Un problema creciente

Por Javier Boher

[email protected]

En general los hechos que llegan a la sección de policiales lo hacen porque son infrecuentes. Es como reza el dicho, que los aviones que despegan nunca son noticia.

Así se van naturalizando cosas en el día a día producto de que suceden con mucha frecuencia, a la vez que nos afectan más las que se salen de esa regularidad. Sin embargo, incluso con esa lógica de que son noticia por no ser comunes, hay episodios que empiezan a mostrar un patrón que va más allá del hecho en sí.

Ayer estaba dando vueltas en tuiter cuando me encontré con un vídeo de un grupo de jóvenes del conurbano. Después de unos intercambios que no parecían agresivos, un joven en silla de ruedas sacó un arma y ejecutó a quien tenía al lado, para luego darse a la fuga asistido por quien lo empujaba. Lo inverosímil del cuadro me recordó un tema que hace tiempo tengo pendiente.

La semana pasada hubo una noticia extraña. Una mujer fue asesinada de tres balazos tras haber salido de su casa para evitar que prendan fuego su auto. Es decir que, premeditadamente, tres sujetos empezaron a quemar el auto para que la gente salga de su casa y así poder ejecutarla sin mayores inconvenientes. Aún no se sabe mucho sobre el tema, pero es difícil creer que pueda haber otra cosa en el medio que un problema por drogas o de control del territorio.

Una semana antes, en una de esas sesiones de buscar noticias en internet, me crucé con un video insólito en el que un ladrón asalta a una mujer para robarle el teléfono y le muerde la oreja para que lo suelte. Es decir que la persona asaltada se estaba resistiendo y solamente ante tan peculiar ataque físico soltó el teléfono para cubrirse la oreja.

A lo largo del corriente mes tuvimos un enfrentamiento entre barrabravas de Belgrano, chicos tirando piedras a los autos en Circunvalación, un par de ataques a tiros y varias discusiones de tránsito con daños a los vehículos y personas detenidas.

Por supuesto que la cosa puede ser peor. El mes pasado, sin ir más lejos, terminó con 14 homicidios, uno cada dos días. Aunque la tendencia para este mes indica que ese número no se repetiría, ya hay algunos casos en los que se aprecia la violencia cotidiana y el miedo a perder la vida en cualquier lugar o momento del día.

Cruzando el límite provincial, en Santa Fe, el mes pasado tuvo el nivel más bajo de homicidios en una década. Es difícil de creer que ambas cosas estén separadas, especialmente a partir de la sabida penetración del narcotráfico a lo largo de las ciudades del oriente cordobés. Casualmente la semana pasada me contaron de un empresario de turismo y hotelería que gerenció un club de un pueblo de 1.200 habitantes que ni siquiera juega la liga regional. Las actividades del empresario se desarrollan en distintas ciudades de la pampa gringa entre las que está Rosario. Quizás es una mera coincidencia, pero en general la explicación más simple suele ser la correcta.

Los reiterados problemas con el Servicio Penitenciario y con policías corruptos en todos los niveles de la fuerza no ayudan a llevar tranquilidad a los ciudadanos, que mayormente desconocen de todos estos movimientos pero que sufren en carne propia las consecuencias. El deterioro de la integridad de la fuerza tiene relación directa con el aumento de la violencia urbana y la sensación permanente de injusticia, que no desaparecen de un día para otro porque pongan autos 0km con empleados públicos que no sirven para nada a patrullar las calles bajo el nombre de “Guardia Urbana”.

La mala situación económica juega su parte, con gente crispada por una crisis que demora en disiparse y en la que el nivel de ingresos sigue sin recuperarse. Pero eso por sí solo no explica todo. Como nos han enseñado algunos sociólogos que han estudiado el tema, dos cuestiones deben darse para que se desarrollen estos contextos de inseguridad: en primer lugar, que no se trata tanto de falta de oportunidades legítimas de ganarse la vida como de la abundancia de formas ilegitimas de hacerlo; en segundo lugar, la falta de castigo real para quienes adoptan esas formas ilegitimas de obtener los medios para alcanzar sus fines. Si se valora lo ilegal o lo clandestino y no se disponen los medios para castigarlo, lo que con más probabilidad va a terminar pasando va a ser lo que estamos viendo en Córdoba, una situación social en la que es cada vez más difícil vivir tranquilo.

La situación todavía no es tan grave como podría llegar a serlo, pero sin acciones concretas y firmes la cosa sólo puede empeorar. El poder político no parece tener los incentivos correctos para actuar con decisión, ya que de esas actividades sale buena parte de la estructura para financiar campañas, juntar votos y fiscalizar elecciones. Pese a que todo parece apuntar en contra de los deseos y aspiraciones de los cordobeses que quieren recuperar la tranquilidad en su vida, solamente la presión sobre la clase dirigente puede rendir frutos. Sin una sociedad civil movilizada, la clase dirigente no va a tener ningún apuro en resolver este problema creciente que hay en la provincia.