Por Julieta Fernández

La campaña por las PASO comienza a tomar cuerpo y, en el bando larretista, llevaron a cabo su primer evento militante. La actividad no contó con la presencia de “los presidenciables” y tuvo el foco puesto en los candidatos a diputados nacionales por Córdoba, con énfasis en la región. Entre los espacios presentes se encontraba la Juventud PRO, un sector del Frente Cívico referenciado en el concejal Pablo Benítez y el núcleo radical de Evolución (ex 30 de Octubre). Además, el equipo del ex intendente y legislador Juan Jure sigue al frente del armado de la agenda larretista en la ciudad (un lugar que se habrían ganado a partir del arribo de Rodríguez Larreta junto a Luis Juez en el marco de la campaña provincial).

El desafío de “prescindir” del candidato presidencial en la agenda para fortalecer el armado local se presentó luego de advertir que sus adversarios (en particular el PRO departamental y el radicalismo que se enfiló tras Bullrich) habían comenzado a desplegar su agenda con la dirigencia local y regional. Es decir, el bando bullrichista organizó la mayoría de sus actividades de campaña sin los “presidenciables”, además de haber conformado una junta promotora y tener un local de campaña propio desde comienzos de año (sin la presencia de Patricia Bullrich hasta el momento).

La actividad en Vecinal Fénix, con más de 400 personas, apuntó a ser una demostración de fuerza que prescindiera de Horacio Rodríguez Larreta para movilizar a las bases. Con el primer candidato a diputado nacional, Pedro Dellarosa y otros integrantes de la lista como Javier Dieminger, Silvia Paleo y Verónica Gazzoni, se llevó a cabo el primer acto con la consigna “Horacio 2023” en Río Cuarto. También estuvo el intendente de Berrotarán y candidato a diputado por el Parlasur, Fredi Decarlini.

“Horacio tiene dos virtudes: es hombre de gestión y, además, quienes formamos parte de la lista sabemos lo que tenemos que hacer y a dónde llevar el país y lo que quiere la gente” dijo Dellarosa en su paso por LV16 en el marco de su gira por Río Cuarto. Los candidatos también se reunieron con la Sociedad Rural -en línea con la agenda de Rodríguez Larreta y Morales en su última visita a la ciudad- y con empresas e instituciones de Río Cuarto. En tanto, Verónica Gazzoni, integrante de la lista e intendenta de Monte Cristo consideró que “la lista está conformada de una manera muy federal. Hay intendentes y personas de renombre de diversas zonas de la provincia”.

Estas expresiones contrastan con lo dicho por Luis Picat, intendente de Jesús María y quien encabeza la lista de diputados nacionales por Córdoba de Patricia Bullrich. “Tenemos una pluralidad y federalismo que no se ve en la otra lista”, había opinado Picat en el marco de su llegada a Río Cuarto al destacar la presencia de dos candidatos del departamento en lugares expectables: la empresaria Belén Avico (Río Cuarto) y el dirigente Julián Chasco (Coronel Moldes).

La ausencia de nombres de Río Cuarto en la lista larretista emula, de alguna manera, una situación similar a la que se advirtió en la elección provincial. A excepción de Viviana Pomiglio, Lucas Castro y Graciela Correa (quienes ocuparon lugares en la nómina de legisladores luego del puesto 20°), no había referentes de la Capital Alterna. La ausencia más notoria fue la del actual presidente del bloque Juntos UCR, Juan Jure (uno de los que encabeza el comando larretista de cara a las PASO).

No obstante, la experiencia de la elección provincial demostró que no fue necesario contar con riocuartenses en lugares expectables para traccionar votos en el departamento. Una de las chicanas lanzadas por el radicalismo, luego de conocer que Juntos por el Cambio ganó la elección provincial en el departamento, fue que “Llamosas perdió contra nadie”. Así, el comando integrado por Evolución, el equipo de Juan Jure, un sector del PRO local y parte del Frente Cívico Río Cuarto apuesta a hacer una buena elección y confía en su capacidad de movilización que, en otras instancias electorales, contribuyó a un resultado favorable para Juntos por el Cambio.