Por Yanina Soria

En la provincia de Córdoba existe una localidad que ofrece su propia exegesis del decálogo libertario. Natalia Contini es intendenta de Anisacate (departamento Santa María) desde hace casi un año; llegó al municipio en diciembre pasado tras haberse impuesto por escasos 19 votos al candidato que impulsaba Hacemos Unidos luego de casi 30 años de gestión justicialista con Ramón Salazar a la cabeza.

En ese punto del mapa provincial, el PJ también sufrió las consecuencias políticas del cepo que promovió el propio ex gobernador Juan Schiaretti cuando por ley impidió las re reelecciones de intendentes y legisladores.

Lo cierto es que desde que la ex concejala del PRO asumió, la localidad es noticia regularmente. En medio de una fuerte disputa con su antecesor, Contini debutó en el poder local sin transición alguna, cerrando tres días la Municipalidad para realizar una auditoría interna para conocer en qué situación dejaba la comuna la administración saliente.

Luego, su nombre ocupó un lugar en los principales portales nacionales tras ordenar la remoción de una estatua de Néstor Kirchner que había en el pueblo, y que fue promesa de campaña. La batalla cultural libertaria encontró ahí su propio capítulo local.

La mujer, además, denunció (con material fílmico incluido) que el ex intendente tenía un jacuzzi en su despacho y, “entre otras irregularidades”, que dejó una deuda de 90 millones de pesos sólo en sueldos.

Si bien la intendenta que había apoyado a Patricia Bullrich en las elecciones nacionales, ganó con un frente armado por el PRO, el Frente Cívico, la Coalición Cívica y Primero La Gente, rápidamente encontró calor en el modelo y estilo de gobierno de la Libertad Avanza.

Tanto que hace algunos meses abrió en su localidad el local partidario “Juntos por la Libertad”, una especie de fusión amarillo-violeta provocando ruido en el PRO provincial que salió a aclarar que no homologó esa jugada.

Aun así, la intendenta que dice no estar encolumnada con ningún referente provincial del PRO y, por ende, declara su autonomía política para moverse, posteó en aquella oportunidad: “Hoy, damos lo que puede verse como un pequeño paso ante los ojos de los burócratas, poderosos y la casta pero sabemos es un enorme paso hacia la fundación del país que la gente necesita. Hoy, Anisacate se convierte en el ´Km 0´ de la convicción y la libertad”.

De hecho, en diálogo con Alfil anticipó que el año próximo apoyará “sin dudas” la lista del presidente Javier Milei. En esa línea admitió tener un diálogo abierto con Gabriel Bornoroni, el cordobés que conduce el bloque libertario en Diputados, y que el fin de semana estuvo en Alta Gracia en el marco del armado político que desarrolla en los distintos departamentos de Córdoba.

Contini no sólo comulga con la línea libertaria, sino que la practica en su municipio. A lo largo de estos meses, en medio de la situación complicada en la que dijo recibir el municipio, hizo efectivas medidas de ajuste, reordenamiento interno y pasó también la motosierra.

No sin menos polémica anunció, por ejemplo, que el municipio le cobraría la atención médica a quienes asistan al dispensario local y no sean residentes de esa localidad. O que aquellos turistas que en la temporada de verano decidan visitar los balnearios de su zona deberán pagar 10 mil pesos el estacionamiento para recibir prestaciones como la presencia de guardavidas en el río, baños químicos en el lugar, etc.

Ayer, la jefa comunal fue a la Justicia para denunciar al ex intendente Salazar, a su esposa, a ex funcionarios y allegados por "enriquecimiento ilícito" y otros ocho delitos. “Presentamos las pruebas de ocho delitos que se han llevado a cabo durante la administración del exintendente Ramón Zalazar, quien gobernó la localidad de Anisacate durante ocho períodos consecutivos, quien se manejó como si Anisacate fuera su propiedad privada", dijo.

Cordobesismo, no

En cuánto a la gestión, Contini dijo estar gobernando sin recibir “un solo peso de la Nación ni de la Provincia”. Se quejó del manejo “discrecional” del gobierno de Martín Llaryora con aquellas localidades que no son parte del cordobesismo, y aseguró que, desde que ella asumió, su localidad no cuenta con “una sola obra provincial”. Por otro lado, señaló que debido al crecimiento poblacional que registró su comunidad, a Anisacate le correspondería el doble de la coparticipación que recibe y espera que pronto lleguen esos fondos.