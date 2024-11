Con el Senado en foco, Juez muestra diferencial de conocimiento

Con el Senado vuelto a primera plana por las versiones sobre la designación por decreto de Milei de los dos candidatos del presidente para la Corte Suprema de Justicia, y por la presencia jefe de Gabinete Guillermo Francos en el recinto, mañana, en medio de la ruptura del libertario con su vice, Victoria Villarruel, el juecismo salió a mostrar una encuesta nacional que ubica a Luis Juez primero en imagen positiva entre sus 70 pares, y con uno de los mejores puntajes en nivel de conocimiento público, si se traslada linealmente la respuesta No Sabe/No contesta.

Se trata de un trabajo de la consultora CB, propiedad de Cristian Buttie, realizado entre el 15 y el 18 de noviembre en todo el país, que muestra a otra cordobesa, Alejandra Vigo, del oficialismo provincial e integrante del bloque Federal, dentro de los 24 mejores senadores en cuanto a imagen, pero con un nivel de desconocimiento del 76,1% si se usa el criterio mencionado arriba.

Juez, de habitual presencia en los canales nacionales y que se transmiten por cable al interior del país, acusó el 27,6% de conocimiento y comparte el podio con el cristinista Wado de Pedro, exministro de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, cuyo nivel de desconocimiento es del 24,1%. Otros con niveles altos de conocimiento, en un mar de legisladores casi anónimos para el gran público, son el radical Martin Lousteau, solo desconocido por el 13,4%, y Alicia Kirchner, con el 23,9%.

En un puesto 44 quedó la tercera senadora por Córdoba, Carmen Alvarez Rivero, del PRO, con un 82,7% de los consultados que no pudo responder sobre ella, hoy contenida por el segmento bullrichista del partido amarillo.

En cuanto a las imágenes positivas/negativas, Juez mostró 40.2/32.2, mientras que Vigo, en el puesto 23, obtuvo 7.1/16.8 y Alvarez Rivero, 4.7/16.6.

El cordobés viene de sellar un impasse con Rodrigo De Loredo en la apresurada carrera para el 2027 para la Gobernación de Córdoba. Ambos socios niegan el divorcio, pero lo dicho, dicho está: ambos quieren suceder a Martín Llaryora en el Panal y decretar el fin de ciclo de Hacemos Unidos, y ahora cada uno seguirá con su búsqueda de volumen político y territorio para alcanzar la meta. En ese sentido, la encuesta de Buttie, que no dice nada específicamente de Córdoba, le sirve al excandidato a gobernador para mostrarse como un dirigente nacional tanto frente a la construcción opositora provincial como frente a esquema oficialista nacional, del cual se muestra cercano pero sin acuerdos políticos claros, al menos de momento. Vale cuando la gran jefa Karina Milei busca alambrar el espacio libertario de cara a las elecciones del año que viene.

El cordobés, que no incluyó preguntas al cuestionario de mil puntos que tendrá que responder Francos este miércoles, reiteró ayer su rechazo a la designación de Ariel Lijo en la Corte. En diálogo con Cadena 3, calificó al camarista de Comodoro Py como un “puntero político” de los cuales, consideró, “hay muchos en la Justicia de Córdoba”. En la mirada juecista, es un hecho que Milei va a designar en la Corte vía DNU y en comisión por un período legislativo, a Lijo y a Manuel García Mansilla, en el marco de un acuerdo con la expresidenta CFK, que con esto se aseguraría un año de tranquilidad para ser candidata en provincia de Buenos Aires el año que viene, sin fallo de la Corte que se lo impida. Con la nueva conformación del máximo tribunal sin el cordobés Juan Carlos Maqueda, que se jubila a fin de año, Cristina tendría dos votos adversos, el de Carlos Rosenkrantz y el de Horacio Rosatti, y dos amigables, el de Ricardo Lorenzetti y Lijo. En esa lectura, a García Mansilla, cuya designación final dependería de los senadores que responden a CFK, no le sobraría margen para fallar en contra de la ex presidenta.

Volviendo a la sesión de mañana con Francos, Alvarez Rivero y Vigo sí van a preguntar, pero en principio no sería por temas urticantes en la relación con la Provincia, como la Caja. La primera enfocaría sobre los fondos para la Ruta 158 y temas vinculados con educación. La peronista está interesada en los costos de la energía eléctrica y el gas y en fondos universitarios.