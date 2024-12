Enroque corto

El Suoem… ¿sigue?

El periodista llamó a su informante sindical, para ver cómo iba a avanzar la protesta de los municipales.

Periodista: Amigo, se imaginará para qué lo llamo… ¿cómo sigue esta historia?

Informante: Estimado, mire, cómo le había contado, hoy (por ayer) el gremio vino a presentar un pedido de acceso a la información pública para saber cómo viene evolucionando la planta política desde 2019. Según las acusaciones de Daniele, hoy hay más del doble de funcionarios que cuando arrancó Llaryora. Veremos… Por lo demás, ya hay cronograma para mañana y pasado, aunque más descremado…

P.: A ver…

I.: Ya no va a haber asambleas. Las dos horas de asamblea por tuno que se venían haciendo no corren para este jueves y viernes. Solamente se convocó a los cuerpos gremiales a reunirse a la sede del sindicato.

P.: O sea que… ¿la protesta entra en stand by?

I.: Bueno, eso va a depender de lo que se defina entre jueves y viernes. Pero, ya sabe, mucho piolín no le queda al barrilete… ya tenemos las fiestas encima.

P.: ¿Se baja Daniele de la promesa de seguir hasta navidad y año nuevo?

I.: Ja, ja… vamos a ver, vamos a ver…

Por el costado

El periodista conversaba con su colega, en un descanso de la jornada, mientras aprovechaban para ver qué había de nuevo en Twitter, cuando uno de los dos comentó esto:

Colega: ¿Viste la pelea Ramón Mestre-Rodrigo Fernández?

Periodista: Si, claro. Lindo cruce. Pero creo que va a quedar ahí nomás. No se ve cuánto más puedan estirar la polémica.

C.: No se. Lo que sí veo, es que acá (Santiago) Gómez aprovechó para meter un sopapo, desde el costado.

P.: Es ácido Gómez… ¿qué dijo?

C.: Difícil reproducirlo sin que pierda la gracia. Mejor le paso el textual: “Doble sorpresa por la reaparición de Ramón Mestre criticando la gestión del Intendente Passerini. Por un lado, Mestre hizo que Córdoba fuera la Capital del abandono. Por otro, sorprende que posteó a las 11 de la mañana, se ve q los martes madruga”.

P.: Jo, jo… le dije… es ácido Gómez.

C.: Y eso que omití el hashtag con el que termina el posteo…

Radicales contra los slots

La Unicameral se alteró y mucho en la última parte del año. Particularmente, ayer hubo ruidos por la iniciativa del gobernador Martín Llaryora de adelantar el llamado a licitación para la concesión, comercialización y explotación de las tragamonedas. Sobre todo, por la manera en la que reaccionó el radicalismo.

Informante Radical: Explotaron los correligionarios…

Periodista: ¿Por qué?

IR: El tema slots está muy caliente. Calcule que saltaron todos… desde Alejandra Ferrero hasta Dante Rossi en el radicalismo. Y eso que entre los dos muchos puntos en común no hay.

P: Eso parece.

IR: La jefa del interbloque dijo presentó un proyecto de repudio al llamado a licitación cuando faltan tres años para el vencimiento de la concesión prorrogada.

P: Bien.

IR: Y ‘el Colorado’ va por la prohibición la instalación de máquinas de juego o slots por el lapso de seis años.

P: Epa.

IR: “No les importó la alarma social que se activó con las apuestas online, no les importó el aumento de los índices de ludopatía, no les importó que el mayor consumo de juegos de azar sea en ciudades con más índice de pobreza, por el contrario redoblaron la apuesta y ahora van por más, licitan 6 casinos y elaboran un plan de transformación de las 2800 agencias de quinielas en pequeños casinos con turf. Acciones que solo precariza y empobrece a la provincia de Córdoba”, dijo Ferrero.

P: Fuerte.

IR: Y Rossi dijo que “está probado que la concurrencia a los casinos de la Provincia no es sólo de turistas. Mucha gente de bajos recursos, atraídos por la posibilidad de ganar dinero y salvarse económicamente por unos días asiste a sus instalaciones. Sin llegar a la ludopatía, cobran sus magros salarios y apuestan. El resultado no puede ser otro que el empobrecimiento”. Todo muy picante.

Quinteros acompaña a Bullrich

La iniciativa impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para reinstalar el programa de “Servicio Cívico”, contó con el expreso apoyo de su par cordobés.

Informante: “Acompañamos a la ministra Bullrich y toda iniciativa que permita recuperar valores como la cultura del esfuerzo y del trabajo”, arrancó diciendo Juan Pablo Quinteros.

Periodista: No sorprende, ¿no? Siempre están en sintonía.

I.: Sí, totalmente. El ministro del Partido Cordobés sumó: “Nuestros jóvenes deben encontrar proyectos de vida que no los haga caer en la delincuencia, la droga y la marginalidad”. Aunque no pudo dar más detalles del programa porque poco se sabe todavía.

Natalia de la Sota: Voy a ser candidata el año que viene

La diputada nacional Natalia de la Sota expresó nuevamente su intención de continuar en la banca en la cámara baja, cuyo mandato finaliza en 2025.Informante: Más que una declaración, fue un anuncio para el gobernador Martín Llaryora y el exgobernador Juan Schiaretti. Natalia de la Sota dijo en un programa de un medio de Carlos Paz que será candidata el año que viene. "El año que viene voy a ser candidata. Ojalá los cordobeses me acompañen. Creo que hay mucha gente de distintos sectores, hay mucha comunidad en Córdoba que realmente necesita estar representada con alguna voz y un voto en el Congreso, tratando de poner límites con las cosas que no estemos de acuerdo y acompañando en las que sí, no soy necia, esas dos cosas deben estar claras".

Alfil: Más claro... Está diciendo que irá en la lista de Hacemos o irá en otra lista, pero que será candidata. Hasta ahora, era impensable que la diputada pensara en dejar lo que llama "su casa", el oficialismo provincial.

Informante: Algo se rompió, parece. Al final el cordobesismo no está tan en paz como dicen. Desde el Panal siguen agitando la idea de Schiaretti candidato, por ejemplo. Nadie la descarta a Natalia en el Panal, pero nadiela confirma. Y tiene que ser en primer o segundo lugar, no hay más.

Alfil: A propósito del cordobesismo... ¿Natalia le puso fecha de vencimiento, o me parece?

Informante: Algo así. "El cordobesismo fue una creación de De la Sota que en su momento funcionó pero creo que ya es momento de pensar en otra cosa. Es querido por mí el cordobesismo, claramente. Si el cordobesismo es defender a Córdoba, ahora la defendamos con uñas y dientes. Si no, no digamos que es cordobesismo". Durísimo.

Alfil: Claro, está diciendo que Llaryora y Schiaretti no están defendiendo hoy los intereses de Córdoba frente a Milei, por ejemplo con la Caja de Jubilaciones, y que en ese caso chau cordobesismo. Durísimo.