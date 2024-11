Por María Florencia Coria

El gobernador Martín Llaryora visitó este miércoles la ciudad de Villa María en el marco de una serie de recorridas por localidades del departamento General San Martín, donde reafirmó los principios del “modelo cordobés” y realizó importantes anuncios en materia de infraestructura y desarrollo social. Del acto participaron el ministro de Gobierno de la provincia, Manuel Calvo; el intendente anfitrión, Eduardo Accastello; la legisladora Verónica Navarro Alegre, quien acompañó la recorrida regional; y los intendentes de Luca, Augusto Arietti; La Palestina, Mayco Becco; La Playosa, Franco Villar; y Los Zorros, Fabián Galfione y autoridades provinciales y municipales.

Críticas renovadas al gobierno libertario

En el mismo día en que había recibido al presidente Javier Milei por el aniversario de la Fundación Mediterránea, el gobernador elevó nuevamente el tono de sus críticas hacia la Casa Rosada durante el acto en Villa María. En un discurso que marcó el fin de la tregua discursiva de los últimos meses, el mandatario provincial estableció una clara diferenciación con el modelo económico nacional. “Creemos en un modelo económico con la gente adentro, con la gente progresando. No creemos en un modelo de superávit con la gente afuera”, enfatizó, en lo que se interpretó como una directa alusión a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Las declaraciones del mandatario mediterráneo representan un quiebre respecto a la moderación que había caracterizado su discurso desde marzo, luego de los intensos cruces que protagonizó con el Ejecutivo Nacional durante los primeros meses del año. Esta nueva postura crítica se produce en medio de crecientes tensiones entre las provincias y la Nación por la distribución de recursos y el recorte de fondos.

La visita a Villa María se produjo apenas horas después de que el gobernador y el presidente coincidieran en el aniversario de la Fundación Mediterránea, lo que no impidió que Llaryora mantuviera su postura crítica hacia las políticas nacionales.

Defensa de la educación pública y obra pública

En un contexto de ajuste presupuestario nacional, Llaryora se mostró como un férreo defensor de la educación pública superior. “De las crisis se sale con más educación, nunca con menos educación”, aseveró el gobernador, quien contrapuso la política provincial de apertura de nueve nuevas sedes universitarias “en ciudades donde no hay universidades nacionales” frente a los recortes nacionales.

El mandatario provincial vinculó el superávit fiscal con el desarrollo territorial: “El superávit fiscal permite construir talento y trabajo, con infraestructura”, señaló, para luego cuestionar nuevamente la visión del gobierno nacional: “El mercado no llega a todos lados y donde no llega no puede no haber nada. Por eso florecen las cooperativas y las mutuales. Nosotros queremos que las obras vayan donde está la gente y no que la gente vaya a donde están las obras”.

En uno de los momentos más destacados de su alocución, Llaryora cuestionó la “visión porteño céntrica” del gobierno nacional. “Hay una visión de los que nacen en la Capital Federal, el distrito más subsidiado, y no se dan cuenta lo que es vivir en el interior”, expresó el gobernador.

El "modelo cordobés" de gestión

Durante su discurso, Llaryora puso en valor lo que denominó como el “modelo cordobés” de gestión, caracterizado por la capacidad de trabajo conjunto entre diferentes fuerzas políticas. “En Córdoba podemos pensar distinto y unirnos para los objetivos en común y unirnos para hacer bien las cosas”, destacó.

El gobernador subrayó que en la provincia “hemos sabido construir puentes y no cavar trincheras”, y resaltó valores como el respeto a la libertad de prensa y la división de poderes. “No atacamos a la prensa, defendemos la libertad de opinión y creemos que la libertad de prensa es uno de los valores con la pluralidad de voces que nos hace ser mejores”, expresó.

Anuncios y obras para Villa María

En materia de infraestructura, Llaryora anunció importantes obras para Villa María. Entre ellas, se destaca la continuidad de la circunvalación, con una inversión superior a los $10.000 millones, y un nuevo proyecto para el ingreso de la Ruta 158, que incluirá doble mano y rotonda, el tramo a intervenir, de 3,66 kilómetros de extensión, quedará consolidado como una autovía.

El proyecto incluye la adecuación de dos rotondas existentes y la ejecución de un nuevo retorno, otorgando así una mejor accesibilidad y seguridad a este importante ingreso a la ciudad cabecera del departamento General San Martín.

“Para nosotros gobernar es generar trabajo, y la inversión en infraestructura es eso: Desarrollo para nuestras comunidades y más oportunidades de empleo para nuestra gente”, resaltó el mandatario cordobés.

En el plano social, el gobernador anunció la continuidad de diversos programas provinciales, entre ellos el otorgamiento de escrituras y créditos para emprendedores, con una inversión superior a los $50 millones para la economía local. También se comprometió a enviar $100 millones para la instalación de juegos integradores en las plazas de la ciudad a través del Fondo Complementario de obras de infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales. También confirmó su apoyo para la construcción de un centro de rehabilitación para personas con adicciones.

El intendente de Villa María, brindó un firme apoyo a la gestión de Martín Llaryora, llenándolo de elogios. “Tenemos un gobernador que no se limita a discursos vacíos, sino que respalda con hechos concretos el modelo de gestión provincial”, afirmó Accastello, en una evidente crítica a la gestión nacional. Para el jefe comunal, la continuidad de obras como la circunvalación es la mejor prueba del compromiso de Llaryora con el interior de la provincia. “Esta obra demuestra que el gobierno provincial no se olvida de las localidades más alejadas, del interior profundo, y eso nos permite sentirnos verdaderamente representados”, subrayó, destacando el carácter federal que, en su opinión, define a la administración Llaryora. El mensaje de Accastello fue contundente: en Córdoba, las acciones hablan más fuerte que las palabras.

La visita de Llaryora a Villa María no solo sirvió para realizar importantes anuncios en materia de obra pública y desarrollo social, sino también para reafirmar el posicionamiento político de Córdoba frente al gobierno nacional, defendiendo un modelo de gestión basado en el federalismo, la inversión en educación y el desarrollo territorial equilibrado, en clara contraposición con las políticas del gobierno libertario.