Por Bettina Marengo



La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el cambio del Código Electoral Nacional (ley 19945) con incorporación de la Boleta Única de Papel para las elecciones PASO, presidenciales y de medio término, con lo que decretó el fin de las papeletas por partido que se usaron hasta el año pasado. Pese al interés del cordobesismo y aliados de Encuentro Federal, finalmente se impuso el modelo mendocino de BUP sin la incorporación de la casilla para votar “lista completa”, lo que dejó para más adelante la aspiración del gobernador Martín Llaryora y su antecesor Juan Schiaretti de imponer el “modelo Córdoba” de boleta única, con el criticado recuadro para votar lista completa que rige en esta provincia desde el año 2011. En el diseño, el principal cambio es que en el modelo aprobado, los partidos y candidatos van ubicados en forma fila horizontal arriba en la boleta, mientras que en la que se usa en Córdoba, los nombres van en columna a la izquierda.

El proyecto implica un cambio drástico en la forma de votar en la Argentina y en todo lo que tiene que ver con la “custodia” partidaria del acto electoral. La punta para eliminar las viejas papeletas la habían tomado provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, con distintos diseños, para sus elecciones provinciales. La nueva normativa estará vigente en las legislativas del año que viene y a partir de allí, en todas las elecciones de orden nacional.

La iniciativa aprobada nació en 2023 en el seno de la oposición al gobierno de Alberto Fernández, con fuerte incidencia del cordobesismo y sus aliados, e hizo un largo recorrido parlamentario hasta el día de ayer.

Recibió media sanción a mediados del año pasado y recién fue al Senado hace tres semanas, donde por acuerdo del gobierno de Javier Milei con gobernadores de partidos provinciales se modificó el diseño “a la cordobesa” y se quitó el ítem “lista completa”, que favorece el arrastre de la candidatura presidencial hacia los cargos legislativos y, por lo tanto, perjudica al partido o espacio que no tiene candidato nacional. En concreto, borrar la posibilidad de un único tilde para todas las postulaciones fue una condición que puso el rionengrino Alberto Weretilneck para que su senadora, Mónica Silva, acompañara.

Al cordobesismo le interesaba que Diputados volviera a la versión original aprobada por la cámara baja para favorecer las chances de una eventual candidatura presidencial de Schiaretti (o de Llaryora), y de los candidatos legislativos distritales que vayan pegados a sus nombres. Por eso, gran parte de los diputados de Encuentro Federal votaron en disidencia el despacho de comisión de mayoría que salió el lunes, que convalidó las modificaciones del Senado. Entre ellos, firmaron en disidencia Ignacio García Aresca, Juan Brugge y Alejandra Torres, y también Oscar Agost Carreño y Nicolas Massot, entre otros.

Ya ayer por la mañana, tras la reunión de Labor Parlamentaria, los llaryoristas/schiarettistas supieron no se iba a imponer la boleta versión Córdoba con voto lista completa. Pragmáticos, manifestaron que lo importante era que saliera el instrumento Boleta Unica Papel, más allá de los matices. En su intento de posicionarse nacionalmente en 2025 y/o 2027, al cordobesismo la Boleta única le sirve porque le permite prescindir de todo el aparato electoral y el gigante esquema de fiscales partidarios que se necesitan para asegurar una elección nacional con el “viejo” sistema. Aparato y estructura que le sobra en Córdoba luego de 25 años en el poder, pero de la que carece por completo en provincia de Buenos Aires y especialmente en el conurbano, donde se juega el 40% de votos nacionales. “Lo más importante es que tengamos boleta única, después vemos cómo reglamentamos”, dijo un llaryorista abriendo la puerta a una nueva ley que rectifique el acuerdo entre el oficialismo y los provincialismos. Lo cierto es que los números no le daban al Encuentro Federal ni al cordobesimo porque al tratarse de un tema electoral, se necesitó mayoría especial de 129 votos para ser la aprobación, y todos terminando aprobando el dictamen. El resultado fue 143 votos afirmativos, 87 negativos y 5 abstenciones. “El año que viene no vamos a necesitar lista completa porque será un solo tramo para Córdoba, Diputados. Luego hay tiempo hasta 2027 para proponer cambios”, combinó otro, con la idea de que al propio oficialismo de La Libertad Avanza le va a interesar el voto en ristra si Milei decide buscar su reelección.