Por Bettina Marengo

Martín Llaryora suspendió el viaje que tenía previsto mañana y pasado a Porto Alegre, Brasil, para ir a recibir al Aeropuerto al presidente Javier Milei, que el miércoles viene a Córdoba a participar del festejo de la Fundación Mediterránea por el 47 aniversario de su creación. Los actos serán en el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos, propiedad de la provincia, ubicado en la zona del Parque del Chateau.

El gobernador iba a viajar con una comitiva de diez empresarios “de primera línea” de los rubros maquinaria agrícola y nuevas tecnologías vinculadas a los agronegocios pero, según fuentes oficiales, decidió bajarse de la misión comercial el viernes pasado, día en que la Casa Rosada le habría confirmado al Panal la presencia del presidente en el evento de la Mediterránea. La consigna es no hacer olas.

Otras fuentes aseguran que el mandatario provincial quería estar fuera de la ciudad cuando llegara el presidente de la Nación, pero finalmente desistió y lo irá a recibir.

El que le esquivó es el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, un “francisquista” que dentro de las primeras líneas del oficialismo cordobés es el más crítico y distante con el libertario. El jefe del Palacio 6 de Julio partió a España en las últimas horas. Hasta el viernes por la noche estuvo en la ciudad, paseando por las atracciones de la Noche de los Museos.

Como sea, en la Mediterránea hablan de 2500 invitados para el 30 de octubre entre asociados, dirigentes de todos los sectores, funcionarios e invitados especiales. Podría haber gobernadores de otras provincias, otro motivo más de Llaryora para elegir quedarse.

No está claro si luego del recibimiento, el jefe del Panal se queda al acto central en el Centro de Convenciones donde el estado provincial es, como dueño de las instalaciones, coanfitrión. Dicen en el Panal que no está previsto un tete a tete con el libertario y que Llaryora no pidió reunión a solas. El evento central será pasadas las 10,30 y tendrá como oradores a Milei y a la presidenta de la Mediterránea, la empresaria e hija del fundador, María Pía Astori, quien hizo saber a su tiempo que la invitación al jefe de la Casa Rosada había sido su iniciativa.

El sanfrancisqueño maneja la información de que el presidente, luego de hablar a los presentes, no se quedará al tradicional almuerzo de la Fundación, donde expondrán el presidente de IERAL, Osvaldo Giordano, a quien Milei expulsó del Anses luego del voto en contra de ley Bases de su esposa, la diputada Alejandra Torres. También hablará el politólogo e investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, Andres Malamud, de perfil crítico al jefe de Estado. “Milei viene al acto y se va”, deslizaron desde el Panal.

Tampoco se sabe si estará el exgobernador Schiaretti, muy cercano a la Mediterránea y a Astori.

La del miércoles será la tercera vez que el jefe de estado nacional viene a la provincia: la primera fue para el fallido “pacto de mayo”, cuando encabezó un acto frente al Cabildo y la segunda fue en octubre, un vuelo sin pisar tierra por la zona de los incendios forestales que lo dejó bastante mal parado en el distrito que más lo votó en 2023. En esta nueva visita, el libertario muestra una indiscutida centralidad. La coyuntura macro lo favorece, los mercados le sonríen y la inflación muestra tendencia a la baja. Y aunque la producción no encuentra piso en su caída, con escasas excepciones, y el consumo sigue en baja, y los ingresos no recuperan, las encuestas en general detectan que el creador de La Libertad Avanza sigue teniendo apoyo social y que el descenso de su imagen de septiembre, dos vetos a sendas leyes redistributivas después, se detuvo. En la vereda del frente, el PJ nacional dividido y en Córdoba el kirchnerismo incapaz de hacer un acto unificado.

Quien sí confirmó su presencia es el senador Luis Juez, jefe del bloque de PRO en la cámara alta, quien el viernes confirmó que será candidato a gobernador de Córdoba en las elecciones del 2027, en lo que será su cuarto intento, y que ya se lo adelantó a Milei. El líder del Frente Cívico lo dijo en una nota con radio Punto a Punto. “Si vos tenes otro candidato que esté mejor que yo probablemente te o acompaño, pero si no es así, confrontaré como confronté como confronté con (Mauricio) Macri”, dijo Juez que le comentó al presidente en una de las conversaciones que tuvieron. El cordobés tiene el compromiso del presidente para tener un café esta semana a solas. Con Llaryora casi definido a buscar su segundo mandato, parece que el escenario 2027 está delineado.

En esa nota, el senador también sostuvo que será candidato a diputado nacional por Córdoba el año que viene “solo si (Juan) Schiaretti es candidato” por el oficialista Hacemos Unidos por Córdoba, algo que es probable no suceda. El ex gobernador no tiene intención de encabezar la lista cordobesista en una elección donde el oficialismo se prepara para un mal resultado y en la cual perdió su principal caballito de batalla que es la “defensa de Córdoba en contra del kirchnerismo”.

El llaryorismo no moverá piezas gruesas por ahora para diferenciarse de Milei, pese a que se supone que irá por la Provincia, con Juez o con otro candidato, en 2027. Dicen los cordobesistas que entienden entender el fenómeno libertario y el quiebre que produjo en los modos de hacer política. Y cuentan una anécdota de hace poco. Un grupo de empresarios importantes fue a ver a Milei a la Casa Rosada, con plan de negocios público-privado. Tras esperar dos horas al presidente, salieron los de la reunión anterior: cuatro pibes de menos de 25 años. Los hombres de negocios evaluaron que eran tiktokers o youtubers, o chicos de redes digitales. “Esa es la nueva forma de la política hoy; así ganaron”, concluyó un cordobesista.

“Por eso Martín seguirá concentrado en Córdoba, en la gestión. No le conviene ni acercarse al puterío nacional”, señaló. En breve volverá del Reino de Arabia Saudita el ministro de Finanzas, Guillermo Acosta. Trae créditos para Córdoba, indispensables para la gestión. Van a reimpulsar el acueducto Paraná-Córdoba, de la mano de la Región Centro y Región Litoral. Con eso, creen los oficialistas que el sanfrancisqueño va a sacarle al menos veinte puntos al segundo en 2027, aun perdiendo el año que viene.