El proyecto del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, es claro desde hace mucho tiempo. Para gobernar y crecer es necesario ampliar el “Partido Cordobés” sumando a dirigentes de otros espacios políticos que tengan la intención de mejorar la provincia, marcando una profunda diferencia con los extremos que lideran hace rato la política nacional.

La primera señal fuerte la dio el año pasado en plena campaña cuando anunció que su vicegobernador iba a ser la radical Myriam Prunotto. Mientras que ahora en el Departamento San Justo logran consolidar cada vez más a otro dirigente de experiencia que viene de la UCR y que gobierna una de las ciudades más importantes del este cordobés, con franco crecimiento.

El intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, ya se mostró varias veces en sintonía con el actual gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y ahora lo hizo también al destacar la proyección del exgobernador, Juan Schiaretti, para dar una alternativa del centro a nivel nacional.

El mandatario de la “Ciudad Dulce” lleva adelante un modelo que tiene enorme semejanza con el mensaje de Llaryora: para gestionar y aportar desarrollo a la comunidad en estos tiempos es necesario saber articular lo público con lo privado.

Justamente el propio Benedetti destaca que su gestión logra mantener activa la obra pública mediante acuerdos público-privados, lo cual le permite que, a pesar de las dificultades financieras que afectan a otros municipios, la ciudad continúe desarrollando infraestructura para la comunidad.

El ejemplo que resaltan obras de pavimentación, iluminación, veredas, construcción de plazas y obras de cloacas efectuadas por la empresa inmobiliaria Creixa. Con este proyecto, refuerza la apuesta del Ejecutivo Municipal por obras que benefician a la comunidad a través de una sólida asociación con el sector privado, tal como lo pregona el sanfrancisqueño.

Una alternativa del centro

Benedetti entiende, como buen integrante del Partido Cordobés, que para dar una alternativa real y sensata a los argentinos, es fundamental construir un espacio que vaya por el centro, diferenciándose del kirchnerismo y el macrismo extremo.

Este mensaje dejó trascender luego de que días atrás se reuniera con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi (JxC), con quien compartieron experiencias de gestión y proyección para acompañar un armado nacional.

En esta línea, considera que las alternativas tradicionales como el “Kirchnerismo” con Cristina Kirchner y el Pro con Mauricio Macri ya no tienen reales posibilidades de ganar una elección a Javier Milei, es por ello que se enfoca en construir y acompañar en un espacio que vaya por el medio, tal como lo propone Juan Schiaretti y Facundo Manes.

De esta manera, Gustavo Benedetti, se suma al armado anti K de Schiaretti y Llaryora, y a la vez intentará captar más dirigentes de esta región para que lo acompañen a construir el espacio de cara a la próxima campaña electoral.

Distanciado con la actual conducción de la UCR

Al igual que le sucedió a Myriam Prunotto, al intendente de Arroyito no le permitieron ser parte activa de las elecciones internas de la UCR, tanto a nivel departamental como provincial. En este contexto se había expresado molesto por la decisión de los dirigentes capitalinos del centenario partido.

“Me enoja que el radicalismo no entienda que hoy construir poder es una forma de darle respuesta a la gente. Y para construir poder hay que cambiar cosas, no podemos seguir con la ficha de afiliación en papel, hasta en eso quedamos atrasados”, había expresado semanas atrás cuando la disputa por el poder radical todavía estaba en juego.

A la vez, había marcado: “El radicalismo debe sacarse prejuicios que a veces son intencionales, que son para sacar ventajas. Decir que no me puedo juntar con Martín Llaryora. Somos del mismo departamento y compartimos experiencias de intendente. Pero los otros se pueden juntar con Javier Milei o con Mauricio Macri. El radicalismo se alió con partidos que le han tirado a matar, que nunca compitieron en contra porque no tuvieron estructura para competir”.

Así la cosas por Arroyito, Gustavo Benedetti, se consolida como otro soldado de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, siendo un dirigente radical con gestión y experiencia del este cordobés que responde a la vez a Prunotto.

En lo particular tiene como fin que la ciudad del este cordobés -según el último censo es la 14° de 427 municipios de la provincia- vuelva a tener un dirigente que los represente después de 20 años en la Legislatura o en el Congreso. Y claro, el arroyitense cuenta con serias chances de integrar una lista para las elecciones legislativas de 2025 del Partido Cordobés.