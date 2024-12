Enroque Corto

Evento libertario de talla internacional

Habrá cumbre libertaria con invitados extranjero y al parecer quedan algunas sillas para los radicales con peluca. Por eso, el informante llamó al periodista.

Informante: Con (Javier) Milei presidente, Argentina vuelve al radar internacional y esta semana, en Buenos Aires, se va a estar llevando a cabo un evento exclusivo.

Periodista: ¿Tanto así? ¿De qué se trata?

Informante: Es la primera vez que Argentina será sede de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Es un evento que reúne a líderes políticos y empresarios, afines a las ideas de derecha y el conservadurismo en el mundo. Se va a desarrollar mañana (por hoy) en el Hotel Hilton de Puerto Madero, pero la presentación oficial fue anoche, con una cena de gala con los principales participantes.

Periodista: ¿Hay nombres argentinos en la lista?

Informante: Claro que sí, por eso le traigo esta información. Por empezar, va a disertar el estratega político Barry Bennet, y le entregarán una distinción a la presidenta del Comité Nacional Republicano, Lara Trump. Nuera del futuro Presidente de los Estados Unidos. Ese es el nombre más popular. Pero entre los argentinos, claramente estará el presidente Milei, quien va a dar el mensaje de cierre, y lo acompañarán Patricia Bullrich y Luis Caputo.

P: Ajá.

I: Pero atención que también habrá cordobeses. Me comentaron que invitaron a algunos diputados, entre ellos a los “radicales peluca”, así que el cordobés Luis Picat estuvo entre los invitados y participó en la cena de gala.

Periodista: Picat viene avanzando a paso firme. ¿Cómo le caerá esto a Rodrigo?

Informante: Viene todo tranquilo en ese sentido. Aún no hubo repercusiones. La UCR está en plan de avanzar en son de paz.

El legislador Blangino en Gran Hermano

El periodista estaba repasando las redes sociales en la tarde del lunes cuando se sorprendió con algo. Por eso, llamó al informante.

Periodista: Oiga, ¿qué hace (Juanjo) Blangino en la puerta de Telefé, en Martínez?

Informante: ¿Cómo qué hace? ¿No se enteró?

P: Obvio que no…

I: Blangino fue a acompañar a un amigo que, además, es asesor de él en la Legislatura.

P: ¿Cómo?

I: Esto es así. Arrancó Gran Hermano y uno de los participantes es Ulises Apóstol, que dejó de ser asesor de Blangino para entrar a la Casa. Pero lo curioso, al margen de todo esto, es cómo choluleó Blangino con todo esto. En sus historias de Instagram subió fotos del estudio, enfocó a Santiago del Moro, en el momento que mostraron a su amigo puso una publicación en Instagram que decía “nos vemos, Bichito. Todos los éxitos”. La ‘re vivió’ como dicen los chicos.

P: A full Blangino, le mando un abrazo.

Limia suma apoyo viguista para Valentini

Luego del reclamo de algunas legisladoras del PJ, como Nadia Fernández, por la designación de la abogada Jessica Valentini como vocal del Tribunal Superior de Justicia, se sumaron voces de apoyo dentro del oficialismo.

Informante: Salió el legislador Leonardo Limia a bancar a Valentini. En redes, dijo que la postulante "merece mi respaldo por ser una propuesta del Gobernador @MartinLlaryora que contempla equidad de género, ética y pluralidad de ideas en los poderes del Estado".

Alfil: Apoyo completo. Su jefa política, Alejandra Vigo, ya lo había hecho. De modo que puede decirse que

Llaryora cuenta con el respaldo de la senadora para avanzar con Valentini.

Informante: Yo diría que sí. Vio que hay varias internas en el oficialismo, pero en este caso, parece que empiezan a cerrarse.

No se banca la pelusa

El informante gremial llamó al periodista para contarle sobre el descontento que impera en el SEP.

Informante: Querido, ¿vio que el SEP acordó hace apenas unas semanas?

Periodista: Claro amigo, de hecho lo estuve conversando con usted cuando se conoció la noticia, hace menos de dos semanas.

I.: Sí, sí. Es una forma de decir… ya sé que lo recuerda… en fin, ahora volvieron a poner el grito en el cielo…

P.: ¿No me diga? ¿Tan poco duró la paz?

I.: No, no… no exagere. La paz sigue. Pero no gustó entre los estatales que el Centro Cívico aplicó el manual que manejaba Schiaretti y descontó las horas de asamblea. Así que el gremio convocó a todos los afectados a que se acerquen a la sede de Corro para firmar un reclamo, buscando la restitución de lo descontado.

P.: Pocas chances le veo a eso…

I.: Y sí… pero bueno. Es como para no decir que no se hizo nada… Quien le dice, entran en la próxima mesa de negociación, que tiene que arrancar en marzo.