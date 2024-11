Enroque Corto

El álbum de Fassi

El presidente de Talleres, Andres Fassi, parece saber de memoria el principio que dice que si está con todos, no se está con nadie. Al menos en política.

Informante: Linda la nueva foto de Fassi con un dirigente cordobés, ¿no?

Alfil: Vi una reciente con Rodrigo de Loredo, en el Aeropuerto. ¿Son los dirigentes los que se sacan fotos con el directivo de Talleres o es al revés?

Informante: Siguiente pregunta.

Alfil: ¿Insiste Fassi en que no jugará en política, de todos modos? Se hizo fotos con Javier Milei, con Miguel Siciliano, le falta con el Frente de Izquierda.

Informante: No va a ser candidato. Su prioridad es Talleres.

Alfil: De Loredo lo impulsó a luchar contra la Mafia del fútbol, y remarcó las letras que dicen AFA dentro de la palabra. Muy sutil.

Informante: Como verá, apoyo no le falta.

Sikora camina la 10ma

El informante libertario llamó al periodista para comentarla la agenda de actividades que arma su espacio.

Informante Libertario: Amigo, estuve leyendo en el diario las actividades del peronismo y del juecismo en las seccionales, y creo que se está olvidando de una parte de la historia.

Periodista: Estimado, ¿cómo es eso? Lo escucho.

I.L.: Bueno, nosotros también tenemos agenda en las seccionales la semana próxima. Con La Libertad Primero vamos a estar recorriendo la 10ma. Concretamente, en Barrio Comercial, Villa El Libertado y Barrio Parque.

P.: Bueno, se va a meter al pago chico PJ. ¿Se tiene fe?

I.L.: Mucha fe. No es la primera vez que visitamos la 10ma. Además, solamente hace falta ver los números que cosechó el “Javo” (Milei) en esas seccionales para saber que nos van a recibir con los brazos abiertos.

P.: Si usted lo dice…

I.L.: Y le cuento algo más, también vamos a estar en la 5ta. Pero de eso no le puedo dar detalles. La semana que viene le cuento…

Se aprobó el proyecto sobre capacitación en Educación Financiera

Como cada jueves, el informante del Concejo Deliberante aprovechó la siesta para “cambiar figuritas” con el periodista. Por ello, lo llamó para conversar un rato.

Informante Concejo: Saliendo del trabajo…

Periodista: ¿Cómo estuvo ese jueves de sesión?

IC: La verdad que bien, bastante interesante. Nos acercamos al final del año y se pone movidito, usted sabe cómo es esto.

P: Claro.

IC: Hubo muchos temas interesantes en el debate, pero le cuento algo que estuvo bueno por el enfoque y el respaldo de los distintos bloques.

P: A ver…

IC: Se aprobó el proyecto sobre capacitación en Educación Financiera en el que venía trabajando desde hace mucho el concejal del PRO, Gabriel Huespe.

P: Cierto.

IC: Sí, salió finalmente. Es una herramienta para instrumentar desde la Municipalidad capacitaciones en educación financiera destinadas principalmente a vecinos, pymes, y comerciantes. Hay mucha estafa dando vuelta, como es el caso de las piramidales, y así lo dijo el propio Huespe en el debate. Fue votado por la mayoría y hubo un lindo consenso, producto de un buen trabajo en comisión. Así que buena para el concejal amarillo. Le mando un abrazo.

Varios se quedaron mirando de reojo a Botasso

La reacción del radical Gustavo Botasso en la Unicameral fue observada con atención por muchos de sus pares dentro del interbloque Juntos por el Cambio.

Informante Legislatura: Oiga, ¿le dijeron lo de Botasso, no?

Periodista: ¿Qué cosa? ¿Qué se levantó y le tiró el proyecto con el tema aeronáutico a Sala?

IL: Sí, pero hay más.

P: ¿Más?

IL: Claro, le cuento rápido. Cuando Botasso se levantó, hizo el acting de que lo ponía como loco la votación, la censura de por qué los empezaban a callar en comisión…

P: Sí, no sólo en comisión. Ahora también les volvieron a apagar los micrófonos en el recinto dicen.

IL: Eso también es cierto. Pero escuche, todavía no había ocurrido eso de los micrófonos. Cuando se levantó y amagó con el escándalo, se fue Botasso del recinto. Desapareció. Nadie sabe qué pasó.

P: ¿No volvió?

IL: Sí, pero muy tarde. El tema es que en el medio perdimos todas las votaciones contra el peronismo. Entonces, yo no me chupo el dedo, a los amigos radicales cuando no les pasa algo con un perro en la ruta, se hacen los enojados y se van de la sesión. No se entiende nada así. Digo, que no nos tomen de tontos, ¿a qué estamos jugando? Le mando un abrazo.