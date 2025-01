De Rivas aplica “regla de tres” en su equipo: se prepara para el 1F

Por Gabriel Marclé

La Municipalidad de Río Cuarto no se toma descanso por pedido expreso del intendente Guillermo De Rivas. A no ser por algunos casos particulares que se encuentran aprovechando su semana de descanso, casi el total del gabinete municipal se encuentra abocado a la agenda de gestión, acatando las órdenes del jefe que pidió maximizar la atención del Gobierno para concretar resultados que serán presentados el 1F, fecha clave para el comienzo del año político.

De Rivas aplicó lo que algunos llaman “la regla de tres”. Poco tiene que ver con el recurso matemático, ya que responde a los logros esperados por el intendente: le pidió a cada funcionario que cumplan con tres actividades al día. “Y lo venimos cumpliendo a rajatabla”, le comentó a Alfil un funcionario del Ejecutivo, señalando que en el Palacio de Mójica “se trabaja como en cualquier mes del año”.

La actividad por estos días es intensa, pero todavía parece lejos de las roscas políticas que se activarán más adelante. En ese sentido, desde el Gobierno señalan que el intendente se maneja con tranquilidad y no apura anuncios, pero sostienen que el plan de gestión tiene algunos lanzamientos que harán ruido. Según se comenta, estos se daría a conocer el 1° de febrero, cuando De Rivas este frente al Concejo Deliberante para inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias.

Ese 1F será de suma importancia para De Rivas, teniendo a su cargo el balance de sus primeros siete meses de gestión y la presentación del programa de Gobierno 2025. “El informe ya está preparado”, aseguran sobre la apertura de sesiones. Es que cada acción del Ejecutivo está siendo registrada casi en tiempo real dentro del esquema que coordina la Secretaría de Gestión y Participación Ciudadana. He allí la importancia de mantenerse activos durante enero para registrar cada acción y que forme parte del informe del 1F.

Más allá de las cifras, De Rivas ya dejó en claro que se concentrará en lo político. “No quiere contar cuántas cuadras de pavimento se hicieron o cuántas luces se colocaron. Quiere darle contenido político a cada cuestión”, señalaron desde el interior del Ejecutivo sobre lo que apunta a ser una evolución en el rol político del jefe municipal, algo que parecería tener mucho que ver con la salida de Juan Manuel Llamosas del tablero regional -designado por Martín Llaryora en la vicepresidencia del Banco de Córdoba.

En ese sentido, el discurso inaugural del 2025 en el Legislativo dará señales respecto al trabajo junto a Provincia, algo que trascenderá a la gestión y tendrá que ver con la cercanía del proce electoral de este año. De Rivas podría comenzar el año transmitiendo con certeza que será “él hombre” de Llaryora en Río Cuarto.

¿Cambios de gabinete?

El 2024 terminó con rumores acerca de cambios en el equipo del Ejecutivo municipal y la posible salida de un integrante del bloque oficialista en el Concejo Deliberante. Primero se habló de un funcionario que podía emigrar a otro rol -posiblemente provincial- y también de la aparición de un dirigente extrapartidario para ocupar algún cargo dentro del Gobierno. Otro de los comentarios que rodearon al Mójica tenía que ver con la evaluación de performances dentro del gabinete, con devoluciones del intendente que podían terminar en algunas modificaciones dentro del equipo.

Sin embargo, lo más escuchado responde al deseo del intendente De Rivas por sumar nuevas áreas específicas para nutrir la agenda de gestión y enfocarse en problemáticas puntuales. En ese sentido, se mencionó que la concejal Paula Dalmasso había pedido ceder su banca en el Concejo y estaba siendo sondeada para encontrar un nuevo rol dentro de la estructura oficialista, quizá al frente de un área dedicada específica para adicciones y salud mental.

Pese al ruido, desde el Gobierno aseguran que no hay nada concreto sobre posibles cambios de gabinete y que el intendente no ha dado a conocer cuál es su plan para el equipo municipal del 2025. Si bien descartan salidas o incorporaciones en el corto plazo, algunas de las versiones antes mencionadas han tomado fuerza con el paso de los días. En ese sentido, en el Ejecutivo aclaran que, aunque no hay nada definido, eso no quita que se puedan tomar decisiones fuertes ni bien arranque el mes de febrero. “Alguna sorpresa saldrá”, señalaba un dirigente oficialista.

Provincia y General Cabrera firmaron un convenio para fortalecer la educación técnica

En un hito para la educación de la localidad del departamento Juárez Celman, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de General Cabrera, representados por el ministro Horacio Ferreyra y el intendente Guillermo Cavigliasso, firmaron un convenio destinado a fortalecer la formación técnica y profesional en la ciudad.

Este acuerdo permitirá ampliar la oferta educativa del Instituto Superior Politécnico, promoviendo una educación vinculada a las demandas del sector productivo y facilitando la inserción laboral de los estudiantes.

El convenio contempla acciones conjuntas como la certificación de trayectos formativos, el impulso de prácticas profesionalizantes en empresas e instituciones y el desarrollo de capacitaciones orientadas al mercado laboral. Asimismo, establece la cooperación entre el municipio y la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional para garantizar una mejora continua en los programas educativos.

“Este convenio reafirma nuestro compromiso con la educación como herramienta transformadora. Como sostenemos con el gobernador Martín LLaryora, trabajamos para que más cordobeses accedan a una formación superior de calidad que fortalezca sus oportunidades y contribuya al desarrollo de sus comunidades. La UPC y los Institutos superiores de Educación Técnica Profesional están potenciando en la provincia el acceso a la educación superior”, señaló Horacio Ferreyra.

“Estamos convencidos de que la educación es la base del desarrollo en General Cabrera. Este acuerdo con el Ministerio de Educación nos permite llevar más oferta educativa a nuestra ciudad y ofrecer a los vecinos la posibilidad de capacitarse y crecer aquí mismo,” destacó Guillermo Cavigliasso. En el acto, también estuvo presente Guillermo Haller, Director del Instituto Politécnico Córdoba.