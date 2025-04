Por María Florencia Coria

La tarde del viernes 25 de abril, el Auditorio del Campus de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) será testigo de un momento histórico para la educación superior cordobesa.

La casa de altos estudios, que ya cumplió sus 30 años de existencia el pasado sábado 19 de abril, realizará su celebración oficial con un acto que reunirá a pioneros, docentes, estudiantes, graduados, autoridades y toda la comunidad que hizo posible este proyecto educativo que transformó Villa María y su región.

Cabe destacar que estará presente el Gobernador de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora, quien acompañará este importante hito institucional. Si bien el 19 de abril es la fecha exacta del aniversario de la Universidad, los festejos se trasladaron al viernes 25 para respetar las fechas de Semana Santa.

El intendente Eduardo Accastello, uno de los principales impulsores de la universidad en sus inicios, expresó su emoción ante este aniversario: “Hoy quiero agradecer a todos los que hicieron posible y acompañaron la creación de la universidad, pero también a los que hicieron estos 30 años universidad, a los que piensan en una universidad cada vez más integrada a la región”.

Tres décadas de transformación educativa

Accastello, quien como concejal presentó el proyecto original hace más de 30 años, recordó los inicios de este ambicioso proyecto: “Cuando soñas y trabajas duro para alcanzar tus logros, finalmente, los objetivos se alcanzan. Y esta es la prueba concreta. Hace 32 años llevé un proyecto al entonces intendente Beglia para crear la universidad. Él era intendente de la ciudad y yo concejal de la minoría y decidimos trabajar juntos y sumamos a los obispos, a los pastores, a los comerciantes, a los trabajadores, a los periodistas, a los vecinalistas y decidimos crear una universidad”.

El camino hacia la creación de la UNVM tuvo su punto culminante el 19 de abril de 1995, cuando se promulgó la Ley 24.484 que le dio vida institucional. Este proceso comenzó el 21 de diciembre de 1994, cuando la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto, y se consolidó el 5 de abril de 1995 con la sanción definitiva en el Senado.

A lo largo de estas tres décadas, la UNVM se ha convertido en la tercera casa de altos estudios pública de la Provincia de Córdoba y en una de las referentes destacadas del sistema universitario argentino. Su impacto ha trascendido lo meramente académico para convertirse en motor de desarrollo social, económico y cultural de toda la región.

Una universidad con impacto regional y compromiso social

El intendente Accastello destacó el profundo impacto que la universidad ha tenido en miles de jóvenes: “Lo más importante es que miles de jóvenes que fueron estudiantes se transformaron en profesionales, los primeros de la familia. Hoy Villa María es una ciudad cada vez más universitaria”.

Las cifras respaldan estas afirmaciones. Actualmente, la UNVM cuenta con más de 12.130 estudiantes activos distribuidos entre sus sedes de Villa María, Villa del Rosario, Córdoba y San Francisco, además de una creciente comunidad de alumnos en carreras a distancia. De los 7.495 egresados, el 86,3% representa la primera generación universitaria en sus familias, lo que evidencia el papel fundamental de la institución en la movilidad social ascendente.

La oferta académica de la UNVM es amplia y equilibra innovación con tradición a través de 59 carreras de grado y posgrado que abarcan las Ciencias Humanas, Básicas, Aplicadas y Sociales. Desde Composición Musical con Orientación en Música Popular hasta Ingeniería en Alimentos, pasando por disciplinas como Desarrollo Local y Regional, Ambiente y Energías Renovables, Medicina Veterinaria y Ciencia Política, la universidad ha formado profesionales en múltiples campos del conocimiento.

Un festejo a la altura de la ocasión

El evento promete ser multitudinario, con una asistencia esperada de más de 3.000 personas y la presencia confirmada del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

El acto central comenzará a las 19:30 horas en el Auditorio del Campus, y posteriormente se realizará un lunch en el Salón de los Deportes. La jornada incluirá la famosa “Guachi Guau Party” y contará con la participación especial de la reconocida murga uruguaya “Agarrate Catalina”. Además, en el Salón de los Deportes se llevará a cabo una fiesta organizada por exestudiantes y graduados de la Universidad.

“¡Felices 30 años Universidad de Villa María!”, exclamó Accastello, quien invitó a la comunidad a seguir soñando: "Quiero decirles que no dejen de soñar, que vayan por los desafíos más importantes, que los que amamos esta ciudad no nos detenemos ante los desafíos. Y la prueba está aquí, que cuando uno cree y trabaja duro, los logros se alcanzan".

Un futuro prometedor para la educación pública

Desde su concepción, la UNVM ha tenido un concepto amplio y “universalista”, no solo por abarcar diversos campos del conocimiento, sino por su compromiso con la igualdad de oportunidades, la investigación, la producción y la transferencia del conocimiento.

Durante estas tres décadas, la universidad ha marcado un antes y un después en la historia de Villa María y su región. Ha posibilitado que la ciudad se convierta en un polo educativo, científico y cultural, con impronta cosmopolita a partir de los procesos de internacionalización y la llegada de estudiantes extranjeros.

El intendente Accastello expresó su orgullo por lo logrado hasta ahora y reafirmó su confianza en el futuro de la institución: “Quiero invitar a toda la comunidad a no dejar de soñar en grande. Esta universidad nació de un sueño que parecía imposible y hoy es una realidad que transforma vidas. Los que amamos a Villa María sabemos que cuando creemos en algo y trabajamos con pasión, no hay desafío que no podamos superar”.

La Universidad Nacional de Villa María, bajo el lema “Vidas que cambian, comunidades que se transforman”, celebra sus 30 años de historia y se proyecta hacia un futuro de continuo crecimiento y compromiso con la educación pública de calidad.