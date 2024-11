Por Bettina Marengo

Las listas de buena fé del oficialismo provincial están a full. El legislador Leonardo Limia, cercano a la senadora de Alejandra Vigo y uno de los colaboradores de Juan Schiaretti en su armado nacional, se sumó a la carrera por un lugar expectable en la lista de diputados nacionales de Hacemos Unidos por Córdoba para las elecciones del año que viene. Limia preparó el clima antes de que el 2025 se viniera encima. Oriundo de la Capital, viene recorriendo distintos puntos del interior provincial en los departamentos Sobremonte, Totoral, Calamuchita y Punilla, este último un territorio muy complejo para el PJ, donde el viguismo jugó con el legislador para tratar de contener y organizar el espacio extra Caserios.

No está fácil la carrera por la lista si la aspiración no es testimonial, porque las elecciones van a ser áridas para el Panal frente al fenómeno libertario y porque el concepto del “partido cordobés” obliga a los jefes a abrir y compartir con varios partidos y sectores por fuera del peronismo. En los comicios de medio término, el cordobesismo pone en juego dos bancas en Diputados que actualmente están en manos Ignacio García Aresca y Natalia de la Sota. La expectativa de máxima es retener ambas, aunque dependerá de cómo quede el panmileismo donde abrevan Luis Juez y el radicalismo de De Loredo. Puede ser menos. Como sea, los dos primeros lugares tendrán chances de sortija y sobre esos estará la principal presión. Más si hay otras listas con ADN peronista, de los K y del espacio massista.

Con más o menos ganas, ya están en el banco el presidente del bloque de legisladores oficialistas, Miguel Siciliano, muy cercano al gobernador Martín Llaryora, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y algunos dicen, García Aresca, parte de la mesa chica llaryorista. El schiarettismo hasta ahora había fichado a Osvaldo Giordano, economista de la Mediterránea que no viene del PJ. Entre las dirigentas mujeres está la vicegobernadora, la radical Myrian Prunotto, una de las pocas del oficialismo que está haciendo política, que viene diciendo que no quiere dejar la provincia para irse al Congreso y que, si no le queda otra porque el Gobernador se lo reclama, encabeza la lista o solo iría detrás de Schiaretti. A esa nómina se suma De la Sota. Hace rato que dejó en claro que quiere repetir, aunque hoy sus vínculos con los Llaryora y sobre todo el exgobernador están bacheados, y últimamente Victoria Busso, la legisladora de Roque Sánez Peña que mencionan algunos llaryoristas del interior, aunque la hija del ministro de Agroindustria ha dicho que no juega en ésta. Tal vez para correrlo a Siciliano del medio, apareció el nombre de la ministra de Ambiente Victoria Flores, su esposa, que tiene la confianza del gobernador. Está claro que no podría haber un matrimonio en una misma lista.

El “Gringo” no va a ser candidato a diputado por Córdoba y es muy poco probable que lo sea por CABA. Sabe el cordobesismo que Javier Milei va a hacer una buena elección en tierras mediterráneas y no está en los planes del exmandatario exponerse y darle un mal aire a su carrera a las presidenciales 2027, lo que complicaría también el proyecto de poder provincial. En ciertos corrillos concluyen que si el ex jefe del Panal declina la candidatura a diputado, la lista toda tendría que quedar en manos del sanfrancisqueño, que ya no estaría obligado a compartir decisiones y lugares con su antecesor. Pero guste o guste, y solapado en el “modelo cordobés” en el peronismo provincial conviven schiarettistas, viguistas, llaryoristas, y passerinistas, y en la idea de los primeros, la nómina tiene que tener representación de la senadora, una de las jefas del PJ Capital, y del que fuera creador del proyecto de poder junto al fallecido De la Sota. Ahí entraría el peronista Limia, dicen cerca del último jefe de bloque de la holgada Legislatura que tuvo Schiaretti. El legislador no tiene una relación de cercanía con Llaryora ¿Se lo planteará Vigo al gobernador? ¿Limia sería un buen segundo de Prunotto, que no quiere ser segunda de Siciliano? ¿La foto del jefe de bloque con Schiaretti , semanas atrás, saldó por ambas jefaturas, o fue una “picardía”?

Todo indica que el titular del Ejecutivo no querría prescindir de Calvo, el hombre de Las Varillas que le maneja el interior vía comunidades regionales, y que el sanfrancisqueño Aresca tiene más ganas de tener un sillón en el Panal que de volver a la rosca de la cámara, pero también es cierto que Llaryora necesita mostrar federalismo y mover el interior al definir las candidaturas.

Falta bastante, sobre todo si se eliminan las elecciones PASO de agosto y se pasa directamente a las elecciones de octubre. Pero todos están en una. Siciliano hace rato que salió al interior, Calvo trae y lleva intendentes, Prunotto le saca agua a las piedras con su lugar en el gobierno, De la Sota tiene su agenda y pide más peronismo y menos mileismo. Limia, se dijo, ha hecho recorridas en interior y en seccionales de la Capital (con la venia de Vigo le pisa los talones a Aresca, que está bajando con parte de la juventud a los barrios) y ya tiene un álbum de fotos extra Legislatura. Pero por estas horas, quiere hacer valer lo que considera su capital principal: sus recorridas por el conurbano bonaerense como predicador de Hacemos, el partido nacional que en no mucho tiempo más presentará Schiaretti.