Se lanzó Cristina para el PJ: apoyo de Francioni, Estevez y Alesandri

El intendente de Leones, Fabián “Pipi” Francioni, la diputada nacional Gabriela Estévez, de La Cámpora Córdoba, y el legislador provincial Federico Alessandri fueron los tres primeros dirigentes del peronismo cordobés que salieron a apoyar la candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para la conducción del PJ nacional. Hasta ahora, el único que se había lanzado para el cargo era el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, con el aparente apoyo del bonaerense Axel Kicillof.

Ayer la escena peronista cambió por completo. La decisión de CFK se conoció con una carta que la dirigente publicó en Twitter, la red que ahora se llama X, titulada "Carta abierta a los compañeros y compañeras peronistas, y a los argentinos que nunca lo fueron, también". Luego de un breve “operativo clamor” que inició el senador Wado de Pedro y siguieron dirigentes camporistas, confirmó que buscará el lugar que nunca había peleado y que hasta hace unas semanas detentaba formalmente el expresidente Alberto Fernández. "Quiero decirles que estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad porque si algo tengo claro también, es que acá no sobra nadie", dijo, en un evidente gesto a Quintela y a Kicillof y a los gobernadores a los que necesita acercar.

Tras la carga, Pipi Francioni posteó que “la provincia de Cordoba se pone de pie con Cristina” y expresó su apoyo a la candidatura como conductora del PJ. Alesandri, del mismo espacio que el leonense, agregó: “CFK es quien debe conducir el Justicialismo para enfrentar los desafíos políticos ante la debacle económica de Milei”.

La carta de la dos veces presidenta abunda en críticas al modelo libertario y los modos Milei, con una revisión de los procesos económicos y políticos, habituales en la dirigenta. Pero también habla del momento del peronismo tras la derrota del año pasado. “La unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes. Lograr ello no es un objetivo en sí mismo, sino concebir a nuestro partido como el instrumento que debe dar el primer paso para reagrupar a todas las fuerzas políticas y sociales detrás de un programa de gobierno que devuelva a esta Argentina sumida en la crueldad y el odio de los necios, la esperanza y el orgullo de ser argentinos", agregó la ex vice.

En Córdoba, los movimientos en el PJ nacional no mueven el amperímetro en el oficialismo provincial, aunque a los intereses del armado cordobesista que lleva Juan Schiaretti para las elecciones del año que viene, le sirve que la figura de Cristina se consolide en el partido para que “espante” a los referentes del peronismo no kirchnerista que el ex gobernador pretende sumar.