Por Gabriel Silva

Los que hablaron con el senador Luis Juez durante el feriado del lunes dicen que estaba en llamas. Recaliente, enojado y, a pesar de que cuentan que reconoció que “está solo en esta”, con respecto al silencio de otros aliados en el arco opositor por el arribo de Patricia Bullrich, cuentan que reafirmó algo que ya señaló en su momento durante la campaña 2023: “cuando vengan a Córdoba a querer pelearme, me van a encontrar”.

La renovación en los gestos de la ministra de Seguridad de la Nación para con el gobierno provincial que encabeza Martín Llaryora, y tiene como uno de sus principales funcionarios a Juan Pablo Quinteros, motivó un nuevo enojo de Juez que empezó a exteriorizarse ayer. Precisamente por la inauguración de la sede de Prefectura Naval en Embalse de Calamuchita con un acto que el oficialismo provincial se encargó de resaltar, más allá de la gestión, por una nueva serie de guiños entre el llaryorismo y la ministra de Seguridad de Javier Milei.

“Córdoba tiene un problema enorme con el narcotráfico que bajó en Rosario, pero ya se instaló acá hace rato. Entonces, creer que por poner una dependencia de Prefectura Naval en un espejo de agua que debe controlar la Provincia se está haciendo algo es tomarnos de boludos”, reconoció ayer y agregó: “a mí no me van a encontrar nunca en algunas cosas, pero cuando me tuve que pelear con el mundo para que a Córdoba la ayudaran con los incendios estuve. Ahora, esto me parece una falta de respeto porque cuando un narco prenda fuego una casa o mate a alguien, ¿qué le vamos a decir? ¿Ya llega la Prefectura?”.

No es nuevo el enojo de Juez por este feedback entre la expresidenta del PRO y los funcionarios cordobeses, pero cierto es que la manera en la que reaccionó el arco opositor ayer fue bastante disímil. Hubo silencio radical, presencia de bullrichistas cordobeses, como era previsible, y también de algunos aliados directos que tiene Juez con miras al futuro electoral como el legislador provincial, Gregorio Hernández Maqueda. Quien se mostró en el evento y recopiló una buena serie de selfies.

Sin embargo, en el juecismo evitaron entrar en polémicas y admitieron a Alfil ayer que el líder del Frente Cívico frente a este escenario “está solo”. “Juez no tiene socios en esto, cuando dice lo que piensa algunos miran para otro lado, pero saben bien qué hace y cómo se mueve el peronismo en Córdoba con esto. Ahora, si algunos quieren hacerse los distraídos, problema de ellos”, dijo a este diario un juecista paladar negro.

Dentro del juecismo, algunos con peso dentro de la fuerza se animan a admitir que no ven “infalible” a la ministra Bullrich y que “el crecimiento de los índices de delito así lo demuestra”. Además, también la ven con más intenciones de “engordar el Instagram” que mostrar gestión. “Si esto fuera gestión, se hubieran colocado puestos de Gendarmería en el norte, al límite con Santiago del Estero; o al este, en el límite con Santa Fe. Ahí, Juez hubiese estado; pero en esta no lo cuenten. Es más, creo que la noticia fue la ausencia de Juez”, agregó otra fuente del Frente Cívico.

También están aquellos que sostienen que hay una guerra desatada entre la titular de la cartera de Seguridad y el expresidente Mauricio Macri. Algo de lo que habló en su momento el senador con varios interlocutores del PRO en el último tiempo.

Juez le hizo saber hace un tiempo a la propia Bullrich que “no tiene problemas con ella”, aunque le remarcó que “no cuente con él para convalidar estas puestas de escena”. En tanto, distintas fuentes en el juecismo además reconocieron a este diario que esta fricción entre la ministra y el senador no motivaba un llamado del líder del Frente Cívico al presidente Javier Milei, con quien conserva una relación directa.

“Él no habla de esto con Milei, Luis cree que Bullrich no hace esto en contra de él, sino por la pelea a muerte que tiene con Macri. Pero que no vengan a laburar con los enemigos de él en Córdoba porque lo van a tener enfrente. Sobre todo, porque no cree que esto sea un acierto desde la gestión”, admitió un juecista en la tarde de ayer.

Juez espera un golpe en la mesa de Macri como presidente del partido amarillo para acomodar las piezas en Córdoba y que “no sigan siendo una pyme del peronismo”, como reitera el senador en las conversaciones con su entorno. Mientras, mira de reojo cómo se mueve quien por ahora sigue siendo su socio político, el radical Rodrigo de Loredo. Relación que no atraviesa el mejor momento, pero que no se va a romper, según se encargan de destacar en el Frente Cívico.

Sin embargo, la herida por el 2023 no cicatrizó, el juecismo no quiere seguir agitando el estandarte de la sintonía con los intendentes radicales para no dañar aún más el clima interno en la oposición y ratifica el desmarque de algún objetivo electoral en las Legislativas. “Los apurados tienen que ser otros”, sueltan los juecistas que creen que, con un escenario sin Paso, a varios aliados se les va a complicar en el 2025.