Bornoroni corrige: LLA impulsará la emergencia en Diputados

Por Felipe Osman

La accidentada visita de Javier Milei a Córdoba tuvo, para peor de males, un epílogo aún menos afortunado en el Senado, cuando el jueves de la semana pasada la senadora nacional Alejandra Vigo pidió el tratamiento sobre tablas de la declaración de emergencia para las zonas afectadas por los incendios, y se encontró con el apoyo cerrado de todas las bancadas a excepción de una: los seis senadores libertarios, indiferentes, se debatieron entre ausencias y abstenciones.

De hecho, el propio Luis Juez, acérrimo opositor al Gobierno Provincial, se despachó con un fuerte alegato en contra del oficialismo nacional, con el que cultiva una cercanía de la que gusta presumir. Hábil, Juez supo comprender la sensibilidad que generaron los incendios entre los cordobeses, y no dudó en reprocharle a la Casa Rosada su falta de empatía.

Tras una semana para el olvido, en que el mandatario no solo fue cuestionado por no bajar a saludar a los bomberos que luchaban contra el fuego y esperaban conocerlo; o porque el oficialismo no acompañó la declaración de emergencia en el Senado; sino también por los nuevos números de la pobreza, que creció 12 puntos porcentuales durante el último semestre, los libertarios empiezan a corregir sobre la marcha, eso es lo que sucederá hoy.

En Diputados, el oficialismo no repetirá el yerro del pasado jueves, y acompañará el pedido del interbloque Encuentro Federal para convertir en ley la iniciativa que ya recibió media sanción en el Senado.

De hecho, así lo adelantó ayer Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja, desde sus redes sociales.

El máximo delegado del oficialismo nacional en Córdoba posteó; “Mañana (por hoy) en la sesión de Diputados voy a pedir el tratamiento sobre tablas de la Declaración de Emergencia en la provincia de Córdoba por los incendios de las últimas semanas. Desde el primer día el gobierno de Javier Milei estuvo a total disposición de nuestra provincia, enviando todos los recursos que se solicitaron para combatir los focos activos. El bloque de LLA defenderá el proyecto en el recinto. Esta declaración de emergencia le dará al Gobierno Nacional las herramientas para continuar en ese camino de acompañar y proteger a los cordobeses”.

El volantazo del oficialismo, aunque tardío, luce necesario. Córdoba es un distrito clave para La Libertad Avanza. Tanto como en su momento lo fue para el PRO. Y quizá, más aún por eso. El oficialismo hasta ha domiciliado en Córdoba al partido nacional que acaba de presentar en Parque Lezama, con esta provincia como una de las seis que le dieron el respaldo necesario para alcanzar ese reconocimiento. Y con la expectativa de que la Justicia Federal de Córdoba le ofrezca mejores garantías que la porteña, demasiado influida -a los ojos de Karina- por el expresidente Mauricio Macri.

Pero además, el oficialismo necesita cerrar frentes. A los números de la pobreza se le suma una economía que, a pesar de haber “hecho piso” en el segundo semestre del año, está lejos de dar señales consistentes de reactivación, o siquiera de un rebote sostenido. Y este factor, decisivo para un gobierno que se precia de haber llegado para reordenar las variables macroeconómicas, opera cual kryptonita para el principal activo libertario: su sistema comunicacional.

La facilidad que el oficialismo mostró desde su llegada para comunicar e imponer agenda muestra señales de agotamiento. Ya el discurso que el presidente ofreció al presentar el Presupuesto 2025 en el Congreso gozó de una audiencia mucho más reducida que sus anteriores apariciones. Pero en su visita a Córdoba también se reveló otro punto débil: Milei chocó en Córdoba con los límites de la posverdad que su plantel estable de twitteros cultiva día a día en las redes sociales cuando replicó uno de sus posteos, en los que se acusaba falsamente a militantes de La Cámpora de iniciar los incendios en las sierras.

Por todo esto, y en vistas a las próximas elecciones, cruciales para el oficialismo, sanear los errores es indispensable.