Dictamen privatizador de Aerolíneas con quórum cordobesista y números inciertos

Por Bettina Marengo

Luego de no lograrlo en la ley Bases, hace cuatro meses, ayer el gobierno nacional obtuvo dictamen de mayoría para llevar al recinto de Diputados la privatización de Aerolíneas Argentinas. Lo hizo con el apoyo de su propia fuerza, del PRO, del MID y de la UCR sector Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque radical “oficial” que justificó el aval a la venta completa de la línea de bandera con un largo tuit en la red social X.

Ahora el bloque de La Libertad Avanza que conduce el también cordobés Gabriel Bornoroni, tiene por delante la tarea de sumar los votos para avanzar con el proyecto y darle media sanción en la cámara baja.

Para los opositores dialoguistas, el oficialismo tuvo una victoria pírrica porque no tendrá los números para imponer la propuesta en el pleno de Diputados, aún sin fecha. El propio oficialismo cree que pasará para el año que viene, no solamente porque no están los números sino porque lo aprobado no aclara de qué manera será la privatización y dentro del esquema de La Libertad Avanza y aliados hay diferencias. “Algunos quieren que sea el 100, otros el 50”, deslizaron desde el área libertaria, duda que para los no oficialistas es solo una demostración de carencia de votos. “Nosotros no tenemos el número pero si ellos quieren aprobar tienen que venir por nuestros votos”, deslizó una fuente de los dialoguistas sin peluca.

El tema AA no llegó sin reparos a comisión. Dicen que el presidente de la cámara baja, Martin Menem, se quejó porque el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apuró los tiempos de una iniciativa con final incierto, que estaba en stand by desde que a principios de mes el Ejecutivo declaró a Aerolíneas en condiciones de privatizar. Y con su apuro, puso a trabajar a destajo a Bornorini.

El texto que se aprobó ayer en las comisiones de Transporte y Presupuesto se basó en lo presentado por el macrista Hernán Lombardi, que el gobierno ya tenía decidido tomar como propio. Declara a la empresa “sujeta a privatización”, autoriza al Ejecutivo “a establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización” e indica que éste deberá regirse “en todo lo que fuera compatible o no se opusiere” por lo establecido en el capítulo de privatizaciones de la Ley de Bases.

El cordobesismo, dentro del bloque Encuentro Federal, apoyó su propio proyecto de empresa mixta, pero su aporte principal fue habilitar el quórum para la sesión de comisiones y que no se cayera el encuentro. La bancada que preside Miguel Angel Pichetto y donde están los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora y al exmandatario Juan Schiaretti impulsó un esquema para Aerolíneas Argentinas con el 49% de capital privado y el 51% en manos estatales, con el managment también compartido y la presidencia manejado por el privado. “Modelo YPF”, señalaron en el bloque. Encuentro Federal tuvo el apoyo de una parte de la Coalición Cívica (otra votó con el oficialismo) y Democracia para Todos, el sector de la UCR escindido que preside Pablo Juliano. Este fue el tercer dictamen. El segundo fue de rechazo total a la privatización de la Aerolínea, con Unión por la Patria a la cabeza y el respaldo de los sectores de izquierda. Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Misiones, Salta y Río Negro se abstuvo.

Dos diputados cordobeses festejaron el dictamen, que en el ideario de algunos oficialistas tiene que ir a recinto antes de que finalicen las sesiones ordinarias, el 30 de noviembre. De Loredo fue uno. Destacó que el dictamen para declarar privatizable la ley, tal como quiere el gobierno de Javier Milei, “fue posible hoy con los votos del radicalismo” y sostuvo que la UCR le da “otra herramienta” al gobierno “para alcanzar el necesario equilibrio fiscal”. El bloque es el mismo que impulsó la ley de financiamiento universitario que el libertario vetó con el argumento de que atenta contra el déficit cero. “Defendemos una política de cielos abiertos. Con la competencia de aerolíneas low-cost y la desregulación, se incrementará la conectividad a más destinos, con mejores precios para los usuarios”, señaló el cordobés.

Bornoroni se lo dedicó a Milei. “Avanza el proyecto de @JMilei para terminar con el curro de una empresa estatal deficitaria que tenía a los argentinos de rehenes. Queremos que los argentinos viajen tranquilos, con tarifas justas y con empresas competitivas”, posteó.