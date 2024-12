Por Bettina Marengo



En el oficialismo dicen que la designación de la abogada Jéssica Valentini como jueza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, el primer lugar que pone el gobernador Martín Llaryora en el alto cuerpo, está cerrada. Que “desde hace meses” se viene “trabajando finito” con la oposición “dialoguista” por todo el paquete judicial que tomará estado parlamentario en la próxima sesión y se tratará en el recinto el viernes 27.

Como se adelantó hace meses en este espacio, el llaryorismo buscó negociar acuerdos en bloque, con varios cargos expectables, pero se dejó algunas cartas para poner a “puros puros” en lugares claves, más adelante. ¿El lugar vacante que queda en el Ministerio Publico Fiscal con el pase de Pablo Bustos Fierro al Ministerio de la Defensa? ¿Un segundo sillón en el TSJ, si el llaryorismo consigue la jubilación del vocal Luis Rubio, salida que algunos ven ligada a la postulación de Pablo Pupich para Adjunto del organismo de los defensores? Este capítulo será el año que viene.

Lo cierto es que el llaryorismo hace rato que está armando una ingeniería político-judicial para afianzar el partido cordobés y abrir focos de tensión en la oposición, y que le permita matizar el dolor de huesos que implica para el esquema no tener el control del Tribunal de Cuentas. En el corazón del poder cordobesista se restriegan las manos la posibilidad de “romper por dentro” bloques e interbloques opositores.

Valentini es originaria de la UCR y sanfrancisqueña, como el gobernador. Trabajó con el fallecido Nelson Filippi, caudillo radical de Bell Ville que fue Defensor del Pueblo y siendo Defensora Adjunta quedó a cargo cuando se le terminó el mando al titular. Pasó por el núcleo de Carlos Becerra, Identidad Radical, aunque algunos en el PJ la ubican, por su hermana Alicia, militante de la seccional 14, cerca de Mario Negri. En la bancada radical que conduce Matías Gvozdenovich y cuya presidenta de Interbloque Juntos por el Cambio es Alejandra Ferrero, dicen que la ex defensora del pueblo “ya no es radical, sino cordobesista”. Y, más allá de que en el gobierno de Llaryora afirman que Vicentini ya “está puesta”, y que incluso el berrinche de la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, por la elección de una radical y no una peronista para el alto cuerpo, es parte de un armado para producir efecto entre los radicales, ellos como espacio opositor no decidieron qué harán cuando los pliegos lleguen al recinto. “Que venga de la UCR no garantiza nuestro apoyo”, afirmó Ferrero. Habrá rondas con el presidente del partido, Marcos Ferrer,que tiene terminal nacional en un amigo del cordobesismo, Martin Lousteau, y con el diputado Rodrigo de Loredo, que acaba de pactar una suerte de paz armada con Luis Juez pero el llaryorismo eligió para subirlo al ring.

Jugadas de pizarrón que habrá que ver en el partido real. El senador tira duro también. Da por bueno que Javier Milei tenga lista pura y propia en 2025, y que acumule para sí, lo que afecta los intereses De Loredo, y le dice a los boinablanca que si quieren construir otro tipo de provincia, “no se puede tomar sopa del mismo plato”.

De momento, el jefe del Frente Cívico es el único que adelantó postura sobre el paquete judicial. Afirmó que su bloque en la Unicameral no va a acompañar la designación de Valentini, de quien dijo es “prima segunda” de Llaryora, ni de Bustos Fierro ni de Pupich. En una nota con Radio Nacional apuntó al costo del Ministerio de la Defensa creado hace un año por el oficialismo y sostuvo que el gobierno “no tiene plata para educación y jubilaciones pero tiene para sueldos elefanteasicos a perpetuidad para un invento, unos mastiquines para para tratar de tentar a alguno para que rompan las alianza con Luis Juez”. Parece que por el reclamo de austeridad irá el líder del Frente Cívico cuando salga a torear, con el radicalismo en estado deliberativo, la jugada de Llaryora.

En la tarde de ayer, Juez, a través de sus espadas en la Unicameral como el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala. apuntó también al Fuero Anticorrupción. Aunque lo hizo en el otro tema de agenda legislativa cordobesa: el proyecto de Ficha Limpia. "En Córdoba, Ficha Limpia debe estar acompañado de la eliminación del Fuero Anticorrupción", disparó Nostrala. Maniobra a la que también se plegó un aliado del juecismo como es Gregorio Hernández Maqueda.

Juez, que viene de un almuerzo con Javier Milei donde, dicen en su entorno que la síntesis fue “todo bien para el 2027”, objeta a Valentini pero no por su origen radical (“una categoría inexistente”, desafió) sino que “trabaja para el poder” y es parte de “un negocio familiar”.

El pliego de Valentini no requiere pasar por el Consejo de la Magistratura y se resuelve con mayoría simple en la Legislatura, requisitos mínimos que sostienen lo que se dijo arriba: que la ex Defensora ya está colocada en el TSJ. La ley prevé, sin embargo, dos instancias que requerirán tiempo. Un decreto del 2004 que dictó el fallecido ex gobernador José Manuel de la Sota establece que junto con la remisión a la Legislatura del pliego del postulante, el Ministerio de Justicia tiene que abrir una instancia para que distintas instituciones hagan llegar sus críticas y avales, por quince días. Por otro lado, la Unicameral tiene que citar a Audiencia Pública para que la ciudadanía haga llegar sus observaciones, impugnaciones, avales, beneplácitos, etc. Otra jugada de pizarrón que depende de si los quince días se computan corridos o hábiles.