Enroque Corto

¿Dónde estaba Natalia de la Sota ayer?

Sin dudas, la fallida sesión por Ficha Limpia fue el tema del día en la política nacional ayer. Por eso, el repaso constante de qué diputados estuvieron y dieron quórum, y quienes no asistieron al recinto. Un caso de ausentes fue Natalia de la Sota, diputada de Encuentro Federal.

Informante PJ: Fecha importante…

Periodista: Lo dice por Ficha Limpia, me imagino.

IPJ: No, hoy (por ayer) se cumple el aniversario del natalicio del exgobernador José Manuel de la Sota.

P: Ah, tiene razón.

IPJ: De la Sota hubiese cumplido 75 años.

P: Bien… y ya que estamos, ¿Natalia?

IPJ: Estuvo en el homenaje que se le hizo esta mañana en una escuela de barrio Rivadavia que llevará el nombre del exgobernador, a la tarde lo mismo en otro establecimiento educativo, actividad en la escuela de tenis del profesor Guillermo Di Giusto, para chicos discapacitados….

P: ¿Y Ficha Limpia?

IPJ: Y así Natalia va a seguir de recorrida, porque hay algunas actividades que las comparte con el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; en otras se va a sumar Daniel (Passerini)…

P: Bueno…

IPJ: Publicó un tweet en homenaje a la fecha y recordando a su padre…

P: Lo dejo.

La legisladora que no viaja

Tremendo alboroto se armó con los legisladores que viajan a Madrid y Barcelona y los que no, los que se quedan en Córdoba. Por eso, el informante gremial llamó para advertir que hay una parlamentaria que no viaja.

Informante Sindical: Oiga, se bajó una pasajera.

Periodista: ¡Epa!

IS: Bah, en realidad no se subió.

P: A ver…

IS: Le cuento, se dijo que Silvana Jurich, que es la esposa de Pablo Chacón, viaja a España. Ya le digo que no, no viaja. Y no solo eso, estará compartiendo varias actividades hoy (por ayer) para que quede claro que se queda, no integra la comitiva.

P: Bárbaro.

IS: Le mando un abrazo y le agradezco como siempre.

Bono no

Informante: Ni bien se supo que el SEP va a cobrar un bono de 100 mil pesos en enero, Cristalli pidió audiencia a Consalvi. Alfil: Ambos de San Justo. ¿Se entenderán? Informante: No creo. Desde la Provincia hicieron saber que no hay bonos, que no hay plata, que no hay nada. Alfil: Eh.. ¿tan así? Informante: Tan así. Veremos si antes de que los docentes se vayan de vacaciones el gremio moviliza algo. Pero bono, lo que se dice bono, aseguran que no habrá. El secretario General de la UEPC a nivel provincial, Roberto Cristalli, pidió audiencia al Secretario General de la Gobernación, David Consalvi. ¿El tema? Plata.