Enroque Corto

Scrum radical de cara al 2025

El periodista tomaba su cortado de cada tarde cuando sonó un llamado. El inefable informante radical para dar un par de novedades de lo que se viene y acompañar la charla con una foto.

Informante Radical: ¿Vio esto?

Periodista: No, pero qué foto. Repasemos… Dante Rossi, Juan Jure, Marcos Carasso…

IR: Sí, los legisladores Sebastián Peralta y Graciela Bisotto, el intendente de Pilar, Leopoldo Grumstrup; el de Villa Tulumba, Roberto Casas…

P: Sí, bueno. No me va a tirar la lista completa, los estoy viendo en la foto.

IR: Es que parece que no, pero es importante. Ahí hay territorio, trayectoria, militancia, no es para deperdiciar nada.

P: ¿Y qué van a hacer?

IR: Desde ya, algo de cara al 2025. No podemos seguir atrás de estos chicos que están desesperados por una alianza con los libertarios. ¡Una locura!

P: ¿Se suma alguien más?

IR: Por ahora esto, aunque le advierto que vamos a ser más. Esto es una pequeña muestra. Ah, y se viene un encuentro en el interior y le dejo una perlita, puede haber otra novedad antes del fin de semana.

Un schiarettista con un misterioso posteo en redes sociales

El informante peronista estaba entretenido después del feriado repasando las redes sociales y viendo qué habían hecho funcionarios y militancia. Hasta que se encontró con algo que lo hizo llamar al periodista.

Informante Peronista: Venía distraído, hasta que apareció algo que le quería compartir.

Periodista: A ver…

IR: Resulta que me enganché con Instagram. Algunos le dan al Tik Tok, pero no es mi caso, a mí me gusta más Instagram.

P: ¿Entonces?

IR: Bueno, no sea ansioso hombre. Me topé con un mensaje raro del hombre fuerte que tenemos en la Región Centro, Carlos Massei.

P: ¿Qué dijo?

IR: Escuche la frase que le leo textual “¡¡¡cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento!!!”

P: Epa, ¿ y eso?

IR: Mmmm… no sé. Es más, nadie sabe. Pero no me diga que no es raro. Igual, Massei es de mandar mensajes a veces por las redes. Veremos si el destinatario captó o no. Le mando un abrazo.

PPP: 4.000 y contando

El informante peronista llamó al periodista para presumir del éxito que encontró el relanzamiento de la reedición del Plan Primer Paso.

Informante: Estimado, disculpe que no lo atendí más temprano, estaba con varios frentes abiertos. Pero tengo un dato que no quiero dejar de contarle.

Periodista: Querido, comprendo, no hay problema. Lo escucho.

I.: Escuche, ¿supo del relanzamiento del Plan Primer Paso de la semana pasada?

P.: Desde luego, fue una de las noticias de la semana.

I.: Bueno, acá tiene otra. En la primera semana de inscripciones abiertas, el plan ya consiguió superar las 4.000 inscripciones.

P.: Deme alguna noción de qué significa eso.

I.: Mire, es una noticia buena en los términos de que el plan ha llegado a la gente. Desde luego, no es feliz que el contexto no esté ofreciendo las mejores oportunidades para que los jóvenes accedan al mercado laboral. Pero sí es de destacar que las políticas públicas desplegadas por la Provincia sirvan para atenuar la difícil coyuntura que atraviesan los jóvenes.

P.: Desde luego… lo dejo que siga con sus asuntos, pero antes dígame cuantos lugares quedan.

I.: Tenemos 4.000 inscriptos sobre un total de 15.000 oportunidades de trabajo. Todavía quedan muchos lugares, pero no hay que dormir que dejarse estar…

Ficha limpia

El Congreso de la Nación tratará hoy el proyecto de Ficha Limpia y en Córdoba el llaryorismo salió a reflotar lo suyo, en medio de la presión opositora para que la Legislatura trate el tema.Informante: El ex legislador Juan Manuel Cid, muy cercano al Gobernador, recordó en X que en 2021 presentó un proyecto de Ficha Limpia al que la opo de entonces le dio la espalda. "Otra vez la doble vara, el proyecto al que se oponían en Córdoba ahora lo apoyan en la Nación", escribió Cid.

Alfil: Ahora el oficialismo tiene el proyecto de Victoria Busso.

Informante: Creo que cada bloque tiene el suyo. "Aquí está el proyecto que presenté en 2021. Nada nuevo bajo el sol", posteó el legislador, y pegó su propio proyecto.

Alfil: ¿Una forma de decir que el llaryorismo ya estaba motivado por el tema?