Con ficha limpia les sacaron la ficha

Por Javier Boher

Todos podemos elegir el nivel de compromiso que le ponemos a las cosas. Ya desde que estábamos en la escuela podíamos ser los que hacían todo el trabajo del grupo o los que obtenían el premio del esfuerzo ajeno. Así fuimos, poco a poco, desarrollando herramientas para ver de qué manera posicionarnos ante las cosas.

Hay gente con una habilidad especial para esto, pudiendo siempre quedar bien parados en cada decisión que toman respecto a su nivel de cooperación o rechazo. Otros no tienen la misma suerte y deben cargar por siempre con las consecuencias de sus acciones.

La semana pasada se trató el proyecto de Ficha Limpia y hubo acusaciones cruzadas sobre quién era responsable del fracaso de la sesión. De acuerdo a aquellos números, ayer se lo debería haber podido tratar en el recinto. Pero no. Otra vez el esfuerzo de parte de la oposición naufragó en el mar de intrigas del Congreso.

Algo de esto se podía intuir a partir de ciertos movimientos que hizo el oficialismo la semana pasada, cuando no sentó a algunos de sus diputados o cuando el presidente de la cámara se apuró en concluir el tiempo de espera para conseguir el quórum. Se sabe que hay vínculos fluidos entre la casta y los castos, pero muchos prefirieron creer que algo así era imposible y que toda la culpa era de algún otro bloque que tiene mucho menos que perder con una ley así, una que sirve especialmente a los que valoran la lealtad, la obsecuencia al líder y la sumisión al espacio por sobre todas la cosas.

Hace no tanto tiempo se viralizó un audio de un dirigente libertario diciendo que había que llenar las listas y el Estado de gente leal, independientemente de su capacidad, todo a raíz de la fuerte sangría que han tenido hasta ahora. Si esa es la única condición para integrarse al gobierno es más que lógico que ninguno de ellos quiera que haya una ley dificultando el acceso a tales puestos. Es increíble lo que hace el poder en las personas.

Podríamos seguir con las conjeturas sobre quién gana y quién pierde con todo esto, pero no parece ser algo que tenga mucho sentido. En política las lágrimas y las quejas no pagan. En todo caso la frustración debería servir para seguir negociando, a la espera de que la situación se preste para cobrarse cada una de estas agachadas del gobierno a la casta.

La fortaleza libertaria reside en su líder, que recupera algo del terreno perdido en los meses de lo más profundo de la crisis. Todo pasa por él; nada se hace sin él. Para los libertarios es el parámetro del bien y el mal, aunque cumpla perfectamente con lo que se espera de cualquier dirigente peronista que se precie: para cada declaración tiene una igual y opuesta que la contrarreste. Así, cada uno puede armar su propio Milei, su propio gobierno libertario de la refundación.

Las mañas de La Libertad Avanza no son nada innovadoras y han sido vistas otra infinidad de veces. Todo se trata de definir la agenda con el tema más traído de los pelos que a alguien se le pueda ocurrir, mejor si es algo que toca una fibra sensible, como todo lo referido a la “batalla cultural”.

Para las próximas horas habrá que esperar algún proyecto que tenga que ver con el género, con la sexualidad, con la familia y con alguna de todas esas cosas que obsesionan a los adherentes más conservadores que tiene el gobierno. Tal vez haya alguna votación en la ONU sobre los derechos de las personas trans, la protección de la biodiversidad o esas banderas del progresismo como Cuba, Palestina y algún otro reducto similar en la que el gobierna pueda votar en contra, desatando la ira y los “nos aislamos del mundo” que salen cada vez que se vota así.

Personalmente apuesto por la de la batalla cultural, ya que ese tipo de causas refuerzan la identidad de un espacio todavía verde. Como dijo un usuario de Twitter, lo que sea que larguen ahora será como los nietos recuperados del kirchnerismo, un poco de humo que embolsan los medios que no saben cómo hacer para llenar horas de programación con contenido de dudosa calidad generado por empleados precarizados y mal pagos.

En dos días (no semanas, no meses; días) ya no se va a hablar de este tema, de los posibles acuerdos tras bambalinas y del daño que significa para una democracia machucada. Todos van a estar preocupados por otra cosa, fingiendo que les preocupa el tema que esté en el centro del debate y respirando aliviados por haber dejado esto atrás.

Las palabras no pesan lo mismo al salir de cada boca, por lo que estos no son momentos para confrontar con el oficialismo, sino para dejarlo que se equivoque solo. No se puede votarle todo y ahora salir a decir que está equivocado. El único que hoy puede decir y desdecirse sin sufrir las consecuencias es Milei; el resto va a tener que medir sus palabras para no hacerse daño. No deberían mostrar tanto compromiso con las cosas si no quieren salir mal parados.