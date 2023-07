Por Bettina Marengo



Lejos de quedar limitada a lo local, la contundente victoria del peronismo en la ciudad de Córdoba sacude el tablero provincial y nacional, de cara a las PASO que se realizarán el 13 de agosto y en relación a la configuración de una nueva etapa en el oficialismo cordobés, con un Martin Llaryora que asoma como el gran artífice, y gran capitalizador, del triunfo de Daniel Passerini. Toda la dirigencia de Hacemos Unidos por Córdoba admite que el sanfrancisqueño se puso la campaña al hombro y trabajó “más que para su propia elección”, hace cuatro semanas, para evitar lo que hubiera sido una tragedia política, una derrota en la ciudad que está gobernando, y tras el ajustado resultado que tuvo en la provincia.

Por lógica, el triunfo de la segunda ciudad del país después de CABA apuntala la precandidatura presidencial del gobernador Juan Schiaretti, cuyo objetivo para las primarias es ganar la provincia y pasar a la primera vuelta con la expectativa de asegurarse entre dos y tres diputados nacionales para sumar a su bloque en el Congreso y ubicar al peronismo cordobés en espacios nacionales. El compromiso de Hacemos Unidos por Córdoba es trabajar a partir de hoy para la campaña schiarettista y Llaryora lo recordó en el eufórico festejo de anoche en el bunker Quórum. El gobernador electo, en el centro de la escena del triunfo, ponderó la figura del todavía jefe del Panal como un “líder del interior” para el que reclamó militancia a todos los presentes, como lo hizo para impulsar a Passerini en los diez días previos a los comicios que cambiaron el rumbo de lo que anunciaban las inclasificables encuestas.

Hubo matices. Llayora envió palos a los “pitucos de Recoleta que nos vienen a dar cátedra de cómo gobernar” y la dirigencia del “distrito más rico del país que vive subsidiada”, en relación a CABA, en alusión a los dos precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodriguez Larreta, que viajaron a Córdoba para acompañar al radical Rodrigo de Loredo y se tuvieron que volver sin una foto que hubiera sido un fuerte espaldarazo para la coalición amarilla luego del triunfo del domingo pasado en Santa Fe ante el peronismo de esa provincia. “El cambio es este que mejora la vida de los cordobeses”, afirmó, y apuntó contra los “cipayos”, a los que “están en la timba financiera” y en la “colonización cultural de ir a los medios de Capital Federal”, vociferó el gobernador electo, que comparó “el grito de Córdoba” con el “grito de Alcorta”. La línea es la que trazó hace días en la Fundación Mediterránea: partido provincial cordobesista con todos los que quieran adentro.

Lo llamativo fue que Schiaretti, cuarenta y ocho horas antes de las elecciones de ayer, volvió a hablar de un acuerdo electoral antikirchnersita post primera vuelta con Rodríguez Larreta y sectores “antigrieta” de Juntos por el Cambio, los mismos a los que Llaryora necesitaba derrotar en Capital para asegurarse su poder provincial y una proyección nacional de la cual anoche empezó a dar señales, aun en medio de su arenga a favor de Schiaretti.

Al oficialismo nacional, que impulsa la candidatura de Sergio Massa, el resultado le derrama positivamente. Más que el triunfo de Llaryora, con quien habla más de lo que se sabe, y de Passerini, a Massa le sirve la derrota de Juntos por el Cambio y el corte de una tendencia alcista que enhebró San Luis, San Juan, Santa Fe y antes las Paso de Chaco. Larreta, Bullrich y Martin Lousteau pensaron a Córdoba como el triunfo más cotizado de todos los previos, una cereza en la torta para compartir de a dos, a tres semanas de las primarias.

En lo numérico, el massismo razona que, aunque quiere llegar a los 15 puntos en las PASO en Córdoba, le conviene que Schiaretti esté fuerte en su pago porque se estaría restando voto a Cambiemos y no a Unión por la Patria, lo cual colabora con el objetivo de que el tigrense sea el candidato más votado individualmente en agosto. Es una elección de tres tiempos y en eventual la segunda vuelta se negocia con un Llaryora mucho más fortalecido, especulan.

En lo cualitativo, la optimista lectura es que el cordobés, tan señalado de macrista, demostró que “no todo es lo mismo” al elegir la oferta con base peronista y no la oferta amarilla. Y que hay un buen punto de partida para el candidato del PJ nacional si se traza una línea de continuidad entre el voto futuro de Massa y el de ayer de Passerini, que en el 47,7% que obtuvo ante De Loredo contiene voto del espacio exfrentetodista.

Desde el programa de Duro de Domar, el tigrense felicitó anoche a Llaryora y a Passerini y jubiló a Schiaretti, con quien no tiene buena relación. “Hay una nueva generación que son cercanos”, sostuvo, e incluyó en su listado al intendente de Alta Gracia, Marcos Torres. No fue el único peronista nacional que saludó al PJ cordobés. Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT que no se sacó la foto con Schiaretti porque iba a jugar con Massa, mandó felicitaciones para el intendente electo, pero con la firma Massa2023. En Cordoba, mientras tanto, el precandidato presidencial de Hacemos por Nuestro Pais, pidió “cuarteto” para amenizar los festejos del triunfo capitalino anoche en el Quórum, casi como antídoto contra la marcha peronista que, por primera vez en bastante tiempo en un acto del oficialismo, se cantó en horario de transmisión por la tv.