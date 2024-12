Por Javier Boher

Como cada vez que termina el año llega el momento de cierres y balances, por eso repasamos el recorrido que hemos hecho desde enero hasta hoy. El año fue muy movido, pero además fue muy cambiante, lo que va quedando en evidencia con cada entrega.

Julio

El mes arrancó con un aumento en la tensión entre Milei y Lula, con chicanas y patadas entre ambos. El progresismo local, carente de figuras propias, se babeaba por el brasilero. Meses después la crisis económica llegó al vecino país, golpeando a Lula y fortaleciendo la imagen de un Milei que estabilizó la economía al borde del colapso que había dejado Massa.

En este mes fue aumentando la centralidad del presidente, que defendió el proyecto de la Ley Conan contra el maltrato animal dejando en evidencia que algunos quieren más a sus mascotas que a los chicos pobres del país. Si eso lo acercó al veganismo y demás fuerzas del arco progresista, subirse a un tanque junto a la vice presidenta para el acto del 9 de Julio les volvió a recordar que es el enemigo. Finalmente llegó el dilatado Pacto de Mayo, con algunas ausencias, algunos no invitados y todos sufriendo el frío de una helada noche tucumana.

Si la vice parecía haberse acercado al “jamoncito” con lo del tanque, su posicionamiento contra Francia por el vídeo viral de Enzo Fernández y su canto racista los volvió a enfrentar. Al final nos olvidamos de todo eso, pero lo que quedó fue la gloria de un nuevo título de la Scaloneta.

La polémica más grande, sin embargo, fue la que llegó con el cambio de nombre del organismo de inteligencia, pasando de AFI a SIDE. Todos coincidieron en que ese iba a ser el único cambio, pero también se propuso darle muchos más fondos que los que se le asignaban previamente, un verdadero revival de los ‘90. Mención aparte para el área de vigilancia de redes: defienden que allí el discurso es libre, pero por las dudas vigilan que no se les vaya la mano.

En un mes cargado, hubo otras dos noticias nacionales importantes. Primero, el anuncio de la desregulación del mercado aéreo, algo fundamental para un país extenso como este. En estos días de diciembre ya se empiezan a anunciar vuelos entre ciudades agroindustriales de la pampa gringa, toda una novedad. En segundo lugar, la visita de los diputados libertarios a un grupo de represores presos, que dejó mal parado al gobierno y generó una nueva fractura en el bloque

A nivel provincial hubo que aguantar cinco días de paro de colectivos interurbanos. En aquel mes también se sancionó a los policías que brindaban servicio de UBER en sus días libres. El transporte sigue siendo el mayor dolor de cabeza para la ciudad y sus alrededores.

A nivel internacional hubo dos noticias clave, el intento de magnicidio a Donald Trump (que le llevó parte de la oreja) y la fallida elección en Venezuela, con la dictadura de Maduro siendo expuesta totalmente por una oposición bien preparada.

Agosto

Este mes se dio el primer anuncio de inversión extranjera por el mecanismo del RIGI, que Río Negro le arrebató a la República Socialista Soviética de Buenos Aires, gobernada por el camarada Axel Kicillof. La negativa de adherirse al mecanismo de promoción fue suficiente incentivo para anunciar que la plata se enterrará en la provincia patagónica.

En otro evento desregulador el gobierno eliminó la obligación de pagar Sadaic en cada evento, un pequeño gesto que ayuda a bajar costos y a desarmar nichos de corporaciones.

Momento de shock televisivo-chimentero del año, que arranca con trascendidos y se convierte en denuncias concretas contra el ex presidente Alberto Fernández. Su ex mujer, Fabiola Yáñez, lo acusó de golpeador, a lo que el ex presidente se defendió tildando a ella de alcohólica. Poco después aparecieron los videos con Tamara Pettinato en distintas locaciones, con un Alberto pidiéndole a la periodista “decime algo lindo” tan libidinoso como sólo él podía lograrlo.

Como parte del mismo proceso nos fuimos enterando de la cantidad -y variedad- de señoritas que fue metiendo Fernández a la función pública. Este país es tan absurdo que en un debate en comisión de Diputados, Cuneo Libarona se despachó contra el movimiento LGBT y a favor de la familia tradicional. También se blanqueó el romance del presidente con Yuyito González. Todos de los ‘90 y todos alborotados antes de la llegada de la primavera. Este país es una joda que siempre tenemos que mirar de afuera.

En Córdoba tuvimos la suerte de conocer que el intendente de Tancacha decidió sacar su nombre de los actos de gestión, al revés de lo que hace el gobernador, tan inseguro que debe formar cada spot, afiche o jingle oficial.

Como acá la vara está muy alta y me señalaron el error del copie y pegue, estos ya no son los dos primeros meses del año, sino los primeros del segundo semestre. En cualquier caso, lo que pasa acá en ese tiempo es mucho más que lo que ocurre en cualquier país serio en todo el año. Así vivimos.