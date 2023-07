El consejo de Negri a Llaryora: “Chiquito, calma”

Por Alejandro Moreno

“Chiquito, calma”, le aconsejó Mario Negri a Martín Llaryora en una entrevista en el canal La Nación +, a propósito de la airada actitud que exhibió el gobernador electo al pronunciar el discurso de la victoria de Daniel Passerini por la Intendencia de Córdoba, en la noche del domingo.

“No hay triunfos totales, ni derrotas totales, lo que hay son experiencias”, dijo el diputado radical, después de aclarar que su recomendación a Llaryora surgía “con afecto”.

Como las críticas del actual intendente peronista de Córdoba apuntaban, entre otras cosas, a los subsidios que reclama todo el arco político provincial, Negri se preguntó si “no se acordó que Axel Kicillof tiene algo que ver con eso”. “¿Adónde ha ido la plata de todo este desequilibrio al interior?”, insistió en relación a que la provincia de Buenos Aires, tan llena de carencias, es una de las privilegiadas en el reparto de fondos nacionales. Buenos Aires ha tenido gobernadores peronistas desde 1987 a excepción del período 2015-2019 (María Eugenia Vidal, del PRO).

La entrevista a Negri giró en torno a un análisis de la elección municipal del domingo pasado, y al discurso de Llaryora con su ya famosa crítica clasista a los “pituquitos de Recoleta”.

Además, hizo referencia a aquel encuentro entre Llaryora y Mauricio Macri, que tanto ruido hizo en Córdoba, en el período preelectoral: “Cuando vino a verlo a Macri, ¿vino a decirle que era pituquito, o estaba preocupado electoralmente y buscaba un acuerdo?”.

“Hay que escuchar al que gana porque es el momento adonde no hay frenos inhibitorios, porque te vas de boca. (Lo de Llaryora) no era alegría ni euforia, le dolía la panza, estaba enojado con alguien, no sé si con él o con el resultado anterior”, consideró.

“Hubo una elección, no hubo una guerra”, recordó Negri, aunque señaló que sucedieron “cosas que empañaron” el proceso; “muchas, y me duele que puedan ocurrir”, expresó.

En sintonía con la argumentación de Rodrigo de Loredo sobre lo que pasó en la campaña electoral, Negri apuntó contra la estrategia del peronismo para desalentar a la gente a votar. En ese plan, jugó un papel destacado la Junta Electoral Municipal, que publicó una solicitada en un diario para advertir a los cordobeses que no les pasaría nada si el domingo no votaban. En el cálculo peronista, cuanto menor fuera la participación electoral, mejor para las chances de Daniel Passerini sobre Rodrigo de Loredo; y en ese punto, el plan fue exitoso.

Para Negri, el de la Junta Electoral Municipal fue “una campaña desvergonzada”. Y puntualizó que nunca antes había ocurrido algo así, ni en los gobiernos radicales ni en otras gestiones peronistas.

La mala gestión de la Junta, la manipulación del cronograma electoral y la campaña sucia fueron las características del estilo peronista que Negri cuestionó.

“Me preocupan los contextos electorales cuando empiezan a llenarse de fake news, de violencia, eso sí la verdad me molesta”, protestó.

Para el futuro, Negri propuso, como De Loredo en la campaña, que se establezca un calendario electoral fijo, la incorporación de PASO provinciales y el establecimiento de Ficha Limpia para los candidatos.

Con respecto al “partido cordobés” que promociona Llaryora, el radical sostuvo que José Manuel de la Sota fue el inventor del “cordobesismo” pero en 2011 le entregó la lista de candidatos diputados al kirchnerismo. “Se acabó el federalismo”, ironizó. “Despues vino el peronismo federal, con Schiaretti, y ahora escuché algo peligroso: el partido cordobés. El peronismo de Córdoba se ha convertido, y esto no es peyorativo, en un fuerte partido provincial que va al compás de las coyunturas politicas, de acuerdo como va el alineamiento”, analizó puntualizando que el PJ ha zigzagueado a favor y en contra de Cristina Kirchner, desde la reaparición del populismo en este siglo.

Negri estuvo lejos de salir a flagelar a De Loredo por la derrota, como algunos esperaban, y en cambio sugirió “desdramatizar los análisis”. “Los triunfos o las derrotas, en las primeras horas, son como los perfumes malos: muy intensos, pero se van a las 48 horas y vuelve la normalidad”, graficó.

Asimismo, defendió la vigencia de la alianza: “Armamos esto durante un año y medio, una cajita de cirstal, la cuidamos, no hubo internas, con todos los celos, los dolores y las broncas”.

También enfatizó que en la elección provincial, que Juntos por el Cambio perdió por tres puntos, la región productiva de la provincia dejó de acompañar al peronismo y votó a la alianza opositora. “Hay que cuidarlo a eso”, afirmó.

Carasso

En su reaparición, el presidente del Comité Central de la UCR, Marcos Carasso, calificó de “lamentable” el discurso de Llaryora. “Ganar no le da derecho a hacer y decir cualquier cosa; seremos implacables ante el mínimo gesto de autoritarismo”.