Por Gabriel Marclé

El gobernador Martín Llaryora está afrontando un cierre de año full intendentista, de giras por el interior y con importantes anuncios para alivianarle el peso de la realidad económica a los jefes municipales, los propios y también los extraños. En ese contexto, aparecen voces que le reconocen la atención e incluso lo ponen en valor con respecto a otros momentos de la provincia. Es el caso de Edgar Bruno, intendente de Canals, quien destacó a la gestión actual por encima de la de Juan Schiaretti en términos del vínculo con los jefes municipales.

“Para los intendentes, Llaryora es mejor de lo que fue Schiaretti. Nos sacó el pie de la coparticipación y hoy nos rinde mucho más. Lo hace mientras desde el Gobierno nacional no bajan un peso”, declaró el peronista Bruno en una entrevista que brindó al programa radial NADA FAKE, donde reveló la importancia que tiene el “esfuerzo” del Panal en estos tiempos. La comparación con el ex gobernador no pasan desapercibidas. Son palabras que pueden levantar tensión entre schiarettistas y llaryoristas.

Aunque Bruno se hace cargo de sus palabras y las expresa a título personal, las voces de otros intendentes del interior empiezan a sonar en el mismo sentido. No tanto por restarle valor a la gestión Schiaretti, sino por sumarle al trabajo de la era llaryorista, reconociendo que el Panal está haciendo el esfuerzo extra que demanda la salida del Gobierno nacional de las obras públicas y, especialmente, la inexistente devolución de fondos al aporte que Córdoba hace a las arcas nacionales.

Bruno insistió con la ponderación del Panal en tiempos de Llaryora refiriéndose a la coparticipación y la obra pública que llega a los municipios. “El gobernador decidió coparticipar un punto más y eso nos genera la posibilidad de que hagamos obras con fondos propios, pero también que llegue algo del Gobierno provincial. Está primando que haya obra pública en todos los pueblos del interior”, señaló el intendente de la localidad del departamento Unión, agregando que “tengo a un gobernador radical a 80 kilómetros de mi localidad que se la pasa criticando al gobernador, pero recibe fondos provinciales para obras”.

A las claras, el de Canals parece asomar entre los declarantes favorables al Gobierno cordobés en tiempos de armado y con el 2025 a la vuelta de la esquina, ni muy cerca ni tan lejos, pero dentro de la alianza de Hacemos Unidos por Córdoba. De hecho, Bruno demuestra estar tomando notas de los designios llaryoristas para los intendentes de su color, con la autosuficiencia como clave.

Presente cordobesista

Como uno de los aprendices más cercanos al ex gobernador José Manuel de la Sota, Bruno recuerda los tiempos de campañas presidenciales y el nunca abandonado sueño de posicionar a un cordobés para la presidencia de la nación. En ese sentido, el intendente de Canals opinó sobre la dificultad que se presenta año tras año. “De la Sota recorriendo todo el país durante años no logró instalarse, tampoco un Schiaretti que sacó más puntos por el debate”, señaló.

En referencia a Llaryora y la posibilidad de que consiga lo que no lograron sus antecesores, analizó el vínculo de cercanía que parece haber entre Llaryora y Milei. “Yo creo que están mirando mucho las encuestas”, dijo sobre el impacto de la figura presidencial en Córdoba. No obstante, le envió un mensaje al gobernador: “Dar gobernabilidad no quita salir a reclamar. nunca desfinanciaron a Córdoba como lo están haciendo ahora. Ni Cristina con José Manuel como gobernador se animó a tanto”. Aviso desde el interior productivo.

Bruno parece ir tomando un camino de vuelta a las líneas protagónicas del interior llaryorista, habiendo sido uno de los que primereó en el clamor hacia el gobernador cuando todavía era candidato. Algunas situaciones propias del choque entre delasotistas y schiarettistas terminaron generando un distanciamiento, además del cruce por la campaña en Río Cuarto, donde acompañó a Adriana Nazario para ir contra el candidato del gobernador, Guillermo De Rivas). Pasado ese momento de “tensión”, el de Canals empieza a ratificar su pertenencia en la plantilla del Partido Cordobés.

Más allá de eso, es sabido que Bruno todavía se escribe con el ex ministro y jefe del Frente Renovador, Segio Massa, quien revoletea con sus armadores cordobeses para meterse en el territorio de cara al 2025. “Están intentando armar algo. No será fácil”, asegura Bruno. Cerca de Llaryora, en contacto con Massa.

El canalsense también aprovechó para opinar sobre el armado opositor y el lugar del radicalismo, poniendo al intendente de Alta Gracia, Marcos Ferrer, por encima de Rodrigo de Loredo. “Lo escuchas al diputado (de Loredo) y pensás ‘qué bárbaro’, pero después va y le vota todo a favor al Gobierno”, despotricó contra el jefe radical. Y manifestó: “Ferrer es el tipo que está intentando llevar los principios del radicalismo en Córdoba”.