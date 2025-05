Milei arremetió nuevamente contra Macri: "Macri no se animó a implementar el protocolo antipiquetes"

Este miércoles al anochecer, durante el cierre de campaña del candidato a legislador en CABA, Manuel Adorni, el presidente subió al escenario y arremetió contra la administración de Cambiemos y reafirmó su compromiso de enfrentar "con mayor firmeza al partido del Estado"

Milei también afirmó que Mauricio Macri, Marcos Peña y Horacio Rodríguez Larreta "no se animaron" a implementar el protocolo antipiquetes cuando les tocó gobernar a nivel nacional y en la Ciudad. "Del 2015 al 2019 eran gobierno nacional, tenían la ciudad de Buenos Aires, tenían la provincia de Buenos Aires, y nada hicieron por terminar con la inseguridad, lo hicimos nosotros con determinación y coraje", recordó el jefe de Estado.

“Los dos candidatos del partido del Estado critican el ajuste porque quieren que recaiga sobre ustedes y no sobre ellos. Cuando uno achica el Estado, les devuelve el dinero a los argentinos de bien, que se la ganan laburando", expresó Milei.

"Puedo describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados, porque están peleando el cuarto lugar. Vengo a llamarlos para que demos la puntada final y empecemos a clavar la tapa al cajón del kirchnerismo ahora en la ciudad de Buenos Aires", agregó el presidente.

En otro tramo de su discurso, defendió su gestión en Casa Rosada y apuntó a quienes lo criticaban, refieriendose a estos como los del "partido del Estado". "El verdadero ajuste es cuando se expande el Estado, cuando uno achica el Estado le devuelve el dinero a los argentinos de bien que se lo ganan laburando", dijo y agregó: "Me causa gracia cuando los dos representantes del partido del Estado dicen que no quieren ajustar, que desprecian la motosierra. Lo que no quieren es que el ajuste caiga sobre ellos, les quieren cargar el ajuste a ustedes", arremetió.

Cabe destacar que la expresión de "partido del Estado" estuvo dirigida, de manera implícita, hacia la macrista Silvia Lospennato, y a Leandro Santoro, respaldado por el peronismo. Este último tampoco escapó de las criticas de Milei, quien se refirió a él como "San vaca".

"El kirchnerismo que está representado por “San vaca” (por Leandro Santoro), porque es una vaca que vivió siempre en el Estado. Es por eso que alguien que llamaba a la censura desde los medios de comunicación durante la cuarentena porque le molestaba a los libertarios, que para él el problema era que estaban formados", aseguró el Presidente.

"Además nos votó todo en contra de nosotros. Nos votó en contra de la Ley bases, no acompañó la Ley de reincidencia penal, ni la de Reinterancia, y la del juicio en ausencia", cerró.