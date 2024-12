Por Bettina Marengo

Si no aparecen sorpresas de último momento, la señal política que dió ayer el gobernador Martin Llaryora con la reunión en el Ministerio de Justicia donde participaron las legisladoras del oficialismo y de la UCR que se pusieron al hombro el proyecto de Ficha Limpia, indica que la iniciativa será ley antes de fin de año.

Con esto, el mandatario busca cerrar su primer año de gestión siendo la séptima provincia que impide que personas con condena penal en segunda instancia se presenten como candidatos a cargos electivos, con el agregado de que acá tampoco podrán ser designadas en la plantilla política de ningún nivel del estado. La normativa, con matices, ya rige en Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe.

En paralelo al broche de oro político de ayer hubo trabajo formal y puntadas finas sobre el texto de la ley a partir de los proyectos de las peronistas Victoria Busso y Julieta Rinaldi, y de la radical Brenda Austin, participantes de la charla en la oficina del ministro Julián López, (la primera por zoom) donde también estuvieron la oficialista y coautora Ileana Quaglino, más Charo Acevedo, también por zoom, ambas cercanas al gobernador. Del Ministerio también participó el subsecretario de Justicia, Leandro Goria.

Si bien la versión definitiva saldrá de la reunión de comisión que se realizará la semana que viene en la Legislatura, con la idea de llevar el tema al recinto antes de Navidad o en la sesión del 27 de diciembre, ayer se acordó la redacción del punto referido al “doble conforme” que exigirá ley para inhabilitar a una persona condenada a competir en listas para un cargo electivo o para ser funcionario político. En Córdoba, la primera instancia la da el fallo de la Cámara del Crimen y la segunda instancia se produce cuando interviene la sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. El texto entiende que el TSJ funciona como cámara revisora pero dejará margen para una eventual creación de una Cámara de Apelación como la que funciona en la justicia federal, que hoy no existe a nivel provincial.

Otra novedad es el tipo de delito sobre los que aplica la ley. Este punto fue bastante discutido, pero se acordó cubrir todo tipo de delito doloso con pena privativa de la libertad, y no solo delitos del orden de la corrupción. Acá también la idea de las legisladoras fue tener un texto suficientemente amplio como para que la normativa “se banque” la creación de nuevas figuras penales, como podría ser la ley Blas, que hace dos semanas recibió media sanción de Diputados, por la cual se agravaron las penas para policías que alteren escenas del crimen o planten armas en caso de “gatillo fácil”.

El tercer punto fue el más peleado por Austin: el alcance de la normativa. Si no hay modificaciones, en Córdoba, Ficha Limpia operará no solo sobre cargos electivos provinciales a nivel partidario y a nivel poderes del estado (o sea, listas para cargos legislativos, ejecutivos y para Tribunal de Cuentas) sino para todos los aspirantes a funcionarios públicos designados políticamente, no electivos, de todos los niveles, por fuera del escalafón del Sindicato de Empleados Públicos. Esta ampliación implica pensar en la ley sobre la cual “se cuelga” la prohibición. En el caso de los cargos electivos, se trata de una modificación de la ley orgánica de los Partidos Políticos. En el caso de los puestos políticos, algunas provincias lo resolvieron con modificación en la ley de Ética Pública Provincial. Acá se está viendo.

En cuanto al ámbito de aplicación, los municipios y comunas que no tienen Carga Orgánica propia y se rigen por la ley electoral provincial, quedarán comprendidos en la ley provincial. En cambio, los que tienen sus propias normativas deberían sancionar su propia ordenanza de Ficha Limpia o adherir a nueva ley, aunque todo está a definir en el texto final. Lo cierto es que la adhesión de los gobiernos locales a Ficha Limpia provincial o la confección de sus propias normativas, va a ser parte de alta movida política a futuro en los huertos oficialistas y opositores.