Cossar, a días de asumir en una dirección en Defensa con Petri

Por Gabriel Silva

En cuestión de días, entienden en el entorno del exlegislador provincial Marcelo Cossar, el radical cordobés terminará arribando a una dirección dentro del ministerio de Defensa que lidera el mendocino Luis Petri. Con quien, al margen de algunas versiones que surgieron en las últimas horas, tuvo el único contacto para recalar en la dependencia nacional.

Durante los últimos días se habló de parte de la tensión amarilla entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y se lo mencionó al ex viceintendente como pieza de un acuerdo que empujó la titular de Seguridad. Sin embargo, tanto fuentes nacionales como también cerca de Cossar desestimaron esto e insistieron, en Córdoba, que se trata únicamente de un vínculo entre el exparlamentario y el mendocino. “Se conocen hace mucho, hay un respeto mutuo y vienen hablando desde Ficha Limpia”, dijo una persona al tanto de las conversaciones.

Sin embargo, aún no se oficializó y el expediente está en el despacho del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. De la misma manera que hace un par de semanas ocurrió con Alejandro Cacace, el radical puntano que salió de la secretaría parlamentaria del bloque UCR que comanda Rodrigo de Loredo a la cartera que lidera Sturzenegger.

Si bien en Córdoba hay hermetismo por el arribo de Cossar, Alfil pudo saber que no es una secretaría sino una dirección vinculada a logística y territorio. Y en ningún caso, aseguran en el entorno del radical, tuvo algo que ver lo que fueron las recientes escalas del presidente Javier Milei a Córdoba, donde se lo vio eufórico al cordobés.

“A ver, lo de Cossar para con Milei es genuino. Se lanzó y lo apoyó sin especular hace rato, incluso en el balotaje cuando otros se inclinaron por (Sergio) Massa, él salió, bancó y fiscalizó”, recuerdan.

Y ahora, después de más de un año de mandato libertario, sostienen que ve aún más coincidencias con los libertarios. “Optó en su momento cuando había que definir entre él y Massa y está aún más convencido de que este gobierno es lo mejor que nos podría haber tocado”, sostienen y ponen aún más distancia con algunos radicales. Sobre todo, los porteños.

Cuestión Ersep

Los que tienen diálogo asiduo con De Loredo reconocen que Cossar era uno de los nombres que el jefe del bloque de radicales en Diputados tenía para el Ersep. Y con quien, incluso, había hablado cerca de diciembre del 2023 de la posibilidad.

Luego, a partir de algunas tensiones con el negrismo, sobre todo en el Congreso, y de ciertas conversaciones en Córdoba se metió el nombre de Juan Negri para recalar en el organismo provincial. En la silla asignada a los vocales por la oposición que hoy ocupa el radical Facundo Cortés Olmedo, quien tiene mandato vigente tras haber asumido en 2020 y donde los períodos son por cinco años.

Siempre en caso de que se concretara la salida de Cortés Olmedo, en el radicalismo deloredista sostienen que el diputado quiere un perfil crítico al peronismo y el nombre en el que había pensado era el de Cossar. Sin embargo, ahora esa tensión por el cargo podría menguar y hay una porción radical que entiende que podría reactivarse la chance negrista.

Teoría con la que no coinciden otros. “Esa silla forma parte del acuerdo partidario entre Rodrigo, (Marcos) Ferrer y la pata mestrista. No veo motivos para que, en caso de no ser Facundo que todavía tiene mandato, se lo den a otro que no sea del espacio de Ramón”, dicen.

Con el Ersep, y desde la vocalía para la oposición que se le asigna al radicalismo, en el centenario partido están aquellos que entienden se puede construir un perfil con peso en el arco opositor. En busca de un rol similar al que ejerce el juecismo en el Tribunal de Cuentas de la provincia o que utilizó en su paso por el Ersep el actual ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

“Esa silla, si se sabe utilizar, es una plataforma política ideal. Quinteros lo supo hacer, después terminó dentro del gobierno… cada uno hace lo que le parece, pero siempre es un lugar interesante”, dijo un conocedor del paño.