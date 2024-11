Por Bettina Marengo

Lanzado a la candidatura a diputado nacional para el 2025, el titular del Frente Patria Grande, Juan Grabois, sumó en Córdoba al dirigente social y director de la Mutual Carlos Mugica, Marcos Galán, con la idea de disputar en las PASO de agosto las listas legislativas del espacio “nacional y popular” que lidera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La idea es no sólo contrastar con el proyecto libertario de Javier Milei con una agenda de derechos alimentarios, de hábitat y trabajo, sino diferenciarse del PJ cordobesista que es oficialismo provincial, a quien acusan de subirse a los intereses de la mesa de la enlace y de las corporaciones.

Grabois viene jugando fuerte a nivel nacional con enfrentamientos políticos y planteos judiciales contra la ministra más mimada de Milei, Sandra Petovello, de Capital Humano, por el reparto de la comida en los comedores. Pero no está solo en Córdoba y acá la cancha es chica, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo y sus islotes tienen mucha tela (y bancas) para cortar en Diputados.

Aunque falta mucho, el cristianismo puro y la propia expresidenta, a quien todos le reconocen tendrá la lapicera de la oposición progre-peronista a La Libertad Avanza, parecen haber apostado por el legislador Federico Alessandri para el 2025, o al menos así se desprende de los círculos que se muestran más cercanos a CFK. Aunque el diputado Pablo Carro, a quien se le vence el mandato en año que viene, supo tejer sus buenas relaciones con el diputado e hijo Máximo Kirchner y seguramente pretenderá repetir. Córdoba renueva esa sola banca, y lo cierto es que las expectativas son más que modestas en cuanto a resultados para el D´Hont.

Los de Galán dicen que justamente de eso se trata: de cambiar la historia del kirchnerismo/progresismo de los candidatos locales delegados de los cabezones nacionales, para que por una vez se construyan apuestas situadas, como dirían los pedagogos. Lo cierto es que si Cristina no habilita las PASO, prometen presentarse por la propia con el partido Frente Patria Grande, que tiene la personería en condiciones.

Se verá. Cristina encabezó ayer en la sede de Smata en CABA la primera reunión de trabajo con los integrantes de la lista Primero la Patria, que se quedó con la conducción del PJ nacional, y en ese marco la Junta Electoral del partido entregó los diplomas a los nuevos integrantes del Consejo del Partido Justicialista. Alesandri, consejero 22 y Gabriela Estevez, número 55, estuvieron presentes. Foto, medalla y beso con la “Jefa”.

La decisión del sector de Galán de saltar a la política partidaria y electiva se conoció luego de dos visitas de Grabois a la tradicional mutual Mugica (que cumple 37 años en breve) y tras un Zoom que se hizo la semana pasada del que participó el creador del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) y el diputado nacional Itaí Hagman, que integra el bloque de Unión por la Patria. Con la plataforma política del proyecto Argentina Humana, el movimiento obliga al mundo Grabois en Córdoba a reordenar las referencias: hasta ahora la conducción está a cargo de Constanza San Pedro, a quien el sector, no sin intención, ubica en un croquis más universitario que territorial. También se verá. “Habrá que acordar entre todos”, concilian. El espacio “progre” y el peronismo no cordobesita es amplio y heterogéneo y se extiende hasta los confines del Frente Renovador de Sergio Massa, a quien Grabois enfrentó en las PASO del 2023 para la candidatura presidencial de Unión por Patria. Dato que linkea al hecho de que el delegado papal haya anunciado que va por una banca en la cámara baja al lado del intendente de Tigre, Julio Zamora, que también enfrentó (y derrotó) al massismo en su propia tierra del delta. Massa tiene su gente en Córdoba y hasta lo que se sabe no rompió con Cristina. A todo esto, habrá que ver cómo metaboliza Martin Llaryora la organización de espacios que le pueden birlar votos que serán valiosos tanto en 2025 como, peor, en 2027. El ejercicio de subsumir a movimientos sociales, territoriales y hasta filo cristianos, como el Frente Patria Grande, el cordobesismo ya lo tiene.

“Vamos a tomar la política en nuestras manos y salir a discutir y plantear una alternativa que atienda las urgencias de Tierra, Techo y Trabajo, la alimentación y la justicia social”, dijo Galán en el Zoom mencionado arriba. “Venimos participando en muchos espacios vinculados al trabajo comunitario, y por eso vemos día a día cómo se han recortado los programas de urbanización de lotes con servicios, la asistencia a los comedores y merenderos y otros programas laborales”, subrayó, detrás del voto popular y progresista.