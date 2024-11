Por Carolina Biedermann

El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, estuvo en la ciudad de Arroyito, en la celebración de su aniversario número 246, y desató la hoguera del radicalismo cordobés que criticó al dirigente nacional.

Manes fue invitado al evento por Gustavo Benedetti, intendente de la localidad, en cual estuvo presente Myrian Prunotto, vicegobernadora de la provincia de Córdoba. La conjunción de los dos dirigentes del radicalismo local, sancionados por el Tribunal de Disciplina por haber integrado la lista del peronismo cordobés, desató el escándalo.

Ayer el Comité Central de la UCR Córdoba difundió un comunicado oficial en el que expresó su rechazo a la participación del presidente de la Convención Nacional por, según detallan en el comunicado, haber “avalado con su presencia institucional, a personas que han sido expulsadas de la UCR por haber violado el mandato de su Carta Orgánica”.

Según detallaron desde el comité local, el comunicado fue acordado entre los miembros de una comisión redactora, integrada por miembros del comité de la gestión anterior, que cumple funciones hasta que la actual gestión defina a sus representantes. Asimismo, la expresión contó con el respaldo de todos los dirigentes que forman parte de la nueva administración partidaria, y por supuesto, con el respaldo del actual presidente de la UCR, Marcos Ferrer.

La redacción del documento generó discrepancias internas. El primer borrador contaba con expresiones duras en contra de los dos mandatarios disidentes. Este comunicado fue reformulado, haciendo hincapié en la presencia de Manes, en la celebración local diciendo: “preocupa la actitud del Presidente de la Convención el desinterés puesto en manifiesto en su visita a suelo cordobés, al no dirigirse a visitar la sede del partido local, ni consultar sobre lo que es de público conocimiento.

Estado de situación: Prunotto – Benedetti

Prunotto y Benedetti continúan afiliados al partido radical, pero sigue firme la suspensión dictaminada por el Tribunal de Disciplina partidario. El estado de situación para ambos dirigentes continúa siendo complejo. Tanto Prunotto como Benedetti avanzan en el proceso legal para defender su afiliación. Ambos apelaron al Congreso Pro vincial, el cual objetó cuestiones de forma en la expulsión solici tada por el Tribunal, quien tendrá que resolver cuestiones de fondo cuestionadas.

Un dato no menor es que este lunes entró en funciones el nuevo tribunal de la gestión Ferrer, el cual continuaría con el proceso de expulsión con el que insiste una porción del radicalismo. Si la causa escala, será la Justicia Electoral Provincial quien deberá dar respuesta, en una tercera ins tancia, en controlar la legalidad en el proceso.

Omisión al comunicado

Desde el entorno de Manes entendieron que se trató mera mente de un acto institucional al que asistió el dirigente tras ser invitado. Su presencia terminó remarcaron la buena sintonía que siempre se mantuvo con Manes. Por otra parte destacaron que se trató de un evento institucional, no partidario. generando un nuevo capítulo en la interna cordobesa.

Además agregaron que al no estar firmado el documento, no hubo respuesta directa por parte del organismo partidario nacional, y tampoco hubo comunicación directa por parte de la dirigencia provincial para expresar el descontento.

Desde el lado de Prunotto apelaron al mismo argumento y La vicegobernadora expresó “una ficha de afiliación no me hará ni más ni menos radical. Yo siempre me mantuve cerca de la gente y es lo que estoy haciendo. Trabajando y gobernando”.