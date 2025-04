El lunes por la noche se oficializó lo que Alfil había anticipado, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, solicitó la renuncia de todos los miembros de su gabinete. Este acontecimiento, que de manera expectante anticipa cambios profundos en la gestión de la ciudad, logró que el intendente sea tendencia en X por lo que la ola de comentarios no tardó en llegar a la red social, inclusive de sus opositores.

Martín Juez, concejal del Frente Cívico, opinó: "Tardaron más de 500 días en reconocer su propio fracaso. La improvisación es la forma más irresponsable de hacer política y todos los cordobeses están pagando ese precio. El problema no es el gabinete. El problema es quién lo conduce".

Otro miembro del Frente Cívico, el legislador Walter Nostrala, tuiteó un mensaje en el que explicitó que "la renuncia al gabinete de Passerini la pide Llaryora". "Le intervienen la Municipalidad. Arde la interna del peronismo. Reina la desconfianza. Los platos rotos los pagamos todos los cordobeses. La consecuencia de 27 años en el poder", cerró el legislador juecista.

Por su parte, la presidenta del bloque de la UCR en Córdoba, Elisa Caffaratti, tampoco se quedó atrás y apuntó no solo contra Passerini, sino que también contra el gobernador Martín Llaryora: "La ciudad está mal y la gestión no arranca. Después de más de 500 días de gobierno, el intendente Passerini pide la renuncia masiva de todos sus funcionarios. Basurales que se multiplican, calles destruidas, transporte que no funciona, inseguridad creciente y aumento de impuestos fuera de todo parámetro", criticó Caffatatti.

"El problema es más grave que sus funcionarios: no hay gestión, no hay plan, no saben qué hacer con Córdoba. 500 días después, ya no hay excusas. Mientras los vecinos esperan respuestas, el municipio sigue atrapado entre el gasto desmesurado de la última campaña electoral y la falta de prioridades reales. Córdoba no necesita maquillajes ni manotazos desesperados. Necesita un gobierno que piense en los vecinos y se aboque a lo urgente. Es ingenuo pensar que las soluciones vendrán de quienes nos trajeron hasta acá", cerró la cabeza de la UCR.

Sergio Piguillem, concejal de la UCR, tampoco se quedó atrás y mostró preocupación ante la desición del intendente. "Profunda preocupación ante la situación de una ciudad que ha perdido el rumbo" dirigió hacia Passerini. Tras lo dicho, le pidió "que restablezca la institucionalidad, para ello, no alcanza con cambiar figuritas en el ejecutivo, debe devolverle al Concejo Deliberante en forma Urgente sus facultades y derogar todas las emergencias vigentes en la ciudad.".

Javier Fabre, otro concejal del radicalismo, contrario a la muestra de preocupación que demostraron sus colegas, solo tuiteó una única frase. "La única sorpresa es que haya tardado tanto", dijo de manera casi irónica.