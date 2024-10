El intendente de Villa María, Eduardo Accastello, presentó un ambicioso presupuesto para el año 2025 que asciende a 74.900 millones de pesos, marcando un aumento del 53% respecto al vigente. Esta propuesta financiera no solo refleja la realidad económica del país, sino que también evidencia la creciente tensión entre los municipios y la administración nacional en un contexto de descentralización forzada. Estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales de la ciudad de Villa María, Marcos Bovo.

La autonomía municipal como respuesta a la crisis

Accastello, conocido por su estilo directo, no dudó en señalar las dificultades que enfrenta su municipio: “La situación difícil que atraviesa el país nos obliga a adecuar ese presupuesto y esas tarifas en relación a los servicios que presta el Municipio”. Sin embargo, lejos de adoptar una postura derrotista, el intendente villamariense ha optado por una estrategia proactiva que busca fortalecer la autonomía local.

“Los gobiernos locales son los que se tienen que hacer cargo de temáticas cada vez más importantes, que tenían responsabilidades nacionales, como la salud y la educación”, afirmó. Esta declaración pone de manifiesto la creciente carga que recae sobre los municipios, obligados a asumir responsabilidades que tradicionalmente correspondían al gobierno federal.

El presupuesto presentado refleja esta nueva realidad. Con un incremento significativo en las partidas destinadas a Educación e Igualdad (10,79%) y Salud (9,01%), Villa María parece estar preparándose para un futuro en el que los municipios deberán ser cada vez más autosuficientes.

La inequidad en la distribución de recursos

Uno de los puntos más controvertidos del discurso del mandatario fue su análisis sobre la distribución de recursos entre los diferentes niveles de gobierno. “El 57% de nuestro presupuesto proviene de los aportes de los villamarienses, mientras que solo el 30% es coparticipación”, reveló, exponiendo lo que considera una injusticia en el sistema de reparto.

Esta asimetría se hace aún más evidente cuando se analiza la composición del gasto público a nivel nacional. Según el ex ministro de Industria de Córdoba, “la composición del gasto o inversión del estado tiene una disposición del 26% del estado nacional, el 13% las provincias y un 3% el Municipio”. Esta disparidad, argumenta, no se corresponde con la realidad de las responsabilidades que deben asumir los gobiernos locales.

“Te das cuenta que baja la coparticipación y no hay más subsidios para el transporte, nos tenemos que hacer cargo nosotros, lo mismo pasa con la educación y la salud”, lamentó el intendente, en lo que parece ser una crítica directa a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Medidas innovadoras para tiempos difíciles

Frente a este panorama desafiante, el presupuesto de Villa María para 2025 incluye una serie de medidas innovadoras que buscan aliviar la carga sobre los contribuyentes sin comprometer la calidad de los servicios municipales.

Una de las medidas más llamativas es la eliminación de 80 tasas y contribuciones municipales, incluyendo aquellas relacionadas con la publicidad, propaganda y actividades culturales. “Queremos que Villa María siga siendo ese centro de talento creativo y una ciudad más universitaria”, declaró Accastello, en lo que parece ser un intento de posicionar a la ciudad como un polo de desarrollo independiente de las políticas nacionales.

Además, el nuevo presupuesto contempla beneficios especiales para jubilados, pensionados y contribuyentes en situación vulnerable. “Hemos incorporado la tarifaria de la vulnerabilidad social, le vamos a dar la posibilidad de que se adecue o pueda quedar exceptuado”, explicó destacando la importancia de mantener la cohesión social en tiempos de crisis.

Otra medida destacada es la digitalización de los trámites municipales, que según Accastello, “trae una reducción del costo operativo”. Esta modernización no solo busca ahorrar recursos, sino también facilitar la vida de los ciudadanos en un momento de incertidumbre económica.

Un mensaje al gobierno nacional

Aunque Accastello evitó confrontaciones directas con el gobierno nacional, su presupuesto y declaraciones parecen enviar un mensaje claro a Buenos Aires: Villa María está preparada para navegar las turbulencias económicas por su cuenta si es necesario.

El intendente fue particularmente crítico con la situación del Banco Nación en la ciudad. “El banco Nación en Villa María es el más importante en materia de recaudación para la Argentina, se llevan la plata de los villamarienses y la región”, señaló, añadiendo que, aunque no aumentarán las tasas para la entidad, tampoco las reducirán. “Tienen que aportar lo que significa un negocio financiero que se lleva el ahorro de los villamarienses”, insistió.

Esta postura firme frente a una institución nacional parece ser un microcosmos de la relación más amplia entre Villa María y el gobierno central: una de cooperación, pero también de defensa de los intereses locales.

Mirando al futuro

El presupuesto de Villa María para 2025 no solo es una respuesta a la crisis actual, sino también una apuesta por el futuro. Con incrementos en áreas clave como Desarrollo Urbano, Ambiente y Desarrollo Productivo, la actual gestión parece estar sentando las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo.

“Estamos convencidos que esos sectores son los que tenemos que plantear, es decir, avanzar en la creación del empleo genuino”, afirmó el intendente, dejando claro que su visión va más allá de simplemente sortear la crisis actual.

Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos. Reconoció que varias obras nacionales se han caído y que algunas tendrán que ser afrontadas por el municipio o en colaboración con los vecinos. “Otras no se pueden levantar porque son millonarias y se habían presentado el año pasado, pero no se van a terminar haciendo”, admitió, en un claro ejemplo de las limitaciones que enfrentan los gobiernos locales en el actual contexto económico.

A pesar de estos desafíos, el presupuesto de Villa María para 2025 parece ser una declaración de intenciones: la ciudad está dispuesta a tomar las riendas de su propio destino, con o sin el apoyo del gobierno nacional. Queda por ver cómo responderá Buenos Aires a este aparente desafío desde el interior del país, y si otras ciudades seguirán el ejemplo de Villa María en busca de una mayor autonomía financiera y administrativa.