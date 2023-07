Por Julieta Fernández

La localidad más populosa entre las que eligieron intendente en la jornada de ayer tuvo como ganador a Oscar Flores de Alternativa Vecinal. Con casi un 40% de los votos, Flores -el sucesor del intendente Franco Morra- se impuso sobre Lelio Dedominici de Hacemos por Córdoba (31,04%) y Susana Bertero de la UCR (24,8%). “Es una elección que ha sido muy peleada al principio pero en los últimos días veíamos que estábamos casi 10 puntos arriba y contra dos partidos tradicionales. Pero Alternativa Vecinal definió el futuro de esta ciudad”, dijo el intendente electo en el marco de los festejos por el triunfo oficialista.

En los festejos de Flores estuvo el empresario Roberto Urquía, integrante del espacio y quien valoró el triunfo del médico para representar al oficialismo. En sus redes sociales, el candidato Lelio Dedominici había agradecido el apoyo del PJ provincial en una foto junto a Martín Llaryora. Aunque el PJ no se pudo adjudicar un triunfo en una localidad que representa la capacidad agroproductiva del sur provincial, podría decirse que la victoria de Alternativa Vecinal no implicaría una “piedra” en el zapato para el gobierno provincial. Al menos en términos de la buena relación institucional que ha mantenido el intendente Franco Morra con los funcionarios de los distintos estamentos.

En Reducción, la candidata oficialista, Valeria Andrada no pudo garantizar la continuidad del oficialismo. La esposa del actual intendente, Andrés Passero Garay, apuntaba a ser la primera mujer intendenta de la localidad pero finalmente quedó en segundo lugar (con 389 votos) frente a Jorge “Cacho” Grazziano de Juntos por Reducción (696 votos). Quien fue intendente de la localidad, recuperó el Municipio y contó con el respaldo de diversos dirigentes de Juntos por el Cambio en la región y también de la precandidata a presidenta Patricia Bullrich.

Entre las distintas aristas de su campaña, Grazziano hizo hincapié en la sustentabilidad y su último tramo de campaña tuvo como “hito” la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico (impulsado por la Cooperativa de Luz y Fuerza de la cual Grazziano es gerente general). “Reducción en Movimiento” que llevó al socialista Ricardo “Chino” Compagnucci, se ubicó en el tercer lugar pero con poca diferencia frente a Andrada (obtuvo 334 votos).

En Serrano, localidad del departamento Roque Sáenz Peña, el joven dirigente Ismael Goñi ganó la intendencia. El espacio “Somos Serrano” podría ubicarse, en términos generales, dentro de los vecinalismos que festejaron ayer. Goñi obtuvo casi el 60% de los votos (1678) frente al candidato oficialista Julián Giordano (que aspiraba a ser el sucesor de Enrique Busso, quien fue intendente durante cuatro períodos consecutivos). Dicho departamento -y en particular dicha localidad- es un territorio fuerte para algunos dirigentes como el ministro de Agricultura provincial, Sergio Busso y, contrario al 25J (que le dio el triunfo al PJ en el departamento Roque Sáenz Peña), la elección municipal en Serrano no le permitió festejar a Hacemos Unidos. Según informó Nexos del Sur, Giordano obtuvo cerca del 30% (833 votos) y Creo en Serrano -con Elena Carretero como candidata- obtuvo el 6,3% de los votos. En este municipio no hubo candidaturas de Juntos por el Cambio.

En Los Cisnes (departamento Juárez Celman) ganó Aldo Truant de Vamos Los Cisnes, una alianza conformada por la UCR y el Partido Solidario, espacio afín al peronismo.



Tres triunfos para HpC

El departamento General Roca le dio victorias al PJ provincial y contrarrestó con cierta oleada de victorias de Juntos por el Cambio en los comicios municipales previos al 25 de junio. Hacemos Unidos ganó en Villa Valeria. Claudio Medero -quien contaba con apoyo de Martín Llaryora- se enfrentó al oficialista Luis Tablada de Unidos por Villa Valeria -quien se apuntaba a suceder a Darío Ardiles-.

En Mattaldi, Germán Agaccio de HpC obtuvo más del 50% de los votos frente a Héctor “Toti” Palmieri de Juntos por Mattaldi (otro de los candidatos respaldados por Bullrich) y Federico Nicola de Encuentro por Mattaldi. Esta elección implicó el fin de la gestión de Darío Renaudo, quien fue electo cinco veces intendente de la localidad. En Nicolás Bruzzone, Favio Irusta de Hacemos Unidos garantizó la continuidad del oficialismo.