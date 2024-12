Acrónimos peligrosos

Por Javier Boher

Hay cosas que solo se pueden entender porque salen de la cabeza de un empleado público o un funcionario que está muy cómodo, porque en otros ámbitos deberían pasar por muchos filtros donde la acción se daría de baja. La última de estas es la campaña publicitaria “Cordobizate para salvar al mundo” con la que se pretende atraer turistas a la provincia.

La imagen de un colectivo ploteado con un alienígena tomando fernet, seguido de un estampado gigantesco con la palabra CULIAO es demasiado hasta para los términos cordobeses. Solo se puede recordar algo tan chabacano e irrespetuoso del ser de la Docta desde aquel spot de campaña con la Mole Moli, un producto edulcorado y estereotipado para los consumidores de afuera de la provincia.

La palabra es un acrónimo para Centro Uritorquense de Lenguaje e Integración Amistosa y Optimista, el supuesto organismo responsable de que la gente la pase bien en Córdoba, relajándose y eliminando los conflictos entre unos y otros. Así, a partir de esto pensé que yo también puedo jugar con acrónimos cordobeses para referirme un poco a lo que hacen los políticos locales. Ya es fin de año y estamos cansados, así que me voy a permitir la licencia para la vulgaridad.

La primera palabra cordobesa que se me ocurre es OCOTE, que sería el Órgano de Control de Operaciones Transversales en Educación, incluyendo varias de las cosas que le gusta a los políticos que se hacen los interesantes. Algunos dirán que es demasiado para algo tan noble como la educación, pero hay que reconocer que el estado del área se corresponde bastante con el uso habitual que se hace del término.

Si hablamos de educación podríamos crear también el JETON, la Junta Educativa de Trabajo Obligatorio para Niños, a ver si algunos conseguimos que vuelvan las tareas para llevarse a la casa.

En esta época de excesos de fin de año podrían crear el GORRIADA, el Grupo Organizado para la Realización de Rondas de Incorporación de Alcohol, Drogas y Afines. Hay varios concejales y legisladores que quieren regular todos los aspectos de nuestra vida, así no me extrañaría que busquen que el Estado provea de drogas, alcohol y otras cosas a los ciudadanos porque vieron en un documental que así funciona en Finlandia o en cualquier país nórdico random.

Ya que usamos un acrónimo en femenino, ahora llega el turno del masculino, con el PAPUDO: Programa de Apoyo a Personas Ultrajadas por el Devenir de OCOTE, la agrupación para los padres que no consiguieron que el nuevo organismo mejore la calidad educativa que reciben sus hijos.

Finalmente llega el turno del PINCHILA, el Programa de Integración de Naranjitas en Condición de Hostigamiento Intenso a Lugares de Aparcado, fundamental para hacer crecer la planta de empleados municipales que controlen las filas y trifulcas callejeras en las que se ven involucrados los cuidacoches del centro de la ciudad.

Como a toda esta gente le gusta usar palabras como sinergia, cooperación y expresiones como “en conjunto”, todo se integra en el devenir de las cosas. Así, un niño que no recibió suficiente apoyo del JETON, porque no anda bien el OCOTE, necesita la intervención de PAPUDO para no caer en la GORRIADA y evitar la PINCHILA.

Probablemente este sea el peor párrafo que escribí en mi vida, pero es fin de año. Si al creativo que pensó la campaña, al funcionario que la aprobó y al empleado público que hizo plotear el colectivo no les pasó nada, supongo que a mí me van a perdonar este pequeño desliz en la elección terminológica.

Más allá de la humorada y llevar la idea al extremo del ridículo, los organismos públicos deberían ser más cuidadosos a la hora de vender este tipo de piezas de comunicación. Suficiente tenemos los cordobeses con que nos consideren unos chantas incapaces de gobernar este país como para que los que gobiernan les terminen dando la razón.