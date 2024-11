Refuerzo Capital: llaryorismo fortalece relato de gestión única Provincia-Ciudad

Por Bettina Marengo

El llaryorismo eligió la Décima para bajar dos mensajes que va a replicar en lo que viene por el territorio capitalino: que el proyecto provincia-Capital es uno solo y todas las divisiones del PJ/cordobesismo quedan o deben quedar metidas dentro de ese continente, y más hacia las bases amplias, que la contención social de la pobreza y de las necesidades de la gente no la dará el nuevo Midas de las encuestas, Javier Milei, sino ellos, es decir, el peronismo y sus socios. Con el libertario recuperando imagen pero sus políticas de ajuste haciendo estragos en el tejido social, la idea es hablar abiertamente de que el modelo de intervención social del cordobesismo está en la vereda del frente del del Milei, y que la remediación vendrá de allí.

Impensado hace algunos meses atrás atrás, el diputado más fifí del subbloque Córdoba Federal, Ignacio García Aresca, mesa chica del gobernador Martín Llaryora, estuvo el viernes en el centro vecinal de Barrio Rosedal, en el de Parque Capital Sur y en el club All Boys en el marco de las bajadas capitalinas que viene acelerando a medida que se aproximan las elecciones parlamentarias del año que viene, a pedido o con la venia del jefe del Panal y con la juventud que le responde como brazo operativo. Salvando las distancias, el rol de articulador provincia-ciudad tiene reminiscencias del que cumplió en tiempos de Juan Schiaretti el entonces ministro de Vinculación Comunitaria, Paulo Cassinerio, que barrió todas las zonas vulnerables con los Consejos Barriales atados a la cuestión seguridad.

En esa zona de la Décima de clase media media y media baja empobrecida por efecto del ajuste libertario, Aresca dijo que “al presidente realmente no le interesa el interior del interior” y sostuvo sin nombrar al jefe de la Rosada que “hay que olvidarse de que el presidente se va a acordar de las soluciones que necesitamos para este club”. El público al que habló estaba integrado por vecinos, referentes de centros vecinales, merenderos y organizaciones vecinales, todo con preponderancia juvenil. Un discurso de avive para votantes compartidos con Milei que en el fondo dice que el León no va a estar para curar las heridas.

En una seccional muy poblada donde hay tantas quintas del PJ como dirigentes, el diputado salió a marcar la necesidad de la unidad, requisito indispensable no para el 2025 sino para retener el poder en el 2027, el objetivo de hierro del oficialismo, que sabe que sin Capital no habrá o será muy difícil que haya Provincia. Del otro lado está Luis Juez rearmando a toda marcha en Capital con el plus de ser cercano al presidente de la Nación y el relato en off de su gente que dice que todos los días un peronista le toca la puerta al senador para sumarse al tren del 27. Por eso el juego del llaryorismo es no horadar al intendente Daniel Passerini sino unir las gestiones y acentuar la narrativa del proyecto único. “No hay un gobernador por un lado, un intendente por otro, ni por otro Alejandra (por Vigo) o por otro Juan (por Schiaretti): hay un proyecto único”, aclaró Aresca, en una frase que dejó expuesta las internas.

No está claro todavía si Aresca será el candidato el año que viene. Tiene todavía algunos meses para determinar, con decisión del Uno, si va a la lista de diputados nacionales, si no va y se incorpora oficialmente al Gabinete como coordinador y ojos del mandatario, o si asume una candidatura testimonial para hacer ambas cosas. El oficialismo está dando señales varias, con el ministro de Gobierno Manuel Calvo expuesto a diario, el presidente del bloque de Hacemos Unidos recorriendo por el interior casi en la ruta de Rodrigo De Loredo, en una estrategia de no dejar solo al histriónico radical con sus banderas de reclamo, y la vicegobernadora radical, Myrian Prunotto, muy lejos del modelo campanita en la sesión, y extendiendo fuera de Córdoba su éjido presencial.