata. Aunque se desconoce qué solidez territorial puede ofrendar al espacio en Córdoba.

La otra diputada libertaria, Celeste Ponce, volvió a quedar en el ojo de la tormenta la semana pasada, cuando se conoció que recibió ayuda social del municipio de Huinca Renancó en 2018, y que su padre fue beneficiado con un contrato de servicios en la localidad. En el mundo libertario, nada de eso suma.

Ya por fuera de la bancada, Verónica Sikora prosigue con su trabajo territorial. La semana pasada enhebró tres eventos: una reunión con más de un centenar de jubilados que apoyan las ideas del “León” en el Art Decó el pasado martes, una reunión con jóvenes libertarios el jueves, y una “bicicleteada solidaria” en la seccional 7ma, para reunir donaciones a los bomberos y las familias afectadas por los incendios, el sábado.

Resta por ver qué apoyo ofrecerá cada uno cuando Karina encabece un nuevo mitín libertario en la ciudad.