Más allá de los efectos que dentro y fuera del país se analizan por el cambio en la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora comandado por el ex embajador argentino en Washington, Gerardo Werthein, en Córdoba el tema casi privativo de conversación entre los libertarios fue la salida de Diana Mondino de la Cancillería y, más aún, la forma en que se precipitó.

Es que nadie cree que la flamante ex funcionaria haya cometido una torpeza al apoyar la posición cubana en la Asamblea de la ONU. Todos hablan de una celada tendida por el propio oficialismo, orquestada, más precisamente, por Karina Milei. Y no es para menos.

Es cierto que Mondino cometió una serie de errores no forzados durante su gestión, pero no menos cierto es que la hermana del presidente le intervino la cartera con una funcionara de su estricta confianza –la abogada Úrsula Basset-, que los funcionarios designados por la economista fueron sistemáticamente desplazados por la Casa Rosada, y que la propia Mondino denunció un boicot en el comunicado que, días atrás, llamó “Falklands” a las Malvinas, desatando un vendaval de críticas contra la ex Canciller.

Pero dejando a un lado las circunstancias que funcionaron como disparador del pase a retiro de Mondino, vale poner la lente en los efectos locales de su desplazamiento, que, por el modo en que sucedió, clausura de plano la posibilidad de que la titular del grupo Roela lidere la boleta libertaria en 2025. Esa variante, a saber, una “salida elegante” de Mondino del Gabinete que la dejara hábil para jugar en las Legislativas, es historia. Y eso irradia efectos sobre la configuración de la lista cordobesa del Gobierno Nacional.

Los estrategas de La Libertad Avanza, con Santiago Caputo a la cabeza, ya tienen algunas certezas para el 2025. Y una de ellas es que buscaran outsiders de la política que hayan alcanzado algún grado de reconocimiento en el sector privado. Léase empresarios, intelectuales, dirigentes de clubes o profesionales que gocen de prestigio y que lo aporten a la boleta.

Además, huela decirlo, se exigirá “lealtad absoluta”. Porque, aunque el presidente guste de echar mano a la muletilla “los libertarios no somos manada” para justificar el desatino de cualquiera de sus subalternos, la disciplina al momento de votar no debe encontrar límites.

Por otro lado, y aunque no directamente vinculado a la confección de las listas, La Libertad Avanza también se propone construir cuadros técnicos propios. En rigor, se trata de la segunda fase en el plan que desarrolla para cimentar su autonomía. El primero fue el partido propio, para no depender de alianzas electorales. El segundo, cuadros técnicos propios, para no depender de ‘alianzas de gobierno’. Básicamente, esquivar las acusaciones de Mauricio Macri, cuyos señalamientos apuntan a una falta de capacidad de gestión.

Bajo esas líneas rectoras, los libertarios se plantean un objetivo ambicioso para las elecciones de 2025: cosechar cinco diputados en Córdoba. Si las elecciones fueran hoy -juran- cosecharían 45 puntos, quedando muy cerca de ese objetivo, dependiendo de cómo se acomode el D’Hondt.

Pero saben que para alcanzarlo hará falta un buen candidato, y ahí es donde empieza la danza de nombres para liderar la lista, que acaba de perder a su principal precandidata.

Sin Mondino en la cancha, los puros se entusiasman. Tanto Gabriel Bornoroni como Verónica Sikora saben que sus chances de entrar a la lista o colar a un dirigente de confianza en un lugar expectable crece. Pero para liderar, es probable que Caputo se incline por un candidato con mayores índices de conocimiento, y es ahí donde surgen las hipótesis de Agustín Laje y Andrés Fassi.

Desde el ring side del presidente de Talleres juran que Fassi no quiere ser candidato en la lista del 2025. Y probablemente sea cierto. De lo que no quedan dudas es que el dirigente se deja querer. Estuvo en la primera fila del Centro de Convenciones General Bustos el miércoles, y fue uno de los pocos a los que Milei le reservó un efusivo abrazo al terminar su exposición.

Fassi completa de arriba a abajo y de izquierda a derecha todas las características que harían a un buen candidato libertario. Es, a su modo, un ‘outsider’ de la política, es exitoso, reconocido, está enfrentado a la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia y es uno de los principales promotores de las SAD en el fútbol argentino.

Es verdad que, como target, una banca en diputados pueda parecerle poco, pero también existen los objetivos de medio plazo.

Por otro lado, Laje es el hombre que pide el núcleo duro libertario, y ciertamente no le faltan credenciales. Acaba de ser designado como titular de la Fundación Faro, presidida por el hermano de Santiago Caputo y destinada a ser ‘él’ think tank libertario, tiene una enorme tracción en redes sociales, es uno de los principales ideólogos de la “Batalla Cultural” (de hecho, es el nombre que eligió para uno de sus seis libros editados), es un hábil polemista y es dueño de un perfil que causa escozor en el peronismo de Córdoba, que sabe que, sobre el ring, Laje no se guardará nada.

Va de suyo que, a un año de las elecciones, falta mucho para que las listas se empiecen a cristalizar. Para empezar, tiene que definirse si habrá o no alianza con el PRO y bajo qué condiciones. Pero, en cualquier caso, estos son los nombres que habitan la conversación de los estrategas porteños al momento de hablar de las elecciones en Córdoba, junto a otra definición: las provincias que elija senadores y la zona núcleo serán el objetivo primordial, y los distritos a los que más horas de ruta dedique el presidente para potenciar a sus candidatos. Y, en Córdoba, hasta habrá una delegación del equipo comunicacional de Caputo para afinar el guion.