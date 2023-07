Hacemos Unidos ordena su tropa para dar inicio a la campaña territorial de cara a las PASO. En ese camino, tiene una ventaja y múltiples dificultades.

En la primera columna, la militancia del oficialismo está en ritmo y viene de una racha ganadora. El aparato del PJ está aceitado y poco le costaría replicar los operativos de movilización y fiscalización que planteó para los comicios provinciales y municipales. Pero junto a esa fortaleza se conjugan no pocas debilidades. La primera, y más evidente, se desprende del punto anterior.

Tras dos campañas de alta intensidad, también hay agotamiento. Y peor aún. No sobra la motivación. Habiendo retenido la Provincia y el Municipio, el peronismo no está lejos de la frontera del pleno empleo. Revalidó las dos principales “cajas”. Y nadie ve el objetivo presidencial como una aspiración razonable. Entonces, ¿cuál es el permio? El objetivo real, que es sostener la representación en Diputados, no promete demasiadas ventajas para la militancia. Por otro lado, la mayor dificultad es que el pleno del peronismo no traccionará la boleta del gobernador como sí lo hizo con la del intendente, en junio, y la de su vice, días atrás. En ambas, el kirchnerismo estuvo reducido a su mínima expresión.

Los gremios, casi en su totalidad, trabajaron por los candidatos de la renovación. Y no hubo facción del PJ que jugara por fuera del esquema. En las nacionales no sucederá lo mismo. Los referentes de Adriana Nazario en el sur provincial ya avisan que respaldarán a Sergio Massa en el tramo presidencial, aunque traccionarán la lista de diputados del gobernador. Y Martín Gill tampoco trabajará por el tramo presidencial de Schiaretti. Ni hablar de tantos otros intendentes cuyo alineamiento con el oficialismo nacional es mucho más claro.

Además, es probable que muchos otros dirigentes no se comprometan directamente con la campaña del tigrense y hasta formalmente se pronuncien a favor de la del gobernador, pero es difícil ponderar la profundidad de aquel compromiso. Esa duda existe en el espectro PJ, por ejemplo, respecto de los dirigentes delasotistas que se referencian en Natalia de la Sota.

Cuando en capital se librara una carrera de posicionamientos para alzarse con la candidatura a la Intendencia, dentro del peronismo era moneda corriente que el Centro Cívico ponía reparos a la postulación de Miguel Siciliano. Finalmente fue el propio Llaryora que definió. Aún así, ¿cabe esperar que Pensando Córdoba queme las naves para impulsar la boleta de Schiaretti? En este escenario, el oficialismo provincial convocó a una reunión de trabajo para diagramar la campaña territorial de Schiaretti.

La invitación, que inicialmente debía extenderse a funcionarios, legisladores, concejales, y responsables de las seccionales, terminó llegando también a la militancia, y el mitin se dio en el salón de Smata en 27 de Abril 663. Sobre el escenario estuvieron Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio, Héctor Campana y todos los candidatos de la lista de diputados. Junto a Vigo también estuvo Juan Brugge, de la Democracia Cristiana, plafón del proyecto nacional de Schiaretti. No estuvieron Martín Llaryora, ni el vice intendente Daniel Passerini. Miguel Siciliano llegó sobre el final al acto. Natalia de la Sota no participó, ya que estuvo en un acto que en simultáneo hacia la CGT para conmemorar a Eva Perón. Quien primero tomó la palabra fue Campana, que repite como jefe de campaña. Felicitó a todos los presentes por el esfuerzo hecho en la provincial y la municipal, y avisó que ahora llega “el tercer tiempo”.

Después habló Cassinerio, que con una pantalla gigante explicó el mapa actual del Congreso, y cómo el resultado de las últimas dos elecciones nacionales configuró un tablero en el que cada voto en Diputados será determinante. Por eso, destacó, sostener un bloque significativo en la Cámara Baja se vuelve indispensable para que Córdoba pueda llevar adelante sus reclamos y tener la fuerza necesaria para hacerlos cumplir. Agregó, después, que “el peronismo de Córdoba es la única expresión peronista que expresa el federalismo, el trabajo y la producción”, mientras que “el kirchnerismo es populismo, y los otros, neoliberalismo”.

Vigo cerró. Agradeció a dirigentes y militantes por el trabajo realizado en las campañas precedentes, y dijo que estos eran pasos previos determinantes para “entrar a la copa”, en alusión a la elección nacional.

También destacó la figura del gobernador. Textualmente apunto “Schiaretti está haciendo un último esfuerzo por Córdoba. Él ya podría haberse retirado no con el bronce, sino con el oro, siendo uno de los mejores dos gobernadores de la Provincia (en una clara referencia a De La Sota)”. Finalmente agregó que ese esfuerzo lo hace por los cordobeses y por Llaryora, porque un gobernador sin una representación fuerte en el Congreso pierde fuerza en el tablero nacional.